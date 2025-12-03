بود T9000 Pro Max هو جهاز فيب كبير الحجم، مزود بخرطوشة ذات نظام مغلق. بسعة 12 مل وبطارية 1300 مللي أمبير/ساعة، لتحصل على جلسات فيب طويلة. بدون أي إعدادات، جاهز للاستخدام فور إخراجه من العلبة. جهاز مثالي لعشاق الفيب البسيط والخالي من المتاعب.

بود T9000 Pro Max .. متكامل

يأتي بود T9000 Pro Max بحجم كبير نوعا ما، و مزود بخزان سعة 12 مل من السائل الإلكتروني. بدون أي إعدادات، سهل الاستخدام للغاية. مزود بمصابيح LED وامضة، مما يجعله جذابًا للغاية. جهاز فيب مناسب للفيب غير المباشر والمباشر المحدود جدًا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 135 * 32 ملم وزن البود 119 غرام الشحن USB-C البطارية 1300 مللي أمبير سعة التانك 12 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

خراطيش

دليل المستخدم

جاهز للاستخدام فورا

بود T9000 Pro Max ليس أصغر جهاز بود متوفر، لكن خرطوشته الكبيرة تتسع لـ 12 مل من السائل الإلكتروني وتشغل مساحة كبيرة. يتميز بتصميمه الخاص، و بألوانه الزاهية و النابضة بالحياة، ويمتلك مزيج من الأشكال الهندسية لإضفاء المزيد من الديناميكية على تصميمه.

قبضته ممتازة، فهو مغطى بمادة توفر توفر مسكة ممتازة. بود T9000 Pro Max، مصمم بشكل أساسي للفيب غير المباشر والمباشر المحدود، لكنه يبقى ضمن الأجهزة التي تقوم بإنتاج كمية بخار منخفضة.

يتيح منفذ USB-C الموجود في الجزء السفلي من بود T9000 Pro Max الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1300 مللي أمبير/ساعة. يمكنك استخدام البود أثناء الشحن. عند توصيل البود، تضيء مجموعة من مصابيح LED أعلى الجهاز. تعرض هذه المنطقة أيضًا مستوى البطارية المتبقي باستخدام رمز لوني. مصابيح LED ساطعة للغاية.

تأتي خرطوشة بود T9000 Pro Max بجزئين. يحتوي الجزء الأسود على 2 مل من السائل الإلكتروني، ويضم الكويل. يتيح لك هذا الجزء، الذي يبلغ حجمه 2 مل، بدء الفيب فورًا. أما الجزء الثاني (الشفاف)، فيحتوي على 10 مل من السائل الإلكتروني. يتدفق السائل من الجزء العلوي إلى الجزء السفلي الذي يحتوي على الكويل بفعل الجاذبية.

تجميع الجزءين سهل: أزل الجزء العلوي الأسود المرن المصنوع من السيليكون، ثم ثبّت الجزء الشفاف عليه. بعد التجميع، يُشكّل الجزءان قطعة واحدة. لا يُمكن فصلهما.

عندما تفرغ الخرطوشة، يجب استبدالها بأخرى جديدة تحتوي على النكهة التي تُفضّلها، مع الحفاظ على البطارية نفسها.

يُعد بود T9000 Pro Max خيارًا مثاليًا. فمجموعة النكهات واسعة، مما يُسهّل عليك اختيار نكهتك المُفضّلة. السوائل الإلكترونية المنعشة قوية، وتشعر فورًا بموجة من الانتعاش تغزو الفم والأنف عند الاستنشاق. نكهاتها ليست حلوة بشكل مفرط. يبقى إنتاج البخار معتدلًا، مثاليًا للاستخدام الهادئ. سهل الاستخدام وبدون إعدادات، إنه جهاز مثالي للمبتدئين او أثناء التنقل.