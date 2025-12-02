يتكون بود Ez Leva من جهاز بود وبطارية خارجية تعمل كمحطة شحن او باور بانك. بدون أي اعدادات، يُقدم فيب قويًا وعميقًا، مثاليًا للمبتدئين الذين يرغبون في تجربة سحب تُشبه تدخين سيجارة التبغ.

بود Ez Leva .. بطارية تدوم طويلًا

على الرغم من أن بود Ez Leva مزود ببطارية داخلية سعتها 400 مللي أمبير/ساعة، إلا أن محطة الشحن تزيد السعة الإجمالية إلى 2400 مللي أمبير/ساعة، أي ما يعادل بطارية بحجم 18650. ودّع عناء إعادة الشحن أثناء السفر أو في أي مكان لا يتوفر فيه مصدر طاقة. بفضل خراطيشه الموفرة للطاقة، فإن بود Ez Leva يوفر لك تجربة فيب تدوم لفترات طويلة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 109,5 * 45 * 16,4 ملم وزن البود 103 غرام الشحن USB-C البطارية 2400 مللي أمبير سعة التانك 2,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

خراطيش

كابل USB-C

دليل المستخدم

سحب قوي وعميق

يبلغ ارتفاع بود Ez Leva أقل من 11 سم وسمكه 12 ملم فقط. كما أنه خفيف الوزن، حيث يزن 30 جرامًا فقط. يتميز الجهاز بسهولة توصيلاته، حيث يحتوي فقط على منفذ USB و موصل لقاعدة الشحن. يتكون تدفق الهواء من فتحتين صغيرتين ثابتتين لا يمكن تعديلهما. لا توجد مشكلة في ذلك، حيث صُممالبود لسحب محكم إلى محكم للغاية، حسب نوع الخرطوشة المستخدمة.

لا يحتوي بود Ez Leva على زر تشغيل، حيث يعمل ببساطة عن طريق الاستنشاق. خلال اختباراتنا، لم نلاحظ أي تأخير ملحوظ بين الاستنشاق وإنتاج البخار. تبلغ سعة بطارية البود 400 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة متوسطة لأجهزة بهذا الحجم. يمكن استخدام البود أثناء الشحن.

قاعدة الشحن القادمة مع بود Ez Leva ذات سعة كبيرة. يتم تثبيت البود بالقاعدة مغناطيسيًا، ويتميز بثبات ممتاز. عند وضع البود على القاعدة، يتم الشحن تلقائيًا.

يضيء LED على بود Ez Leva للإشارة إلى الشحن. يمكن رؤيته على القاعدة من خلال نافذة صغيرة. تصميم عملي وجميل في الوقت نفسه. تحتوي محطة الشحن على بطارية بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة، ويتم الشحن عبر منفذ USB-C. يمكنك الاستمتاع بالفيب أثناء شحن البود. يُظهر مؤشر ضوئي أعلى المحطة مستوى الشحن تدريجيًا. على الرغم من الحجم، تبقى الوحدة بأكملها نحيفة للغاية وتناسب اليد تمامًا.

تتضمن المجموعة خرطوشتين: خرطوشة EZ Leva بقيمة 1.2 أوم بسعة 2.5 مل، وخرطوشة EZ Leva بقيمة 1.6 أوم. يتضح فورًا أن البود مصمم خصيصًا للاستخدام في وضعية الفيب غير المباشر (MTL). يجدر الإشارة إلى أن البود لا يُصدر أكثر من 13 واط عند أقصى إخراج للطاقة.

لذلك، يُمكننا توقع عمر بطارية طويل جدًا بفضل الجمع بين الخرطوشة الموفرة للطاقة والبطارية طويلة الأمد. هناك تفصيل صغير يُحدث فرقًا أيضًا: أسفل ختم السيليكون الذي يُتيح الوصول إلى منفذ التعبئة، يوجد ختم ثانٍ. وُضع هذا الختم داخل الخرطوشة لضمان إغلاقها بإحكام.

أما بالنسبة لتجربة التبخير مع بود Ez Leva، فهي رائعة. يتميز البخار بتفاصيل النكهات الدقيقة ومناسب تمامًا لنمط MTL الضيق. سواء كنت تفضل السوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه أو الحلويات، فإن توصيل النكهة ممتاز، غني ومُحسّن.