بود Vinci S هو نظام بود صغير الحجم وسهل الاستخدام، حيث لا يتطلب سوى خطوات بسيطة لاستخدامه. بطاريته المدمجة تأتي بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة فهي كبيرة وعملية، بالإضافة إلى سعة الخزان الكبيرة التي تبلغ 4,5 مل.

بود Vinci S .. سهولة الاستخدام

يتماشى بود Vinci S مع أنظمة البود الحالية. سهولة استخدامه تجعل تجربة الفيب بسيطة للغاية. بفضل بطاريته الكبيرة 2000 مللي أمبير/ساعة وسعته الكبيرة التي تبلغ 4,5 مل، لن يضطر المستخدم للقلق بشأن الشحن أو إعادة التعبئة. كما أنه يقدم النكهات بطريقة رائعة ومفصلة. باختصار، نظام بود بسيط وفعال.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 103,2 * 30,2 * 21,3 ملم وزن البود 70 غرام الشحن USB-C البطارية 2000 مللي أمبير سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

دليل المستخدم

عمر بطارية مريح وسعة خزان كبيرة

على أحد جانبي بود Vinci S، يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء. كلما زاد تدفق الهواء، زادت قوة السحب، دون تجاوز حدود نمط الفيب المباشر المقيد. على العكس من ذلك، كلما كان تدفق الهواء محدودًا، قلت شدة السحب. وهذا يجعله مثاليًا لنمط الفيب غير المباشر. حيث يكون البخار أكثر دفئًا في هذا النمط.

التحكم بتدفق الهواء دقيق ويبقى ثابتًا، لذا لا يوجد خطر من تحركه أثناء حمله في الحقيبة أو الجيب.

على الجانب الآخر، يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة. يقدم الجهاز عمر بطارية ممتاز لبود بهذا الحجم، حيث يبقى صغير الحجم في اليد. بينما يمكن لـ بود Vinci S توفير ما يصل إلى 40 واط، فإن الكويل المرفق مزود بمقاومة 0.8 أوم وهو موفر للطاقة بشكل كبير، مما يجعله يقدم وقت استخدام طويل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. مع امكانية الفيب أثناء الشحن.

من المؤسف أن بود Vinci S لا يأتي مع سلك شحن. مع ذلك، فإنه مجرد ملحق صغير يمتلكه معظم المستخدمين بالفعل. ولكن بالنسبة للمُستخدمين الجدد، سيكون امتلاك نظام بود كامل وقابل لإعادة الشحن أكثر فائدة لتجربة أكثر شمولاً.

في مقدمة بود Vinci S، يضيء شريط LED أثناء الاستخدام والشحن. يشير رمز لوني إلى مستوى البطارية المتبقي. إنه بسيط وسهل الاستخدام خاصة لمن يبحث عن تجربة فيب خالية من التعقيد.

يأتي بود Vinci S مزودًا بخرطوشة بسعة 4.5 مل. هذا مناسب بشكل خاص لجهاز pod بهذا الحجم ليمنع إعادة التعبئة المتكررة. يتميز الكويل بمقاومة 0.8 أوم، وهو ذو نظام مغلق (الكويل جزء من الخرطوشة). لذلك، يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند تدهور النكهة.

أداء بود Vinci S مثالي. النكهات قوية، سواء كنت تستخدم سوائل إلكترونية بنكهة الفواكه أو الحلويات. إنتاج البخار وفير ومناسب تمامًا لخرطوشة متعددة الاستخدامات.

يتوافق الجهاز مع خراطيش Vinci S وخراطيش PnP X ذات الكويلات القابلة للاستبدال. خيارات واسعة وتغطي معظم احتياجات المُستخدمين.