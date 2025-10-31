يُعتبر بود Drag S3 جهاز فيب، يجمع بين نظام البود والطقم او المود، مزودًا ببطارية مدمجة بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة وخرطوشة سعة 5 مل. يتميز بسهولة استخدامه، و موثوقيته في التشغيل وفعاليته في توصيل النكهات. يوفر الجهاز تجربة فيب غير مباشر (MTL) مثالية، كما يتميز أيضا بأداء ممتاز في الفيب المباشر.

بود Drag S3 .. بين البود والطقم (مود + تانك)

يتميز بود Drag S3 بحجمه الكبير. سهل الاستخدام، ويمكن أن تصل قوته إلى 60 واط. تتسع خرطوشته المزودة بكويل قابل للتغيير لـ 5 مل من السائل الإلكتروني. مزود بكويلين بمقاومة 0.6 و0.8 أوم، مما يُعطي فيب لطيف ونكهة دقيقة ومميزة. بود كبير وفعال للغاية.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 124,25 * 33 * 28 ملم وزن البود 155 غرام الشحن USB-C البطارية 3000 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام تلقائي ويصل الى 60 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

جهاز بود مريح و فعال

يتميز الجزء الأمامي من بود Drag S3 بزر تشغيل دائري. يحمل شعار مختبر إيفرست، قسم البحث والتطوير التابع للشركة المصنعة Voopoo. بالإضافة إلى ذلك، فهو حساس للمس ومجهز بمستشعر سعوي. بمجرد لمس الزر، يفتح الجهاز فورًا. وفي المقابل، يُقفل تلقائيًا بمجرد رفع إصبعك عنه.

أثناء الاستخدام، يتميز البود باستجابة عالية وموثوقية كبيرة. يكتمل الجهاز بزرين للتنقل بين القوائم وضبط الطاقة، بالإضافة إلى منفذ USB-C للشحن السريع للبطارية العملاقة المدمجة بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة.

الجزء الخلفي من بود Drag S3 مستدير، مما يوفر قبضة ممتازة. يختلف التصميم النهائي واللون باختلاف الجهاز الذي ستشتريه. يتميز جهازنا بجلد صناعي مزخرف بشكل جميل، بالإضافة إلى اسم الطراز، مما يسهل التعرف على الجهاز من النظرة الأولى.

يوفر بود Drag S3 طاقة تصل إلى 60 واط. هذا أكثر من كافٍ بالنظر إلى الكويلات المرفقة في العلبة. ومع ذلك، فإن الجهاز متوافق مع العديد من الكويلات ذات الطاقة الأعلى.

يتميز الجهاز بقائمة اعدادات تمتلك ثلاثة أوضاع رئيسية: وضع SMART، الذي يضبط الطاقة تلقائيًا وفقًا لمقاومة الكويل؛ ووضع RBA، الذي يسمح للمستخدم بضبط الطاقة حسب رغبته؛ ووضع Eco، الذي يحافظ على عمر البطارية. تكتمل القائمة بخيارات عرض وقفل متعددة. بود Drag S3 سهل الاستخدام، وليس معقدًا للغاية.

سعة الخرطوشة 5 ملم، وهي كافية لجلسات فيب طويلة. تتم إعادة التعبئة من الجانب، عند قاعدة الخرطوشة. ارفع الغطاء للوصول إلى منفذ التعبئة. تصميم كلاسيكي وسهل الاستخدام. قطعة الفم رفيعة جدًا ومناسبة تمامًا للكويلات المرفقة مع بود Drag S3.

في أعلى الخزان، توجد حلقة دوارة تسمح لك بضبط تدفق الهواء الداخل إلى الخرطوشة. كلما زادت كمية الهواء المسموح بها، زادت قوة السحب، دون أي انحراف عن نظام DDL (الضربة المباشرة المحدودة) الذي توفره الكويلات المرفقة. يمكنك الحصول على سحب اقل او غير مباشر عن طريق تقييد تدفق الهواء واستخدام الكويل المناسب.

يأتي بود Drag S3 مزودًا بكويلين: الأول PnP X بمقاومة 0.6 أوم للاستخدام بين 18 و23 واط، والآخر PnP X بمقاومة 0.8 أوم للاستخدام بين 12 و16 واط. صُمم كلا الكويلين للتحكم في إنتاج البخار.

يسمح الكويل ذو المقاومة 0.6 أوم بنمط فيب مباشر محدود للغاية، مما ينتج عنه سحب أكبر قليلًا. أما من حيث النكهة، فهو مثالي؛ فقد أثبتت كويلات PnP X فعاليتها في إعادة إنتاج النكهة.

يُرجى ملاحظة أن بود Drag S3 متوافق مع كويلات PnP X وPnP X V2، مما يُوسّع تجربة الفيب الخاصة بك مع نطاق أوسع من المقاومات.