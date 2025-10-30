يعتبر بود Xros Pro 2 امتدادًا لمجموعة Xros التي اشتهرت بها شركة Vaporesso. بفضل بطاريته المدمجة بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة، يُمكن للجهاز تأمين جلسات الفيب الطويلة بسهولة. وهو متوافق مع خراطيش Xros Pro وXros Corex 3 وXros وMesh Xros، مما يُتيح للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات.

بود متوافق مع العديد من الخراطيش

تكمن الميزة الرئيسية لـ بود Xros Pro 2 في توافقه مع العديد من الخراطيش. وهذا يعني أنك بالتأكيد ستجد الكويل المناسب لاستخدامك. يتميز الجهاز بالبساطة والكفاءة، ولا يتطلب مهارات خاصة للاستخدام. إنه جهاز عصري يُؤدي الغرض على أكمل وجه.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 125,6 * 25,7 * 18,4 ملم وزن البود 65,5 غرام الشحن USB-C البطارية 2000 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

خراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Xros Pro 2 .. الكفاءة

يوجد في قاعدة بود Xros Pro 2 منفذ USB-C مخصص للشحن السريع، والبطارية المدمجة تأتي بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة. عمر البطارية مريح لجهاز بهذا الحجم، وهو أيضًا موفر للطاقة. يمكنك الفيب أثناء الشحن.

على أحد جانبي بود Xros Pro 2، يوجد زر خاص لضبط تدفق الهواء لتتمكن من التحكم في شدة السحب. عند فتح تدفق الهواء بالكامل سيكون الإعداد الأمثل مع كويل 0.4 أوم للحصول على فيب مباشر محدود. على العكس، كلما كان تدفق الهواء محدودًا، زاد تضييق السحب. يُعد هذا الإعداد مثاليًا مع كويل 0.6 أوم للحصول على فيب غير مباشر من الفم إلى الرئة.

على الجانب الآخر من بود Xros Pro 2، يوجد زر التشغيل الذي يولد البخار. من الممكن أيضًا استخدام الفيب التلقائي عن طريق الاستنشاق المباشر دون الحاجة إلى الضغط على الزر. يُستخدم هذا الزر لضبط إعدادات الجهاز، بما في ذلك الأوضاع المختلفة، و إعدادات الطاقة، وشاشة العرض. كل شيء بسيط للغاية، حتى أنه يتيح بعض التخصيص البصري لتناسب التفضيلات الشخصية.

مع خرطوشة 0.6 أوم، يمكنك الاختيار بين ثلاثة أوضاع للطاقة، بينما يمكن تعديل القدرة الكهربائية مع خرطوشة 0.4 أوم (حتى 30 واط). بسيط ومتوافق مع مختلف الخراطيش المتوفرة لسلسلة Xros.

الشاشة مدمجة أسفل اللوحة الرئيسية للجهاز. تعرض المعلومات الأساسية، مثل الوضع المحدد، ومستوى البطارية، وعدد السحبات، وغيرها.

يأتي بود Xros Pro 2 مع خرطوشتين: واحدة من نوع Xros Corex 3.0 بكويل 0.6 أوم، والأخرى بكويل 0.4 أوم، لنمطي فيب مختلفين.

تتم إعادة تعبئة الخزان بإزالة قطعة الفم، التي تكشف عن فتحة يتم خلالها إدخال فوهة زجاجة السائل الإلكتروني. سعة الخزان 3 مل، وهي سعة تتناسب مع حجم الجهاز.

بود Xros Pro 2 متوافق مع خراطيش 0.4/0.6/0.7/0.8/1 و1.2 أوم، مما يوفر مجموعة واسعة من النكهات لمختلف أنماط الفيب.

أما بالنسبة لتجربة الفيب، فهي مثالية. يتميز بود Xros Pro 2 بجودة عالية، سواء اخترت سائلًا إلكترونيًا بنكهة الفواكه أو الحلويات، أو حتى نكهات التبغ. التجربة الإجمالية ممتازة ودقيقة ومفصلة، ​​وإنتاج البخار يتوافق مع مقاومة الكويل.