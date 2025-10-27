تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تقييم لسياستها الخاصة بمكافحة التبغ، كخطوة أولى نحو إصلاح شامل للأنظمة الأوروبية. إلا أن المفوض المسؤول عن هذا الملف، المجري أوليفر فاريلي، يقدم العديد من التصريحات المغلوطة علميًا حول السجائر الإلكترونية والنيكوتين. والأسوأ من ذلك، فهو متهم بالتجسس. فما القصة؟

المفوض المسؤول عن مراجعة نظام إدارة التبغ غارق في الفضائح.

وفقًا لمصادر مطلعة، تُعدّ المفوضية الأوروبية تقريرًا تقييميًا حول سياستها لمكافحة التبغ. هذا التقرير، الذي سيمثل بداية المراجعة التنظيمية الأوروبية، قد يؤدي إلى مشاورة عامة قبل نهاية عام ٢٠٢٦، يتبعها اقتراح لتعديل توجيه منتجات التبغ (TPD) في النصف الأول من عام ٢٠٢٧.

ووفقًا للتقارير، سيقود تنظيم التقرير المجري أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي للصحة ورعاية الحيوان. تكمن المشكلة في أنه، بعد بضعة أشهر فقط من توليه منصبه، ارتكب بالفعل العديد من الأخطاء.

سلسلة من الأخطاء المثيرة للقلق

في مايو الماضي، وخلال اجتماع لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء في البرلمان الأوروبي (ENVI)، صرّح أوليفر فاريلي بأن “أحد أكثر المخاوف شيوعًا بشأن السجائر الإلكترونية هو أنها قد تسبب رئة الفشار“. ويرجع ذلك إلى أن بعض النكهات المستخدمة في السوائل الإلكترونية لإضفاء طعم زبدي تحتوي على ثنائي الأسيتيل، والذي يرتبط، عند التعرض لمستويات عالية جدًا، بمرض رئوي خطير، وهو التهاب القصيبات المسدود. في الوقت الذي يشير فيه مركز أبحاث السرطان البريطاني، لم تُنسب أي حالة من التهاب القصيبات المسدود إلى التدخين الإلكتروني، وقد حُظر استخدام ثنائي الأسيتيل في السوائل الإلكترونية منذ عام ٢٠١٦.

تغريدات مثيرة للجدل حول النيكوتين والسرطان

قبل أسبوعين فقط، ارتكب أوليفر فاريلي خطأً فادحًا بنشره على موقع X (تويتر سابقًا) منشورًا ادعى فيه أن “النيكوتين يُسبب الإدمان، ويُضر بالقلب، ويُسبب السرطان”. وسرعان ما حذف التغريدة قبل أن يستبدلها بأخرى جديدة، أكثر اعتدالًا، لكنها لا تقل خطأً: “النيكوتين يُسبب الإدمان، ويُضر بالقلب، ويُساهم في الإصابة بالسرطان”.

بمعنى آخر، السجائر الإلكترونية أو التبغ المُسخّن لا تقل ضررًا عن التدخين. ومرة ​​أخرى، يتعارض هذا الادعاء مع جميع البيانات العلمية الموثوقة.

2/4 #MFF

€22.6B #ECF to

🔸 Create a new EU pharma, biotech & medtech ecosystem

🔸 Fight NCDs

🔸 Strengthen supply chains & future-proof health systems

🔸 Bring new therapies like personalised prevention & medicines to patients faster — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) July 16, 2025

تثير هذه التصريحات تساؤلات حول موضوعية تقييم فعالية جهاز مكافحة التبغ، بقيادة أوليفر فاريلي.

شبح الماضي يلاحقه

قد يجبر المجري على الاستقالة من منصبه كمفوض في أعقاب اتهامات التجسس الأخيرة الموجهة إليه.

في الأسبوع الماضي، نشرت مجموعة “ديركت 36″، وهي مجموعة من الصحفيين، بالتعاون مع صحيفة “دي تييد” البلجيكية ووكالة التحقيقات الألمانية “بيبر تريل ميديا” (التي أسسها صحفيان حائزان على جائزة بوليتزر عن فضيحة “أوراق بنما”، ملاحظة المحرر)، تحقيقًا يكشف أن أجهزة المخابرات المجرية تجسست على المفوضية الأوروبية بين عامي 2012 و2018، باستخدام عملاء سريين تحت غطاء دبلوماسي في الممثلية المجرية الدائمة في بروكسل.

وفقًا للشهادات المُبلغ عنها، حاول هؤلاء العملاء تجنيد مسؤولين أوروبيين هنغاريين عبر عرض المال عليهم، أو فرص الترقي الوظيفي، أو التذرع بواجبهم الوطني، بهدف ضمان حصول فيكتور أوربان، رئيس وزراء هنغاريا، على معلومات مسبقة عن أي إجراءات تتخذها بروكسل قد تهدد مصالحه.

ومن ترأس الممثلية الدائمة للمجر لأربع سنوات من أصل ست سنوات زُعم أن هذا التجسس استمر خلالها؟ أوليفر فاريلي.

دافع عن نفسه ضد هذه الاتهامات، مُصرّحًا ببساطة بأنه “لم يكن على علم”. من جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ستُشكّل فريقًا داخليًا للنظر في مزاعم التجسس هذه. وهذا الامر يلغي مصداقية الشخص الذي سيُقيّم قريبًا فعالية سياسات الصحة العامة الأوروبية.