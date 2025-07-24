يُعد بود Coolfire P60 أحدث اجهزة البود من الشركة المعروفة Innokin. ببطارية كبيرة بسعة 3200 مللي أمبير/ساعة، يتيح لك نمط الفيب المباشر أو غير المباشر بفضل كويلات PZP Max. منتج يقدم نكهات ممتازة، على الرغم من كونه يحتاج الى القليل من التحسينات في بعض الجوانب.

بود Coolfire P60 .. للجميع

ببطارية مدمجة بسعة 3200 مللي أمبير/ساعة، يُعد بود Coolfire P60 مناسبًا لجلسات الفيب الطويلة. يتميز بقبضة مريحة ولا يتطلب أي مهارات تقنية للاستخدام. بفضل الكويلات الخاصة به، يمكنك الفيب بنمط الفيب غير المباشر أو الفيب المباشر لإنتاج بخار أكثر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 113,6 * 39,99 * 22,65 ملم وزن البود 130 غرام الشحن USB-C البطارية 3200 مللي أمبير سعة التانك 4 مل نطاق الاستخدام من 6 الى 60 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

قطع غيار

دليل المستخدم

بود واحد لنوعين من الفيب

في قاعدة بود Coolfire P60، يوجد منفذ USB-C يسمح بشحن سريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 3200 مللي أمبير/ساعة. عمر البطارية مريح للغاية، ويتيح لك الاستمتاع بالفيب لساعات طويلة دون القلق بشأن الشحن.

يوجد على أحد جانبي بود Coolfire P60 زر لقفل الجهاز. هذا الزر عملي للغاية خاصة عند حمله في الحقيبة أو الجيب، ويمنع التشغيل غير المقصود. يمكنك الالفيب أثناء تفعيل الزر، ولكن فقط بتفعيل خيار “السحب التلقائي” (إنتاج البخار عند الاستنشاق). يوجد زر اخر مخصص لضبط تدفق الهواء في الخرطوشة؛ سنعود إلى هذا لاحقًا.

على الجانب المقابل لزر القفل، توجد شاشة، وزر تشغيل، وزران للتعديل او لضبط الاعدادات. كل شيء مصمم بشكل جيد في هيكل بود P60. يغطي غطاء جلدي جزءًا كبيرًا من جسم البود، ملمسه لطيف وناعم. تشطيبات ممتازة واحترافية.

تعرض الشاشة المعلومات الأساسية، مثل الطاقة المحددة، وقيمة المقاومة، وعدد السحبات، وغيرها. لا توجد قائمة معقدة هنا؛ ما عليك سوى ضبط الطاقة وفقًا لقيمة المقاومة. الأمر أسهل للغاية لأن البود يوفر إعداد طاقة يناسب كل كويل. من الممكن ضبط هذه القيمة مع الحفاظ دائمًا على النطاق المقبول لكل كويل.

يُقدم بود Coolfire P60 ما يصل إلى 60 واط مع كويل 0.4 أوم، وهو مناسب لمحبي التدخين الإلكتروني او الفيب المباشر النشط ولمن يفضلون سحبًا أكثر إحكامًا.

على الرغم من بساطة الإعدادات، وجدنا أن السطوع غير كافٍ. في الإضاءة القوية مثل اشعة الشمس، يصعب قراءة المعلومات. أمر مؤسف، لأنه تفصيل يُفسد الانطباع او التجربة العامة للجهاز.

تتضمن العلبة خرطوشتين. هذه ميزة رائعة، تُتيح لك تجربة نوعين من التدخين الإلكتروني دون الحاجة إلى إفراغ خزانك بالكامل. لاعادة تعبئة الخزان، ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون لملء الخرطوشة التي تبلغ سعتها 4 مل.

لاحظنا خلال اختباراتنا نقطة تحتاج تحسينًا طفيفًا: وهي عدم وضوح مستوى السائل الإلكتروني المتبقي. بمجرد وضع الخرطوشة داخل البود، لا تتوفر رؤية كافية لتقييم مستوى السائل.

يمكنك استخدام الخزانات على المدى الطويل، حيث لا يتطلب الأمر سوى تغيير الكويل. يُوضع الاخير في قاعدة الخزان.

يتم انتاج البخار في بود Coolfire P60 إما بالضغط على زر التشغيل أو بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط. مع السحب القوي، لاحظنا فرقًا في الإحساس بين الاستنشاق والضغط. خلال اختباراتنا، يتطلب السحب التلقائي استنشاقًا قويًا، لكن هذه المشكلة ليست موجودة في الفيب غير المباشر.

يأتي بود Coolfire P60 مع اثنان من الكويلات: الاول PZP Max بمقاومة 0.8 أوم للاستخدام بين 12 و14 واط، والثاني PZP Max بمقاومة 0.4 أوم للاستخدام بين 40 و60 واط. النكهات ممتازة. النطاق العطري لكل سائل إلكتروني مُفصّل بدقة. بضبط فتح وإغلاق تدفق الهواء، ستحصل على سحب محكم للغاية، مثالي للنكهات المعقدة للحصول على بخار دافئ. مع السحب المباشر، يكون كمية البخار اكبر والنكهات دقيقة بنفس القدر.

يرجى ملاحظة أن البود متوافق أيضًا مع كويلات 0.6 أوم لتجربة فيب متكاملة.