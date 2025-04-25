بود Vibe من شركة Vaporesso عبارة عن جهاز بسيط مجهز ببطارية 1100 مللي أمبير في الساعة ويأتي مع خرطوشة سعة 4.5 مل. سهل الاستخدام، ويوفر نمطين للفيب بفضل نظام تعديل تدفق الهواء المبتكر. جهاز بود فعال خاصة للمبتدئين في التبخير الإلكتروني.

وظيفة جديدة

يحتوي بود Vibe من Vaporesso على بطارية مدمجه بقوة 1100 مللي أمبير في الساعة و بسعة 4.5 مل. وينتج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. قد يبدو الجهاز كلاسيكي من الناحية البصرية، إلا إنه سيفاجئك بقائمته المبتكرة التي توفر مستويين من الطاقة. مبتكر لأنه لا يعمل باللمس ولا يحتوي على زر اختيار.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 121,1 * 25 * 16 ملم وزن البود 51 غرام الشحن USB-C البطارية 1100 مللي أمبير سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

دليل المستخدم

بود Vibe .. مدهش

على أحد جوانب بود Vibe، توجد نافذة تسمح لك برؤية مستوى السائل الإلكتروني. ولكن لسوء الحظ فإن هذه النافذة ليست شفافة بشكل كافي، مما يجعل رؤية مستوى السائل أمر صعب.

يحتوي البود على زر مخصص لضبط تدفق الهواء. ولكن، الشيء الجديد في بود Vibe هو وظيفته المزدوجة.

يتم تحديد شدة تدفق الهواء في بود Vibe عن طريق اختيار أما فيب مفتوح لكن مقيد أو فيب أكثر إحكامًا. عند اختيار نوع تدفق الهواء، فإنك تقوم تلقائيًا بتغيير قوة الفيب عبر الانتقال إلى وضع الطاقة أو الوضع الاقتصادي. على سبيل المثال، مع كويل 0.8 أوم، يوفر وضع الطاقة 24 واط. و 14 واط في الوضع الاقتصادي.

وهذا عملي للغاية، خاصة للمبتدئين الذين لا يريدون إزعاج أنفسهم بإعدادات الطاقة التي قد تبدو معقدة في بداية استخدام السجائر الإلكترونية.

وعلى الجانب الآخر من بود Vibe، يوجد منفذ USB-C يسمح بإعادة شحن البطارية المدمجة بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. لا يعتبر الجهاز سميكًا جدًا الأمر الذي يفسر حجم البطارية. نلاحظ عدم وجود كابل شحن في العلبة. الجهاز يسمح بالفيب أثناء الشحن ويتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

بود Vibe مزود بشاشة بسيطة وتوفر المعلومات الأساسية وذات سطوع عالي لتسمح برؤية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة. لتصفير عداد السحبات: عليك رفع وخفض زر تدفق الهواء عدة مرات لإعادة تعيينه.

يأتي مع بود Vibe خرطوشة واحدة في العلبة. تبلغ سعة الخزان فيها 4.5 مل، وهي سعة مريحة بالنظر إلى حجم الجهاز. الخرطوشة ذات نظام مغلق والكويل داخل الخرطوشة بقيمة 0.8 أوم. لذلك من الضروري تغيير الخزان بالكامل عند تلف الكويل. النكهات ذات جودة عالية ومفصلة بشكل جيد. يتميز البود بسعة كبيرة 4.5 مل، مما يجنبك عمليات إعادة التعبئة المتكررة خلال اليوم. حجم وكمية البخار متوافقة مع الطاقة المقدمة.