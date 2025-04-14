شهدت صناعة السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة تحولًا كبيرًا في عام 2025، بعد قرار الحكومة الأمريكية فرض تعرفة جمركية مرتفعة على جميع المنتجات المستوردة من الصين، والتي تشمل أجهزة الـvape بالتأكيد. هذه التعرفة الجمركية قد تُحدث هزّة عنيفة في هيكل السوق، وتمس بشكل مباشر المستهلكين والموزعين والمصنّعين على حد سواء.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل تأثير هذه الضرائب، وكيف يمكن أن تعيد تشكيل سوق السجائر الإلكترونية، مع تحليل للنتائج المتوقعة في ظل هذه التطورات.

ما هي تفاصيل الضرائب الجديدة؟

في أبريل 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 105% على جميع المنتجات المستوردة من الصين بما في ذلك أجهزة التدخين الإلكتروني، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على هذه المنتجات إلى نحو 150%. وتأتي هذه التعرفة الجمركية كجزء من استراتيجية تجارية أوسع تهدف إلى مواجهة الممارسات الاقتصادية الصينية.

● القصة من البداية:

– التعرفة الجمركية السابقة بدأت على السجائر الإلكترونية الصينية في عام 2018 بنسبة 25%. أُضيفت لاحقًا مجموعة من الرسوم بنسبة 10% عام 2022، وأخرى بنسبة 10% في مطلع 2025.

– الرسوم الجمركية الأخيرة بنسبة 105% ضاعفت التكاليف، ما يعني أن المنتجات قد تصبح أكثر من ضعف سعرها الأصلي بمجرد وصولها إلى الأسواق الأمريكية.

● ماذا تشمل هذه التعرفة الجمركية؟

تغطي التعرفة الجمركية جميع أجهزة الفيب، من المودات والبودات، البطاريات، وأجزاء أجهزة الفيب، وحتى عبوات السوائل الجاهزة التي يتم استيرادها من الصين.

التأثيرات المتوقعة على السوق الأمريكية

● ارتفاع كبير في الأسعار

من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار منتجات السجائر الإلكترونية في الأسواق الأمريكية. الجهاز الذي كان يُباع بـ30 دولارًا قد يصل سعره إلى 60 أو 70 دولارًا. هذا التغير سيضع عبئًا إضافيًا على المستهلك، لا سيما في ظل التوجهات السابقة التي كانت تهدف إلى جعل السجائر الإلكترونية بديلاً ميسورًا وأقل ضررًا من التدخين التقليدي.

● ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة

غالبية الشركات المحلية تعتمد على الاستيراد من الصين. وهذه التعرفة الجمركية قد تعني نهاية الطريق لكثير من العلامات التجارية الصغيرة التي لا تمتلك رأس مال كافٍ لتتحمل هذه التكاليف. بينما قد تكون الشركات الكبرى أكثر قدرة على المناورة، إلا أن السوق بشكل عام سيشهد تقلصًا في التنوع والابتكار.

● ازدهار السوق السوداء والمنتجات غير المرخصة

مع ارتفاع الأسعار، قد يلجأ بعض المستخدمين إلى شراء منتجات من السوق السوداء أو مواقع غير موثوقة تقدم أجهزة بأسعار منخفضة ولكن بجودة وسلامة مشكوك فيها. هذا التوجه يهدد جهود تقنين الصناعة وضمان سلامة المستهلك.

هل ستتأثر أسواق الشرق الأوسط ؟

رغم أن التعرفة الجمركية المفروضة تستهدف السوق الأمريكية بشكل مباشر، إلا أن تأثيراتها قد تمتد إلى أسواق الشرق الأوسط، التي تعتمد بدورها على الاستيراد من نفس المصانع الصينية التي تزود السوق الأمريكي. ففي حال قامت الشركات الصينية بتحويل تركيزها إلى أسواق أخرى لتعويض خسائرها في أمريكا، قد نشهد زيادة في كميات المنتجات المتاحة للشرق الأوسط، وربما بأسعار تنافسية مؤقتة.

من ناحية أخرى، إذا أثّرت الرسوم الجمركية على استقرار سلسلة التوريد أو رفعت تكاليف الإنتاج لدى الشركات الصينية، فقد تُنقل هذه التكاليف إلى جميع الأسواق، بما فيها الدول العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السجائر الإلكترونية ومستلزماتها. بالإضافة إلى ذلك، قد تُتاح للمنطقة فرص جديدة، مثل جذب استثمارات صناعية أو تطوير مراكز توزيع إقليمية، خصوصًا في دول ذات بنية تحتية قوية مثل الإمارات أو السعودية، في حال أعادت الشركات العالمية النظر في خريطة عملياتها الدولية.

السيناريوهات المستقبلية المحتملة

● استمرار الأزمة

إذا استمرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فقد تدخل السوق الأمريكية في مرحلة ركود، حيث يقل الطلب ويقل العرض، مما يؤثر على النمو والابتكار في هذه الصناعة.

● تحسن تدريجي عبر حلول بديلة

بعض الشركات قد تنجح في تعديل سلاسل التوريد أو إيجاد مزودين بديلين، مما يساعد على تقليل التكاليف بمرور الوقت. كما قد تُقدم الحكومة لاحقًا إعفاءات أو دعم لتخفيف الأثر على الشركات المحلية.

● دور التنظيم والتشريع

قد تلعب الجهات والمنظمات التشريعية دورًا مهمًا في إعادة توازن السوق، من خلال تسهيل إجراءات الموافقة للمنتجات المصنّعة محليًا، أو تقديم حوافز للتصنيع الداخلي.

ما هو التأثير على الصحة العامة؟

أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها السجائر الإلكترونية هو كونها بديلاً أقل ضررًا من التدخين التقليدي. فإذا أصبحت هذه المنتجات باهظة الثمن، فقد يعزف المدخنون عن التحوّل إليها، أو يعود بعض المستخدمين السابقين إلى السجائر التقليدية الأرخص نسبيًا.

ارتفاع الأسعار قد يؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض، الذين قد يجدون أنفسهم محصورين بين خيارين كلاهما سيء: إما العودة إلى التدخين التقليدي، أو الاعتماد على منتجات غير مضمونة الجودة.

إن الضرائب الأمريكية الأخيرة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقطاع صناعة السجائر الإلكترونية، ليس فقط من حيث البنية الاقتصادية، بل أيضًا من حيث التوجهات الصحية والاجتماعية. بين السياسات الجمركية و حماية الاقتصاد المحلي، تأثيرات قد تعرّض أهداف مفهوم الحد من أضرار التبغ للخطر.