بود Novo Eco عبارة عن جهاز فيب صغير تم تصنيعه بواسطة شركة Smok. يتميز ببطارية قابلة للتغيير بسعة 1000 مللي أمبير. مزود بخرطوشة ذات خزان سعة 2 مل، وهو جهاز بود سهل الاستخدام للغاية.

بطارية قابلة للإزالة

يحتوي بود Novo Eco على بطارية قابلة للإزالة والتغيير بسعة 1000 مللي أمبير. يبدو اننا سنرى هذا التصميم من قبل شركات مصنعة أخرى، الأمر الذي نؤيده بشدة لأنه يجنبنا التخلص من الجهاز بالكامل عند التلف. يتيح لك هذا النظام أيضًا تجهيز نفسك بعدة بطاريات حتى لا تقلق بعد الآن بشأن الشحن أثناء التنقل او السفر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 121,3 * 24,4 * 14,4 ملم وزن البود 46,7 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 6 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

دليل المستخدم

بود Novo Eco .. صغير وعملي

على أحد جوانب بود Novo Eco، يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء. كلما كانت هذه المساحة مفتوحة، كلما كان السحب أكثر تهوية ونحصل على فيب مباشر مقيد للغاية. على العكس من ذلك، كلما كانت الفتحات مغلقة أكثر، كلما كان السحب أكثر إحكامًا ونحصل على فيب غير مباشر. التحكم دقيق للغاية ويسمح لك باختبار نمطين مختلفين دون الحاجة الى تغيير الجهاز.

على الجانب الآخر، يتيح لك منفذ USB-C الشحن السريع للبطارية القابلة للإزالة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. تتم إعادة الشحن بسرعة عالية. تتيح لك الإشارة الضوئية تحديد مستوى الشحن. في النموذج الخاص بنا، لم يكن من الممكن استخدام بود Novo Eco أثناء الشحن، وهو أمر مؤسف بعض الشيء. وعلى الرغم من ان هذه النقطة قد لا تسبب مشكلة للكثيرين، إلا أننا نعتقد انها ميزة الحماية.

يوجد في الجهة الامامية من بود Novo Eco زر يسمح لك بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله واختيار مستوى الطاقة الخاص به (يتوفر زران). لا يستخدم هذا الزر لإنتاج البخار. البود يعمل بشكل تلقائي عند الاستنشاق. البود سريع الاستجابة ولا يوجد تأخير بين السحب والبدء بإنتاج البخار. يضيء مؤشر LED فوق الزر مع كل سحبة ويشير أيضًا إلى مستوى شحن البطارية.

البطارية قابلة للإزالة. ما عليك سوى سحبها عبر قاعدة بود Novo Eco. الأمر بسيط، في بضع ثوان يتم تنفيذ العملية. يتم تثبيت البطارية في مكانها بواسطة مفاصل تقوم بعملها على أكمل وجه. ولا يوجد هناك أي حركة جانبية اطلاقا، وحتى عند السقوط، فمن غير المرجح أن تخرج البطارية من مكانها. نحن نقدر هذا النظام الذي يسهل إعادة التدوير، ونتمنى ان نرى هذا النظام في نماذج مختلفة أخرى.

تحتوي الخرطوشة المرفقة مع بود Novo Eco على كويل بنظام مغلق بقيمة 0.6 أوم. يسمح لك بالحصول على شدة سحب متوسطة تسمح بالفيب غير المباشر أو المباشر. عندما تتدهور النكهات وتظهر على الكويل علامات التلف، يجب استبدال الخرطوشة بالكامل.

تبلغ سعة الخزان 2 مل. لملء الخرطوشة بالسائل الإلكتروني، قم بإزالة قطعة الفم او المبسم. لتصل الى فتحة صغيرة (باللون الأحمر) تسمح بمرور طرف زجاجة السائل. إنها صغيرة جدًا وعليك أن تكون دقيقًا لتتجنب صب السائل خارج الخزان.

بود بسيط، وفعال، وتقديم النكهات جيد جدا. يأتي بود Novo Eco بسعر تنافسي، وهو في الواقع منتج ممتاز ومناسب للمبتدئين في الـvaping. ومع ذلك، يوجد بعض النقاط التي تحتاج إلى التحسينات.