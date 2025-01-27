تعاون يجمع بين شركة Suicide Mods وشركة DeathWish Modz يسفر عن تقديم جهاز مود Rift Aio من نوع “All In One” ويحمل الشريحة الالكترونية الاشهر في عالم الفيب Dna 60C.

تم تصميم مود Rift Aio، في المملكة المتحدة. جهاز مخصص لنمط الفيب غير المباشر أو المباشر المقيد للغاية، بأقل من 60 واط، بالإضافة إلى احتوائه على شريحة الكترونية متطورة وموثوقة.

يأتي المود مجهزا بتانك من نوع boro المميز، مخصص لعشاق اجهزة الـ Aio.

مود Rift AIO .. عندما يتعاون الخبراء

قامت كل من شركة Suicide وشركة Deathwish، خبراء اجهزة الفيب الميكانيكية بالتعاون لتصميم مود Rift AIO.

شركتين تمتلك سمعة كبيرة في تقديم اجهزة فيب ذات تصاميم دقيقة للغاية ومبتكرة، تلتزم Suicide Mods هنا بتنسيق مميز بين عشاق اجهزة الـ “Boro AIO”. تم تجهيز مود Rift AIO باحدث الشرائح الالكترونية من American Evolv، بإصدار DNA 60 W الملون، التي تعمل ببطارية 18650 واحدة، و متوافقة مع تانكات Boro (المعيار الأكثر انتشارًا في تنسيق أجهزة AIO).

المواصفات التقنية

ابعاد المود 79,5 * 53,5 * 24 ملم وزن المود 110 غرام الشحن شاحن خارجي او منفذ USB-C البطارية بطارية واحدة من نوع 18650 الطاقة القصوى 60 واط اقصى قطر للتانك 24 ملم انماط الفيب واط, فولت, تحكم بالحرارة و وضع Replay

محتويات العلبة :

جهاز المود

سلك USB-C

قطع غيار

مود Rift AIO – فخامة التصميم!

وجود اسم شركة Deathwish Modz يزيد من الغموض لجميع محبي العلامة التجارية، حيث يتميز بتصميم بارع وأنيق للغاية. اما اسم Suicide Mods، من جانبه، معروف برؤيته للقوة بالأداء والبساطة مع وجود الجماجم التي تتميز بها العلامة التجارية!

يعتبر مود Rift AIO تتويجا للتحالف بين النقيضين، حيث يدمج بين الأصالة والتصميم الأنيق، وقوة الأداء والتفاصيل المدروسة للغاية. يتوفر الجهاز باللون الاسود المميز بالاضافة الى مجموعة من الألوان ذات الأسماء المثيرة للذكريات ترضي عشاق هذه الفئة بلا شك: Agent Orange وBlade Grey وBlood Red وSwamp Green والنسخة Murdered out black غير اللامعة التي نقدمها هنا.

التصميم العام يمتلك الكثير من الزوايا مع عدد كبير من الفتحات، مما يجعل القبضة ممتعة للغاية مع خفة الوزن (110 جم)، من الفولاذ والألمنيوم المؤكسد.

الشعور بالجودة، في كل مكان، لا يوجد أي تشغيل ميكانيكي، حيث يتم ضبط كل جزء بشكل مثالي، كما نرى مع البابين القابلة للإزالة والممغنطين بقوة على الهيكل، مما يتيح سهولة الوصول إلى الخزان من نوع Boro.

يتم تثبيت خزان Boro في مكانه بواسطة قطعة فم – مبسم مصنوع من الفولاذ ومادة الـ PMMA وبارتفاع 10 ملم وقطر داخلي 5 ملم، وهو مثالي للاستخدام مع نمط الفيب غير المباشر المقيد.

يقوم هذا النظام بتثبيت الخزان في الجهاز من خلال ضمان توافق نقاط الاتصال مع غالبية الأجزاء. يمكن تعديل ارتفاع الاتصال الإيجابي الموجود أسفل خزان Boro، ويمكنه التكيف بسهولة مع جميع انواع الكويلات.

بمجرد إدخال الخزان، يمكن رؤيته من ثلاث جهات، مما يمنح رؤية واضحة لمستوى السائل الالكتروني، مع ضمان التهوية الجيدة لمداخل الهواء وبالتالي تقليل التكثيف إلى الحد الأدنى.

تم وضع زر التشغيل الرئيسي بشكل خفي في تصميم الهيكل ويقع حرفيًا تحت الإبهام.

يعمل مود Rift AIO ببطارية واحدة من نوع 18650، باتجاه القطب الموجب لأسفل، ويتم تثبيتها في مكانها بواسطة أربعة خطافات بارزة، مما يترك مجالًا للتخصيص مع أغلفة بألوان وتصاميم مختلفة.

فتحة إدخال البطارية مزودة ببراغي، ويمكن الوصول إليها من الأعلى، ومجهزة بدبوس مغناطيسي. عملية تغيير البطارية بسيطة وآمنة. ليس من الضروري استخدام معدات لتثبيت البطارية بإحكام من أجل الحفاظ على نقاط الاتصال. بمجرد استخدام العروة للفك وفتح الغطاء بكل سهولة.

مود Rift AIO غير مزود بجسر لصناعة الكويل بنفسك أو محول للكويل، فقط خزان Boro الذي يتم توفيره في العلبة.

الخزان المقدم، في النوع القياسي الأكثر انتشارًا “Billet Box”، مدروس جيدًا ويقدم اداء مرضي، وتحتاج الى فصل جزأين للسماح بإدخال سريع ومبسط للتانك داخل مود Rift AIO.

الجزء العلوي من التانك مصنوع من المعدن عند نقطة ربط المبسم.

فتحة إعادة التعبئة موجودة في المقدمة، مما يتيح الوصول السهل والآمن لملء الخزان بالسائل، حيث يمكنك اعادة التعبئة دون الحاجة الى اخراج التانك.

الجزء السفلي من الخزان، مثقوب من الأمام وعلى الحافة بحيث يمكن استخدامه في جميع أنواع أجهزة AIO mod دون اي مشكلة.

يعد عدم وجود قاعدة RBA في العلبة نقطة مهمة خاصة للمستخدمين ممن يحبون بناء الكويلات، حيث يجب على المستخدم الحصول على قاعدة RBA أو محول من بتنسيق boro بشكل منفصل.

شاشة بالألوان!

يستحق مود Rift AIO ان يصنف من اجهزة الـ High End او الاجهزة الراقية بسبب احتوائه على الشريحة الإلكترونية الأمريكية الشهيرة DNA 60w التي جعلت هذا التنسيق في القمة.

اختارت شركة Suicide Mods، أحدث إصدار من الشرائح الإلكترونية DNA 60C، من Evolv (الإصدار الملون) الذي يتمتع بالموثوقية والدقة والكفاءة الهائلة.

شريحة تتميز بإدارة الطاقة بشكل فريد من نوعه، مما يزيد من عمر البطارية، وهو أمر مهم كون مود Rift AIO، يعمل سوى ببطارية واحدة بتنسيق 18650.

يتم وضع الشاشة الملونة الكبيرة، التي تقدم كافة المعلومات الأساسية بوضوح، في الأسفل أو قاعدة الجهاز، وأزرار التحكم على الجانب في تجويف لكي لا يؤثر على إمكانية وقوف الجهاز بشكل عمودي.

شرائح DNA 60 معروفة منذ سنوات، لا مثيل لها أبدًا، فهي نموذج لسهولة الاستخدام والبساطة، الإعدادات محدودة بما هو ضروري تمامًا للاستخدام (يتوفر التخصيص الشامل وإعدادات الخبراء عبر تطبيق EScribe المخصص (يتم ربطه عبر USB-C على الكمبيوتر).

يتضمن أحدث إصدار من DNA 60C أوضاع الاستخدام الكلاسيكية: الواط المتغير، والفولتية المتغيرة، والتحكم في درجة الحرارة، بالإضافة إلى وضع “Replay” التي تتيح لك الحصول على “vape مثالي” بفضل درجة الحرارة الدقيقة وإدارة طاقة التسخين. وضع “Replay” ميزة كبيرة، في حالة نقص السائل تقوم تلقائيًا بإيقاف التسخين، حتى في وضع التحكم في درجة الحرارة.

يمكن الوصول إلى منفذ USB-C في المقدمة والذي يكون محمي بغطاء، مما يسمح بشحن الجهاز بسرعة أو لتوصيل المود بجهاز الكمبيوتر لتثبيت أحد السمات الشخصية العديدة التي يوفرها مجتمع مستخدمي Evolv، بمساعدة برنامج EScribe.

لاحظنا خلال الاختبارات، بعد عدة أيام من الاستخدام المنتظم، لم تتحرك قيمة المقاومة المقاسة التي حددها الجهاز، وهو أمر نادر جدًا بالنسبة لاجهزة Aio.