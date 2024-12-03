أصبحت اطقم المبتدئين التي تتكون من جهاز مود و تانك معا شبه نادرة سوق السجائر الالكترونية. عادت شركة Voopoo، لتقدم لنا طقم Doric Astra كـ مفاجأة جميلة في نهاية العام. مجموعة ممتازة سواء كنت مستخدمًا جديدًا أو ذو خبرة في هذا المجال.

طقم Doric Astra .. بسيط وفعال

يتميز طقم Doric Astra بتصميم رائع. ويمتلك ما يحتاجه كل مبتدئ للبدء في الإقلاع عن التدخين. جهاز بسيط ومتين وفعال بشكل خاص. نوصي به بشدة لمن يبحث عن اجهزة الفيب التي تقدم أداء مثالي.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 76 * 24,8 * 28,2 ملم وزن المود 75,5 غرام الشحن USB-C البطارية 2500 مللي امبير اوضاع الفيب تلقائي ابعاد التانك 22 * 53,3 ملم سعة التانك 3 مل وزن التانك 36,7 غرام نطاق الاستخدام من 9 الى 18 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

مود Doric Astra

في قاعدة مود Doric Astra، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة. حجم بطارية مريح قريبة من أجهزة المود التي تعمل ببطارية منفصلة.

تستهلك الكويلات المتوفرة القليل من الطاقة، مما يضمن الاستخدام طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحن الجهاز الخاص بك بشكل متكرر.

يحتوي الجزء العلوي من مود Doric Astra على موصل من نوع 510 مثبت بنابض للاتصال مع التانك. يقبل المود تانكات بقطر أقصى يبلغ 22 ملم. على الرغم من ان طقم Doric Astra مصمم ليعمل بأعلى أداء مع التانك المرفق به، لكن هذا لا يمنع ان تستخدم التانك الذي تريده.

يوجد على الجانب الرئيسي من مود Doric Astra زرين لضبط الاعدادات وزر صغير للقفل. يحتوي الزر الرئيسي، وهو الأكثر روعة، على مؤشر LED وهو زر التشغيل الذي ينتج البخار مع كل ضغطة. يتغير لون مؤشر LED حسب مستوى عمر البطارية. في الأسفل مباشرةً، يوجد زر أصغر لضبط الطاقة بين 3 اختيارات (منخفض، متوسط، عالي). نحصل على القيمة المطلوبة بالضغط على هذا الزر مرتين.

تانك متعدد الاستخدامات

التانك الذي يتم توفيره مع طقم Doric Astra يأتي بقطعتين من المبسم، وخزانين. أحدهما يعطي صلابة بشكل خاص. حيث يتكون من خزان زجاجي مغطى بـ قفص معدني. تسمح لك نافذتان بتحديد مستوى السائل الإلكتروني. إنه متين وعملي في الاستخدام اليومي.

في الجزء العلوي، تعمل حلقة دوارة على التحكم بتدفق الهواء. الحلقة ليس لها نقطة توقف. الحلقة متينة بما يكفي لتكون دقيقة وتتمتع بالمرونة. اعتمادًا على التفضيلات الشخصية للمستخدم، يمكنك الحصول على سحب محكم جدًا أو جيد التهوية قليلاً. طقم Doric Astra موجهة لنمط الفيب غير المباشر أكثر من المباشر. يضمن تعديل تدفق الهواء العلوي استخدامًا خاليًا من التسريب.

الوصول إلى فتحات تعبئة الخزان بسيط جدا. ماعليك سوى فك الجزء العلوي ربع دورة للوصول إلى فتحات التعبئة. يمنع ختم السيليكون خروج السائل الفائض. طريقة تصميم الجزء العلوي من التانك تجعل عملية الفتح والإغلاق سهلة للغاية. يأتي التانك بسعة 3 مل.

يتم توفير اثنان من الكويلات مع طقم Doric Astra. الاول 1.2 أوم من نوع ITO مخصص للاستخدام من 9 إلى 12 واط. وهو مخصص لنمط الفيب غير المباشر المحكم للغاية، وهو كويل اقتصادي جدا في استهلاك الطاقة.

الكويل الآخر بقيمة 0.7 أوم من نوع ITO ايضا والذي يستخدم من 14 إلى 18 واط. ويمكن استخدامه في MTL الديناميكي الأكثر انفتاحًا، ولكنه يبقى مقيد.

النكهات التي يوفرها طقم Doric Astra رائعة ودقيقة. حيث يتم تحديد نكهة السائل بشكل جيد ونجد تفاصيل عطرية ممتازة. ومع ذلك، ننصح بعدم استخدام السائل الإلكتروني الذي يحتوي على معدل VG أكبر من 50% للحصول على اداء أفضل ( لضمان امتصاص أفضل للقطن).