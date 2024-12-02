تحتفل شركة MEMERS Vape بإنجاز تاريخي على المستوى العالمي بإطلاق ابتكارين جديدين، وهما WuKong V20000 وXSORB C30000

أعلنت شركة MEMERS Vape، التي أسستها شركة Shenzhen SKE Technology – وهي الشركة التي قدمت جهاز Crystal Bar الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة – بفخر عن أحدث ابتكاراتها، WuKong V20000، في السوق العالمية. يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في رحلة MEMERS Vape نحو العولمة كعلامة تجارية رائدة في مجال السجائر الإلكترونية.

بإلهام من التقاليد الغنية لثقافة الشيشة او الارجيلة في الشرق الأوسط، يعيد جهاز WuKong V20000 تعريف التدخين الإلكتروني من خلال الجمع بين مميزات الشيشة التقليدية والتكنولوجيا المتقدمة. صُمم هذا الجهاز لتقديم نكهة لا مثيل لها وتجربة حسية فائقة، حيث يجسد جوهر تدخين الشيشة مع توفير راحة اجهزة الفيب الحدية.

“تلتزم MEMERS Vape بالابتكار والتميز، وتسعى جاهدة لتزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأجهزة تعزز تجربة الفيب”، كما قال آدم، مدير MEMERS Vape. “إن جهاز WuKong V20000 أكثر من مجرد جهاز فيب – فهو تكريم لثقافة الشيشة، حيث يقدم نكهة استثنائية ويخلق تجربة مليئة بالراحة والمتعة”.

ما الذي يجعل جهاز WuKong V20000 مختلفًا؟

إعادة إنتاج النكهة المثالية من خلال كويل MITS Mesh Coil المزدوج

تقدم MEMERS Vape بفخر نمط الفيب المباشر(DTL) إلى خط منتجاتها. يتميز جهاز WuKong V20000 بهذا الابتكار، حيث يقترن بنظام MEMERS المصغر للتكنولوجيا المتكاملة (MITS)، المدمج في تصميم كويل شبكي مزدوج. يضمن هذا المزيج المتقدم إعادة إنتاج نكهة استثنائية، مما يوفر تجربة لا مثيل لها لعشاق النكهة.

الاستمتاع بنكهة مضمونة تدوم طويلاً بخزان سعة 20 مل

يتميز جهاز WuKong V20000 بسعة خزان كبيرة تبلغ 20 مل، مملوءة مسبقًا بسائل نيكوتين حر ممتاز بتركيز 5 مجم/مل. يدعم هذا الخزان الكبير إنتاج كمية بخار هائلة، وقادر على إخراج كمية فيب تصل إلى عشرين ضعف حجم الجهاز نفسه. تم تصميم جهاز WuKong V20000 لتحقيق أقصى قدر من الرضا، حيث يوفر تجربة تبخير غامرة وممتعة حقًا.

وضعان للطاقة والتحكم المرن في تدفق الهواء

يوفر جهاز WuKong V20000 تجربة متنوعة بوضعين للطاقة: وضع التعزيز بقوة 23 واط للحصول على نكهة مكثفة وبخار قوي، والوضع العادي بقوة 19 واط لسحب أكثر لطفًا وسلاسة. يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الأوضاع باستخدام زر الطاقة السفلي، مما يسمح لهم بتخصيص تجربتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح مفتاح التحكم في تدفق الهواء السفلي إجراء تعديلات دقيقة، تتراوح من فيب مباشر DTL مقيد قليلاً إلى تجربة DTL أكثر انفتاحًا وتهوية. مقترنة بكويل Dual Mesh Coil، تعمل هذه الميزات على رفع مستوى جلسة التبخير بأكملها. يعزز وضع Boost كثافة النكهة وكثافة البخار، بينما يوفر الوضع العادي سحب أكثر نعومة مليء بالنكهة لأولئك الذين يفضلون تجربة هادئة.

تأثير ضوئي RGB وتأثير صوتي مميز

يتميز WuKong V20000 بميزتين حسيتين فريدتين: تأثير صوتي تحاكي صوت فقاعات ماء وإضاءة RGB ديناميكية. بالضغط مرتين على زر الطاقة، يقوم المستخدمون بتنشيط صوت الفقاعات، مما يحاكي تجربة تدخين الشيشة التقليدية. تخلق هذه الميزة المبتكرة أجواءً مريحة للاسترخاء وإزالة التوتر.

يكمل نظام الإضاءة RGB تجربة الصوت، والذي يتفاعل ديناميكيًا أثناء الاستخدام. معًا، تخلق هذه الميزات بيئة فيب غامرة وهادئة، مما يعيد تعريف الاسترخاء للمستهلكين.

يمثل جهاز WuKong V20000 التزام شركة MEMERS Vape بالابتكار والتميز، وإعادة تعريف التدخين الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتجارب الحسية، ووضع العلامة التجارية كقائد عالمي في صناعة السجائر الإلكترونية.

جنبًا إلى جنب مع جهاز WuKong V20000، توسع MEMERS Vape مجموعتها مع جهاز XSORB C30000 للسيطرة على السوق العالمية. تم تصميم XSORB C30000 ليكمل جهاز WuKong V20000 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويعزز التزام MEMERS Vape بالابتكار والتقدم التكنولوجي، مما يمكّن جيش MEMERS من توسيع نفوذه في جميع أنحاء العالم.

ما الجديد في XSORB C30000؟

هيكل فريد من نوعه “مسار بخار مزدوج” يوفر أقصى قدر من الكثافة

يتميز جهاز XSORB C30000 بهيكل فريد من نوعه لمسار بخار مزدوج يأخذ إنتاج البخار إلى مستويات غير مسبوقة. تم تصميمه باستخدام مجموعة كويلات شبكية مزدوجة من MEMERS، مدعومة بمنصة MITS المتقدمة، يرفع هذا التصميم من كثافة البخار بشكل لم يسبق له مثيل.

يفصل الهيكل المبتكر للكويل الشبكي إلى أنابيب فردية، مما يضمن تسخينًا متساويًا وتوجيه البخار عبر قنوات مخصصة. النتيجة؟ اندفاع من البخار الغني بشدة يتم توصيله بسرعة عالية. سيلاحظ المستخدمون على الفور ثراء النكهة والتأثير المتزايد مقارنة بالأجهزة التقليدية، مما يجعل كل سحبة فيب أكثر إرضاءً من أي وقت مضى.

شاشة لمس ديناميكية منحنية بزاوية 270 درجة تبسط كل شيء

يتميز جهاز XSORB C30000 بشاشة لمس ديناميكية منحنية بزاوية 270 درجة مذهلة، مما يعيد تعريف تفاعل المستخدم. تعمل هذه الشاشة النابضة بالحياة على تعزيز تفاعل المستخدم مع الجهاز، وتحويل كل لحظة إلى تجربة فيب مثالية.

أكثر من مجرد تصميمات، فشاشة اللمس عملية للغاية. الضغط البسيط على المنطقة المحددة لبصمة الإصبع يحول الجهاز من مولد نكهة لطيف إلى محرك بخار قوي، مما يضمن أن كل سحبة تقدم التأثير المطلوب بسهولة ودقة.

ثلاثة إعدادات للطاقة والتحكم المرن في تدفق الهواء

التخصيص هو المفتاح مع جهاز XSORB C30000. يتميز بثلاثة مستويات طاقة قابلة للتعديل – 24 واط و28 واط و32 واط – يمكن للمستخدمين ضبط تجربة التبخير الخاصة بهم لتناسب تفضيلاتهم. حتى الإعداد الأكثر نعومة 24 واط، جنبًا إلى جنب مع هيكل مسار البخار المزدوج، يوفر تأثير بخار قوي بشكل مدهش.

يتضمن الجهاز أيضًا تحكمًا مرنًا في تدفق الهواء، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم بشكل أكبر. يتيح لك مفتاح التبديل سهل الاستخدام ضبط حجم فتحة التهوية بسهولة، مما يوفر التحكم في تدفق الهواء لإنتاج بخار مخصص. تضمن مجموعة الميزات هذه أن XSORB C30000 يلبي احتياجات حتى أكثر المستخدمين تميزًا.

دخول العالمية بالابتكار

مع ظهور جهازين متطورين – WuKong V20000 و XSORB C30000 – تعمل MEMERS Vape على تسريع استراتيجية الانتشار العالمي الخاصة بها. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المبتكر، تقدم MEMERS منتجات متفوقة للسوق العالمية.

لا تعرض هذه الأجهزة الجديدة التزام MEMERS Vape بمساعدة المستخدمين على الإقلاع عن التدخين فحسب، بل تقدم أيضًا أدوات مثالية لتبني أسلوب حياة أكثر صحة وخالي من التدخين. من خلال الابتكار والاستثمار، تواصل MEMERS Vape تمكين العملاء العالميين من تجارب vaping لا مثيل لها.

حول شركة MEMERS Vape

MEMERS VAPE هي شركة شغوفة بتكنولوجيا الفيب وتطبيقاته، وتستخدم أحدث التطورات، بما في ذلك MITS (نظام التكنولوجيا المتكاملة المصغر) الثوري. تم تطويره بواسطة شركة Shenzhen SKE Technology Co., Ltd.،. وباعتبارها شركة مدفوعة بالتكنولوجيا، تركز MEMERS على الابتكار التكنولوجي وتصميم المنتجات المتقدمة لإنشاء أفضل منتجات التبخير مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة الاستثنائية.

لا توفر MEMERS طريقة أكثر صحة للإقلاع عن التدخين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الروابط الاجتماعية الخاصة وحياة أفضل مع عشاق التبخير. من خلال تبني ثقافة الميم، تسعى MEMERS إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة حيث يمكن للمدخنين مشاركة اللحظات المبهجة والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل من خلال الفكاهة والإبداع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة MEMERS Vape على: https://www.memersvape.com/