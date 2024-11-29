إليك جهاز الفيب الذي سيحدث ضجة كبيرة. تطلق Innokin طقم جديد يتكون من جهاز مود من نوع SBS يعمل بشريحة DNA 60C الإلكترونية الشهيرة. ويأتي مع تانك Zenith M. هذه المجموعة مخصصة لعشاق أجهزة السجائر الإلكترونية عالية الأداء.

اجهزة SBS وهي اختصار لـ (Side by Side) وتعني التانك والمود جنبًا إلى جنب.

طقم kit Sidera .. وشريحة DNA 60C

طقم kit Sidera يعتبر الاول من نوعه لـ Innokin الذي يتميز بمجموعة شرائح Evolv DNA 60C. تم تصميم الطقم ليلائم مستخدمي الفيب الغير مباشر MTL و المباشر DL المقيد. منتج رائع مع إمكانيات تخصيص كبيرة وصغير الحجم وأنيق. هدية رائعة من Innokin لإسعاد الـ vapers في نهاية العام.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 81 * 53,9 * 31,2 ملم وزن المود 140,5 غرام الشحن USB-C او شاحن خارجي البطارية بطارية واحدة نوع 18650 الطاقة القصوى 60 واط اوضاع الفيب واط, تحكم حراري, Replay ابعاد التانك 24 * 46 ملم سعة التانك 4 مل وزن التانك 46 غرام نطاق الاستخدام من 15 الى 40 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

تانك Zenith M

سلك USB-C

كويلات

خزان احتياطي

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

مود Sidera من نوع SBS

طقم kit Sidera يأتي بجهاز مود SBS وهي اختصار لـ (Side by Side) وتعني التانك والمود جنبًا إلى جنب. حيث يتم تركيب التانك على جانب المود. ميزة هذا التنسيق هي الحجم النهائي للجهاز بجميع اجزائه. هذا النوع من اجهزة المود لا يسمح بتركيب تانكات ذات قطر كبير جدًا. مع جهاز مود Sidera، يمكنك تركيب تانكات تصل لـ قطر 24 ملم كحد اعلى.

يجمع مود Sidera بين سبائك الألومنيوم المصقولة والناعمة والجلد في الجزء الموجود في راحة اليد. مستوى التشطيب ممتاز سواء في النقوش أو التجميعات أو البراغي. وفي الجزء السفلي من الجهاز، يسمح منفذ USB-C بـ شحن البطارية. لكن دور منفذ الـ USB الرئيسي هو توصيل الشريحة الإلكترونية عبر برنامج EScribe المجاني، سنشرح هذا لاحقا.

للوصول إلى حجرة البطارية ماعليك سوى فتح غطاء البطارية الموجود أسفل مود Sidera. هنالك مسكة تجعل من السهل فتح الغطاء وإغلاقه. توجد أربع فتحات لتفريغ الغاز في حالة حدوث مشكلة أو ماس كهربائى بالبطارية. يعمل مود Sidera مع بطارية واحدة بتنسيق 18650.

في الجزء العلوي من مود Sidera، توجد قطعة مدورة مزخرفة نقش عليها اسم النموذج وتساهم في إضفاء لمسة رائعة على طقم kit Sidera. في الأسفل مباشرةً، يوجد زر تشغيل الذي يسمح بإنتاج البخار. هناك زر تشغيل ثاني في مقدمة الجهاز بقرب أزرار الإعدادات. وجود الأزرار يعطي حرية أكبر للمستخدم ليستخدم الجهاز كما يريد.

يوجد في الجزء الأمامي من مود Sidera كما ذكرنا زر زر تشغيل ثاني وزرين لضبط الاعدادات “+” و”-“. الضغط على هذه الأزرار أمرًا ممتعًا وينتج صوتًا باهتًا إلى حد ما. إنها تبرز بما يكفي للعثور عليها عن طريق تمرير إصبعك عليها والشعور بالدعم القوي.

في الواقع، أكثر ما يميز هذا الجهاز هي احتوائه على شريحة Evolv DNA 60C الإلكترونية الشهيرة. لقد خصصنا مقالًا كاملاً لإمكانيات هذه الشرائح وطريقة استخدامها. فهي تعتبر قمة في الجودة والأداء. يضمن هذا المستوى العالي من الشرائح الإلكترونية تجربة فيب واسعة ومخصصة تمامًا للحصول على أفضل النتائج من جهاز مود Sidera الخاص بك. يمكن للمود توفير 60 واط، وهو ما يتوافق مع تنسيق التانك وحجم البطارية 18650.

تانك Zenith M متعدد الاستخدامات

يبلغ قطر تانك Zenith M بالضبط 24 ملم وبسعة 4 مل. تانك ممتاز متعدد الاستخدامات يسمح لك بـ الفيب غير المباشر أو المباشر المقيد. مزود بقطعتي مبسم لتتناسب مع نوع السحب المختار، وهو تانك موثوق وسهل الاستخدام.

عملية اعادة التعبئة بسيطة جدًا. ما عليك سوى فك الجزء العلوي من تانك Zenith M (الغطاء العلوي) ربع دورة للوصول إلى الفتحة. يتم تغطية الأخير بختم من السيليكون يسمح بتمرير طرف الزجاجة من خلاله، ولكنه يمنع التدفق الزائد عند التعبئة بسرعة كبيرة. على الغطاء العلوي، توجد نقوش دقيقة تجعل من السهل الإمساك به.

في قاعدة تانك Zenith M، تعمل حلقة دوارة للتحكم بـ تدفق الهواء. فهو ينظم كمية الهواء التي تصل الى الكويل الموجود في الخزان بشكل ممتاز. يوفر Zenith M، من خلال تقليل تدفق الهواء، سحبًا محكمًا و فيب غير مباشر يقترب من الإحساس بـ سيجارة التبغ، بينما يسمح الإمداد الأكبر بـ الفيب المباشر المقيد.

يتم تركيب الكويل في الجزء السفلي من تانك Zenith M عن طريق فك قاعدته. العملية بسيطة ولا تتطلب أي مهارات فنية. اثنين من العروات توجه المقاومة لوضعها في المكان المخصص، فمن المستحيل ارتكاب خطأ.

يتم توفير اثنان من الكويلات مع طقم kit Sidera. كويل Z 0.8 أوم للفيب غير المباشر ونطاق استخدام من 15 إلى 18 واط. و كويل Z 0.3 أوم مخصص للفيب المباشر ويستخدم من 30 إلى 40 واط. تقدم الكويلات اداء ممتاز، سواء كنت من عشاق MTL أو DL المقيد.

النكهات رائعة ومفصلة جيدًا ويتم احترام المحيط العطري دائمًا. يبدو من الصعب أن تصاب بخيبة أمل من هذا التانك الذي يغطي مجموعة واسعة من احتياجات الـ vapers.

على الرغم من أن مود Sidera مخصصًا أكثر للتانكات القابلة لإعادة البناء لتحقيق أقصى استفادة من شريحة DNA 60C الإلكترونية، فإن تانك Zenith M يظل المنتج المفضل لدينا.