اكثر مايميز طقم Aegis Legend 3، هي خاصية فتح القفل باللمس. جهاز مود بحجم صغير، حيث يعمل ببطارية واحدة تنسيق 18650. جهاز طال انتظاره من الشركة المصنعة Geekvape.

طقم Aegis Legend 3 .. فتح القفل باللمس

كما ذكرنا يمتلك طقم Aegis Solo 3 ميزة فتح القفل باللمس. حيث تقدم لنا شركة Geekvape هذه التكنولوجيا الجديدة التي تميزها عن باقي الشركات المصنعة. ستشعر بأهمية هذه الخاصية بمجرد ماتقوم بتجربتها لما تقدمه من سهولة وراحة في الاستخدام. الجهاز مخصص للفيب المباشر القوي.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 86,9 * 39,2 * 28,2 ملم وزن المود 122 غرام الشحن USB-C او شاحن خارجي البطارية بطارية واحدة نوع 18650 الطاقة القصوى 100 واط اوضاع الفيب واط, فولت, تلقائي, تحكم حراري, Replay ابعاد التانك 51,3 * 26 ملم سعة التانك 5,5 مل وزن التانك 67 غرام نطاق الاستخدام من 50 الى 80 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

تانك Zeus

سلك USB-C

كويلات

خزان احتياطي

قطع غيار

دليل المستخدم

مود Aegis Solo 3 .. بسيط وأنيق

يحتوي الجزء العلوي من مود Aegis Solo 3 على منصة يمكنها استيعاب تانك Clearomizer مقاس 23 ملم. يمكن زيادة هذا القطر حتى 25 ملم مع نتوء بسيط جدًا بالكاد يمكن إدراكه. يمكن القول انه متوافق مع الغالبية العظمى من التانكات الموجودة في السوق. الموصل 510 مزود بنابض.

يحيط موصل 510، طبقة سميكة من السيليكون مخبأ تحتها منفذ USB-C الذي يمكن استخدامه لتحديث الشريحة الالكترونية أو لشحن البطارية. نوصي دائمًا باستخدام شاحن خارجي مخصص لإعادة شحن البطارية.

جودة تشطيب مود Aegis Solo 3 لا تشوبها شائبة فهو مغلف بجلد صناعي منقوش باسم الطراز. يجمع الجهاز بمهارة بين المظهر اللامع والخالي من اللمعة بنفس الوقت. يوجد تحت طبقة الجلد مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تسمح بفتح قفل المود عند التقاطه باليد.

المستشعرات حساسة للضغط واللمس وتسمح لك بفتح قفل المود عن طريق الإمساك به. بمجرد ترك المود من يدك، يتم قفله تلقائيًا. يعمل النظام بسلاسة لا تصدق. ستنسى بسرعة الضغط المتكرر على الازرار لقفل المود.

في قاعدة مود Aegis Solo 3، يمكن الوصول إلى حجرة البطارية عبر فتح غطاء لولبي. عملية فتح الغطاء بسيطة وسلسة حيث لا يستغرق الأمر أكثر من دورتين فقط. يستوعب الجهاز بطارية واحدة بتنسيق 18650، والجهاز مجهز بفتحة خاصة لتفريغ الغاز في حالة حدوث مشكلة في البطارية.

مود Aegis Solo 3 قادر على توفير 100 واط. طاقة عالية، وأكثر من الحاجة، بالنسبة لبطارية 18650 واحدة. سوف نعود إلى هذا لاحقا.

يوفر المود أوضاعًا مختلفة مثل التحكم في درجة الحرارة، ووضع SMART الذي يضبط الطاقة وفقًا للمقاومة المستخدمة، وال والواط التقليدي، ووضع الذاكرة لحفظ تفضيلاتك لكل تانك… جهاز متكامل للغاية حيث ستجد فيه جميع الأنماط والوظائف التي تخطر على بالك.

جهاز مود Aegis Solo 3 سريع الاستجابة وموثوق.

تانك Zeus .. فيب كثيف

تانك Zeus طراز Sub-Ohm 2021 كان التانك الرائد من شركة Geekvape والذي صاحب صدوره اجهزة الفيب المباشر. تانك بنظام تدفق للهواء علوي، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من مشاكل تسريب السوائل الالكترونية. إنه مخصص للفيب المباشر النشط بين 50 إلى 80 واط.

لتعبئة خزان تانك Zeus بالسائل، قم بفك الجزء العلوي من التانك. لتتمكن من الوصول إلى فتحتين كبيرتين متوافقة مع جميع أطراف زجاجات السائل الإلكتروني. ما لم تفرط في سكب السائل، فمن المستحيل أن يفيض. سعة الخزان 5.5 مل وهي كمية متوافقة مع نوع السحب وشكل الطقم.

يوجد مدخلان متقابلان للهواء، في الجزء العلوي من تانك Zeus. تعمل على تبريد الكويل داخل الخزان. كلما جعلت الفتحات أكبر، كلما كان الفيب أكثر تهوية. على العكس من ذلك، كلما كانت الفتحات أصغر، أصبح السحب أكثر إحكامًا وزادت سخونة البخار. ومع ذلك، فإن التانك لا يبتعد عن نمط الفيب المباشر أبدًا.

يأتي مع طقم Aegis Legend 3 اثنان من الكويلات من نوع Z، الاول بقيمة 0.2 أوم ويستخدم بين 70 و 80 واط والثاني بقيمة 0.4 أوم ويستخدم بين 50 و 60 واط. كلاهما مصنوعة من سلك الـ Kanthal. على الرغم من جودة النكهة التي تقدمها الكويلات، فإننا نفضل كويل الـ 0.4 أوم. يتطلب كويل 0.2 أوم الكثير من الطاقة (أكثر من 70 واط). مع بطارية واحدة بتنسيق 18650، تكون مدة التشغيل محدودة. على الرغم من اننا لن نستخدم الجهاز طوال اليوم دون التفكير في تغيير البطارية عدة مرات.

يوفر طقم Aegis Legend 3 كمية كبيرة من البخار. ويقدم تانك Zeus تجربة فيب رائعة. الطقم مناسب جدًا للمستخدمين الذين يريدون جهاز صغير بهذه القدرات العالية.