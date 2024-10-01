تعود شركة Aspire لتقدم لنا الشيشة الإلكترونية Proteus Mini. يمكن استخدامها مع أي نموذج شيشة كلاسيكي. على الرغم من أنها أصغر بالحجم من الطراز الأول Proteus Neo، إلا أنها تقدم تجربة فيب رائعة ومريحة بفضل بطاريتها التي تأتي بحجم 3000 مللي أمبير وسعة الخزان التي تبلغ 10 مل.

الشيشة الالكترونية Proteus Mini .. أصغر ولكنها فعالة

جهاز Proteus Mini، كما يوحي اسمه، على انه أصغر من الطراز الأول Proteus Neo، إلا إنه لا يقل عنه في الأداء. على الرغم من كون السعة أقل وكذلك البطارية المدمجة. ولكنه عملي أكثر عند التنقل وخاصة عندما تريد مشاركة لحظات من اليفب مع الأصدقاء. منتج ممتاز وموثوق للغاية.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 90 * 63 * 58,8 ملم وزن المود 193 غرام الشحن USB C البطارية بطارية مدمجة بسعة 3000 مللي امبير سعة التانك 10 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 80 واط

محتويات العلبة :

الشيشة الالكترونية Proteus Mini

كابل USB-C

قطع غيار

دليل المستخدم

إحساس الشيشة اينما كنت

الشيشة الالكترونية Proteus Mini صغيرة الحجم للغاية، حيث تأتي بارتفاع 90 ملم فقط. يزن الجهاز 193 جرامًا فقط مع بطارية مدمجة بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة وخزان بسعة 10 مل. تصميمها الدائري وتفاصيلها الرائعة تجعلها تناسب أي نموذج للشيشة. على إحدى الجهات، يسمح منفذ USB-C بالشحن السريع للجهاز.

في قاعدة الشيشة الالكترونية Proteus Mini، توجد مساحة دائرية خاصة لتثبيتها على الجزء العلوي من الشيشة. الطقم مزود بقطعتين ذات أحجام مختلفة لتتمكن من استخدامها مع أي موديل من الشيشة. تفاصيل يقدرها المستخدم وتضمن الاستخدام المريح.

الجزء العلوي من الشيشة الالكترونية Proteus Mini يوجد الخزان. تضيء حلقة من مصابيح LED عندما يعمل الجهاز. إنها متكاملة تمامًا والإضاءة لها تأثيرها في الجزء العلوي من الشيشة دون المبالغة في الأمر. مرة أخرى، وضعت Aspire الكثير من خبرتها، التي تجمع بين التصميم والمستوى الممتاز للتشطيب، نجدها هذا المنتج الجديد.

على الجانب الرئيسي، توجد شاشة توفر المعلومات الأساسية. يقوم الزر الأكبر بضبط سطوع الشاشة و إطفاء أو تشغيل الشيشة الالكترونية Proteus Mini. يوجد أدناه زران صغيران لضبط الطاقة من 5 إلى 80 واط. ويمكن قراءة مستوى البطارية المتبقي بالإضافة إلى عداد السحبات. تشير الشاشة أيضًا إلى القيمة الأومية للمقاومة. ويتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

يعمل الجهاز بكويلات مخصصة لـ الشيشة الالكترونية Proteus Mini. يحتوي الكويل على جزء مسطح كبير يقوم بالاتصال الكهربائي بجسم الجهاز. وقيمته 0.25 أوم ومخصص للفيب المباشر حصراً. يتوافق Proteus Mini مع كويلات Proteus Neo Meshed التي تبلغ 0.17 أوم للحصول على vape أكثر تهوية. عندما تضع المقاومة، تتعرف الشريحة الالكترونية على قيمة المقاومة وتقدم تلقائيًا الطاقة المناسبة.

تتم إعادة التعبئة عن طريق رفع غطاء من السيليكون والفتحات كبيرة كفاية لتسمح بجميع أطراف الزجاجات بالمرور دون أي مشكلة. سعة الخزان 10 مل وخلال اختباراتنا لم نلاحظ اي مشكلة في التسريب أو حتى تكثف قطرات السائل.

يحتوي الجزء العلوي من الشيشة الالكترونية Proteus Mini على حلقة دوارة تعمل على ضبط كمية الهواء التي تدخل إلى الكويل. حيث يمكنك الحصول على هواء أكثر أو أقل، ويمكنك ضبطه دون الحاجة الى إزالة Proteus Mini من الشيشة.

بمجرد تركيب جهاز الشيشة الالكترونية Proteus Mini على الشيشة، يكون التثبيت ممتاز ولا يتحرك بعد ذلك. ولم نلاحظ اي مشكلة تسريب للهواء.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، الشيشة الالكترونية Proteus Mini منتج رائع. لم تعد هناك حاجة للفحم أو التبغ، المعروفة بآثارها الضارة على الصحة. البطارية بسعة 3000 مللي أمبير كافية لجلسات vaping طويلة، وسعة الخزان 10 مل وهي مثالية لتغيير النكهات بانتظام. كمية البخار كبيرة ومناسبة للاستخدام في الفيب المباشر مثل الشيشة. النكهات رائعة: دقيقة ومفصلة مع كل نكهات السوائل.

يمكنك بسهولة التنقل مع الشيشة الالكترونية Proteus Mini عند الاستخدام.