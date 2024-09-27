أحبطت جمارك منفذ الدارة محاولة تهريب لأكثر من 2800 سيجارة إلكترونية، شملت الضبطية إكسسورات وكويلات خراطيش البودات. السجائر الالكترونية من علامات تجارية مختلفة.

#ضبطيات_بالفيديو || جمارك منفذ الدارة تحبط محاولة تهريب لأكثر 2800 سيجارة إلكترونية ، ومجموعةً من إكسسورات السجائر الالكترونية ، عَمِدَ المتهم إلى إخفائها بإحكامٍ في شاحنة محملة بقطع غيار المركبات .#تهريب #جمارك_عمان#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/pX7kUAzRal — جمارك عُمان (@omancustoms) September 25, 2024

قام السائق بإخفائها بشكل محكم في شاحنة محملة بقطع غيار السيارات. حيث قامت سلطات الجمارك بضبط ومصادرة الاجهزة والاكسسوارات الخاصة بالسجائر الالكترونية. اما سائق الشاحة سيتم التحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

ليست المرة الاولى!

في شهر يوليو الماضي، ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من (7000) سجائر إلكترونية وملحقاتها بمحافظة مسقط في ولاية مطرح. حيث قاموا بمداهمة المخالفين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، أسفرت المداهمة عن ضبط 7622 سيجارة إلكترونية وملحقاتها من البطاريات والخراطيش والسوائل الالكترونية.

كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول العربية التي منعت السجائر الإلكترونية ومنذ البداية. حيث بدأ الحظر منذ عام 2014. من الجدير بالذكر أن لهذا القرار أبعاد اقتصادية وتجارية مهمة. فهو يؤثر بشكل كبير على سوق السجائر الإلكترونية و الشيشة الإلكترونية في البلاد. ويعتبر بمثابة تحدي كبير للمستوردين و موزعي هذه المنتجات. بالاضافة الى كونه يعزز السوق السوداء لهذه المنتجات وهذا ماتعكسه محاولات التهريب والتجارة الغير قانونية لهذه المنتجات.

الكثير من الدول المجاورة للسلطنة تتبنى موقفا مخالفا لهذا القرار. مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين جميعها قامت بتقنين تجارة السجائر الالكترونية في سبيل تقوية اقتصادها وحماية مواطنيها من استهلاك منتجات فيب مهربة غير خاضعة لمعايير السلامة.

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