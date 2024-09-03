على الرغم من الانخفاض المذهل في معدلات التدخين في المملكة، والتي تحققت من خلال تأييد استخدام منتجات التدخين الإلكتروني كمساعدات للإقلاع عن التدخين. تحث الجمعية الطبية البريطانية (BMA) حكومة المملكة المتحدة على معالجة ما تصفه بأنه “وباء متزايد” من التدخين الإلكتروني. وتشعر الجمعية الطبية البريطانية بالقلق بشكل خاص بشأن معدلات التدخين الإلكتروني بين القُصَّر والتي ارتفعت بنحو ستة أضعاف في العقد الماضي.

في تقريرها، “لماذا نحتاج إلى تنظيم أقوى للسجائر الإلكترونية,” تقترح الجمعية الطبية البريطانية عدة تدابير للحد من هذا الاتجاه. وتشمل هذه التوصيات حظر بيع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، وحظر جميع نكهات السجائر الإلكترونية غير التبغية، وفرض قيود على تغليف السجائر الإلكترونية ووضع العلامات التجارية عليها، على غرار تلك المفروضة على السجائر التقليدية.

كما تدعو الجمعية الطبية البريطانية إلى فرض قواعد إعلانية أكثر صرامة، وإبقاء السجائر الإلكترونية مخفية في المتاجر، فضلاً عن حملات التوعية العامة لتسليط الضوء على مخاطر التدخين الإلكتروني.

وأقرت BMA بأن السجائر الإلكترونية يمكن أن تساعد بعض البالغين على الإقلاع عن التدخين، لكنها أضافت أن التدخين الإلكتروني ليس خاليًا من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى إدمان النيكوتين ومشاكل صحية أخرى. كما سلطت الجمعية الضوء على المخاوف بشأن التأثير البيئي للأجهزة، حيث يتم التخلص من اثنين من السجائر الإلكترونية كل ثانية في المملكة المتحدة. ويدعو التقرير الحكومة إلى اتخاذ تدابير حازمة، كما هو مقترح في تقريرهم، لمنع التدخين الإلكتروني من أن يصبح أمرًا طبيعيًا بين الأطفال والمراهقين.

توصيات الجمعية الطبية البريطانية انعشت السوق السوداء

أشارت الدراسات إلى أن التأثير الإجمالي للتدخين الإلكتروني بين المراهقين كان تقليل معدلات التدخين بين هذه الفئة السكانية.

قام جون دون، المدير العام لرابطة صناعة التدخين الإلكتروني في المملكة المتحدة (UKVIA)، بالرد على تقرير BMA أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة لمنع التدخين الإلكتروني بين الشباب وبيع المنتجات غير المشروعة. ومع ذلك، جادل دون، بأن الإجراءات التي اقترحتها الجمعية الطبية البريطانية من شأنها أن تنعش السوق السوداء، وتعيق أهداف المملكة المتحدة لتكون خالية من التدخين، وتعرقل المدخنين البالغين من التحول إلى السجائر الإلكترونية.

انتقد دون الجمعية لتقليلها من فعالية السجائر الإلكترونية في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، مستشهدًا ببيانات من, Action on Smoking and Health (ASH) التي أظهرت أن أكثر من نصف المدخنين السابقين في بريطانيا استخدموا السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين. كما لاحظ أن التدخين الإلكتروني بين الشباب قد انخفض بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسات إلى أن التأثير الإجمالي لـ السجائر الإلكترونية بين المراهقين كان تقليل معدلات التدخين بين هذه الفئة السكانية. يشير هذا إلى أن السجائر الإلكترونية تحل محل التدخين: وهو ما ينبغي اعتباره في حد ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل الصحة العامة.

تماشياً مع آراء زملائه، عارض دان دعوة الجمعية الطبية البريطانية لحظر نكهات السجائر الإلكترونية غير التبغية، مسلطاً الضوء على أنها ضرورية لنجاح السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين. وأشار إلى دعم الكلية الملكية للأطباء السجائر الإلكترونية المنكهة.

محاولات الإقلاع عن التدخين أكثر نجاحاً مع السجائر الإلكترونية المنكهة

كشفت الأبحاث التي أجرتها UKVIA، بما في ذلك المعلومات المقدمة إلى 45 سلطة محلية وNHS في جميع أنحاء إنجلترا، أن أكثر من 95٪ من خدمات الإقلاع عن التدخين تقدم السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين. ومن بين هذه الخدمات، تقدم 100٪ منتجات التدخين الإلكتروني المنكهة مثل نكهات الفاكهة والنعناع / المنثول والتبغ والحلوى، لكن ما يقرب من 70٪ أفادوا أن نكهات الفاكهة كانت من بين الخيارات الأكثر شعبية للمدخنين.

كما وجدت الدراسة أن محاولات الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية كانت أكثر نجاحًا بشكل عام من تلك التي لا تستخدمها. تستخدم العديد من الخدمات أيضًا مخطط “المبادلة للتوقف”، والذي يوفر السجائر الإلكترونية المنكهة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

دعت UKVIA إلى اتخاذ إجراءات لمنع المنتجات المستهدفة للشباب من الوصول إلى السوق. وتماشياً مع تقرير آخر صدر في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح تقديم مخطط ترخيص لتنظيم مبيعات السجائر الإلكترونية، وخاصة لإبقائها خارج المنافذ غير المناسبة مثل محلات الحلويات.

كما أكد دون على الحاجة إلى زيادة العقوبات على المبيعات غير القانونية وتنفيذ معايير التجارة. واختتم بحثه على BMA لدعم الحملات التعليمية العامة التي تسلط الضوء على فوائد السجائر الإلكترونية للمدخنين البالغين كبديل أقل ضررًا من السجائر التقليدية. ومن بين أمور أخرى، سيوفر هذا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية تكاليف رعاية صحية كبيرة مرتبطة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.

خبراء الإقلاع عن التدخين: دعوا النكهات وشأنها!

يتفق الخبراء في مجال الإقلاع عن التدخين مع جون دون، حيث أعرب العديد منهم عن مخاوفهم بشأن التوصيات التي طرحتها الجمعية الطبية البريطانية. جادل البروفيسور بيتر هاجيك من جامعة كوين ماري في لندن بأنه في حين أن بعض اللوائح المقترحة معقولة، إلا ان حظر جميع نكهات السجائر الإلكترونية غير التبغية غير صحيح.

وأكد أن الحد من التدخين يجب أن يكون الهدف الأساسي، وأن النكهات غير التبغية مفضلة لدى المدخنين البالغين والشباب الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. وسلط الضوء على أن معدلات التدخين بين الشباب في أدنى مستوياتها على الإطلاق بفضل شعبية السجائر الإلكترونية، وشدد على الحاجة إلى نهج متوازن لا يتجاهل فوائد التدخين الإلكتروني في الإقلاع عن التدخين.

وبالمثل، وافق البروفيسور ليون شهاب من جامعة كلية لندن على ضرورة تقييد وصول الشباب إلى السجائر الإلكترونية، واقترح تدابير مثل التعبئة والتغليف الموحد، وقيود التسويق، وحظر العرض. ومع ذلك، حذر من حظر النكهات، لأنها ضرورية للمدخنين البالغين الذين ينتقلون من السجائر.

وحذر شهاب من أن حظر النكهات قد يؤدي عن غير قصد إلى زيادة معدلات التدخين ونشر فكرة خاطئة مفادها أن السجائر الإلكترونية ضارة مثل السجائر العادية. ودعا إلى اتباع نهج متوازن يقلل من جاذبية السجائر الإلكترونية بين الشباب دون التأثير على انها أداة فعالة للحد من الضرر بالنسبة للمدخنين. واقترح الحد من النكهات دون القضاء عليها، وضمان تسويق المنتجات بشكل مسؤول، والحفاظ على رسالة الصحة العامة بأن السجائر الإلكترونية مخصصة في المقام الأول للإقلاع عن التدخين.