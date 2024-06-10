تأسست شركة Suorin في عام 2016، وهي علامة تجارية تقوم بتصميم وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية ذات التصاميم الجديدة. لدينا اليوم جهاز بود Fero الذي يوفر الفيب المباشر وغير المباشر ويمتلك بعض الميزات الممتعة.

تصميم أنيق

يحتوي بود Fero على الكثير من الوظائف المميزة والمدروسة جيدًا. جهاز سهل الاستخدام، ويقدم النكهات بشكل ممتاز. مزود بـ خرطوشتين، ويسمح لك بالفيب المباشر وغير المباشر. لا تزال هناك بعض النقاط التي يتعين على الشركة تحسينها للارتقاء بها إلى مستوى أعلى.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 14,4 * 25,5 * 113,7 ملم وزن البود 47 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Fero .. متعدد الوظائف

على أحد جوانب بود Fero،يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. جهاز Fero ليس البود الذي يتمتع بأكبر بطارية، لكن يقدم الجهاز أداء جيد، خاصة مع خرطوشة 0.8 أوم. تصميم جميل على شكل شبكة يزين جسم الجهاز بشكل جميل للغاية.

على الجانب الآخر من بود Fero، يوجد زر التحكم بتدفق الهواء. يختلف المسودة أيضًا عندما يكون الوصول إلى الفتحات مفتوحًا قدر الإمكان. تختلف درجة التهوية عند الفتح تحصل على فيب مباشر المحدود للغاية. على العكس من ذلك، كلما كانت الفتحة مغلقة، كلما كان السحب أكثر إحكامًا لنحصل على فيب غير المباشر مقيد.

يحتوي بود Fero على زر تشغيل مسؤول عن إنتاج البخار ويسمح لك بضبط الإعدادات. يتم إنتاج البخار إما بالضغط على هذا الزر أو بالنظام التلقائي عن طريق الاستنشاق. في قائمة الإعدادات، يمكنك الاختيار بين أوضاع التشغيل. النظام التلقائي عملي للغاية خاصة عند حمل بود Fero في الجيب أو الحقيبة، دون القلق من تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.

من خلال ثلاث ضغطات متتالية، يمكنك تعديل قوة الفيب في بود Fero التي يمكن أن توفر ما يصل إلى 25 واط. عندما يتم إدخال الخرطوشة في الجهاز، يتم توفير الطاقة المناسبة من خلال التعرف على قيمة الكويل بشكل تلقائي.

يمتلك بود Fero شاشة ذات سطوع عالي ومحاطة بمصابيح LED ملونة. هذه المصابيح متحركة ويمكن التحكم بها في قائمة الإعدادات. تعرض الشاشة المعلومات الاساسية على الرغم من كونها صغيرة جدًا، الأمر الذي يجعل قراءة هذه المعلومات صعبا في بعض الأحيان.

يأتي مع بود Fero خرطوشتين في العلبة. واحدة بقيمة 0.8 أوم مخصصة للفيب غير المباشر والأخرى بقيمة 0.6 أوم للفيب المباشر المقيد. تتم إعادة تعبئة الخزان عن طريق رفع غطاء السيليكون. تبلغ سعة الخزان 3 مل، وهي كمية مناسبة تقلل من إعادة التعبئة بشكل متكرر.

الخرطوشة ذات نظام مغلق. وهذا يعني عند ظهور علامات تلف الكويل، يجب التخلص من الخرطوشة بأكملها.

بغض النظر عن الخرطوشة المستخدمة، يقدم بود Fero نتائج عالية الجودة. تتيح خرطوشة 0.8 أوم الحصول على vape محكم ومتوازن. وتسمح 0.6 أوم بإنتاج كمية البخار اكبر دون التأثير على النكهات. كنا نود أن نحصل على سعة بطارية أكبر خاصة مع خرطوشة الـ 0.6 أوم للتمتع بفترة فيب أطول.