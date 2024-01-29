تعود Hellvape لتقدم لنا تانك تقطير – Dripper ممتاز، هو تانك Drop Dead 2 RDA. تميزت العلامة التجارية بالتانكات القابلة لإعادة البناء ، وخاصة تلك المخصصة للفيب المباشر- DL والتي تعمل بكويل مزدوج. بقطر 24 ملم وخزان كبير، يقدم تانك Drop Dead 2 RDA قيمة جيدة مقابل السعر.

تانك Drop Dead 2 RDA .. جودة الأداء

قد يكون التوجه الحالي للتانكات هو أن تكون ذات قطر كبير، لكن يأتي تانك Drop Dead 2 RDA ليحافظ على الحجم الأكثر شعبية وهو قطر 24 ملم. فهذا التانك الصغير الذي يعمل بكويل مزدوج، ينتج كمية بخار هائلة. أستخدامه بسيط للغاية وتوصيل النكهات جيد جدا. تانك تقطير مثالي خاصة للمبتدئين في التانكات القابلة لإعادة البناء.

المواصفات التقنية

القطر 24 ملم الارتفاع 27 ملم الوزن 42 غرام متوافق مع اجهزة الـ BF نعم صعوبة الاستخدام بسيط نسبيا عدد الكويلات كويل مزدوج فتحات تدفق الهواء من الجوانب نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل المبسم – Drip Tip 810 الخامات المستخدمة الفولاذ المقاوم للصدأ و البلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

التانك

برغي التغذية السفلية – BF

كويلات

مبسم – Drip tip

أداوات

دليل المستخدم

البساطة

يأتي مع تانك Drop Dead 2 RDA، برغي التوصيل 510 في نسختين: الاول تقليدي ليتم استخدامه مع أجهزة المود التقليدية. والآخر برغي 510 مثقوب من المنتصف مخصص لأجهزة المود التي تعمل بنظام التغذية السفلية – BF. البراغي بارزة بشكل كافٍ ليتم استخدام التانك مع المودات الميكانيكية الهجينة. جودة الصنع ممتازة، كما عودتنا شركة Hellvape، فإن التشطيبات ذات مستوى ممتاز.

فتحات تدفق الهواء موجودة على جانبي التانك. ويمكن أن يتم التحكم بالفتحات بشكل دقيق للغاية. تانك Drop Dead 2 RBA يغطي نطاقًا واسعًا جدًا من الاستخدام في الفيب المباشر – DL. خلال اختباراتنا، يبرز أداء التانك بشكل أكبر، ابتداءا من 70 واط واكثر.

يمكن تفكيك أجزاء تانك Dead 2 RBA Drop بشكل كامل، مما يسمح بتنظيف مثالي للتانك. مزود بمبسمين – Drip tips، أحدهما مصنوع بالكامل من البلاستيك والآخر مزين بين البلاستيك والمعدن. الفتحة الداخلية للمبسم بقطر 9 ملم وكلا النموذجين لهما نفس الارتفاع. الحافة الداخلية للغطاء العلوي تكون بشكل متدرج، مما يسمح بالتحكم الدقيق بفتحات تدفق الهواء. يحتوي الغطاء من الأعلى على حزوز تجعل الإمساك به عند التحكم بتدفق الهواء سهل للغاية.

يحتوي تانك Drop Dead 2 RDA على خزان بعمق 6 ملم. أعمدة البناء من النوع الغير بارز، مما يسهل إلى حد كبير التحكم بتثبيت الكويلات. توفر Hellvape أيضًا في العلبة براغي احتياطية بالإضافة إلى حلقات العزل المطاطية.

استخدام قاعدة البناء في تانك Drop Dead 2 RDA بسيط للغاية. حيث أن الشركة المصنعة توفر، مع التانك في العلبة: كويلات، أداة خاصة لقطع أرجل الكويلا بالطول المناسب والقطن ايضا. يمكنك أن تبدأ باستخدامه مباشرة.

يقبل تانك Drop Dead 2 RDA الكويلات الغريبة والكبيرة جدًا دون أي مشكلة. تجربة الفيب ممتعة للغاية، و تبرز قوة التانك عند تجاوز 100 واط. بالطبع، من خلال ضبط تدفق الهواء، يمكنك الحصول على فيب مفتوح جدًا ويتدرج من البارد إلى الفاتر إلى الأكثر سخونة. وبالتالي يمكن استخدام تانك Drop Dead 2 RBA مع السوائل الإلكترونية ذات نكهات الفواكه أو النكهات المعقدة أيضا.

يعتبر عمق الخزان الكبير مثاليًا خاصة مع اجهزة التغذية السفلية – BF، لأنك لن تضطر الى الضغط بشكل متكرر على علبة السائل المطاطية. قد لا يكون تانك Dead Drop 2 RBA هو تانك التقطير الاستثنائي الذي يبحث عنه الجميع، ولكنه يتميز بتقديم أداء جيد للغاية وبسعر معقول. منتج مثالي للبدء باستخدام تانكات التقطير القابلة لإعادة البناء.