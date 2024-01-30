من ضمن الأسئلة التي تردنا بشكل متكرر, هل البخار الناتج عن السيجارة الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى تشغيل اجهزة الإنذار الخاصة بكشف الدخان. من حرصنا الشديد على توفير رد موثوق على جميع الأسئلة ، قمنا بعمل اختبار حقيقي لجهاز الكشف عن الدخان.

هل يمكن لبخار السجائر الإلكترونية إطلاق أجهزة الكشف عن الدخان؟ نعم، يمكن لبعض أنواع الأجهزة الكشف عن البخار الناتج عن السجائر الإلكترونية وتعتبره خطرا فيتم اطلاق الانذار. لذا نوصيك بعدم الفيب بالقرب من أجهزة الإنذار وتهوية المكان جيدًا.

عوامل كثيرة قد تؤثر

قد يؤدي بخار السيجارة الإلكترونية إلى إطلاق إنذار جهاز الكشف عن الدخان. ومع ذلك، فإن هذه الإجابة ليست دقيقة بالكامل لأن الأمر يعتمد على عدد من العوامل.

مثل طريقة الفيب وكثافة البخار وبعدك عن جهاز الانذار ومدى تهوية المكان وبالتأكيد التقنية المستخدمة في أجهزة الإنذار هذه. ان كنت تستخدم أجهزة الفيب الكبيرة. مثل أجهزة المود الضخمة أو تانكات التقطير التي تطلق كميات كبيرة جدا من البخار. ستكون فرصة إطلاق جهاز الانذار أكبر بالتأكيد.

البخار يختفي ويتبدد بشكل أسرع بكثير من الدخان الذي سببه الاحتراق. الوقت الذي يستغرقه البخار للوصول إلى الكاشف كاف لتقليل كميته او كثافته، وبالتالي لا يتم اكتشافه.

أخيرًا، التكنولوجيا المستخدمة في الكاشف نفسه (الأيوني والضوئي وما إلى ذلك).

كاشف الدخان الأيوني: أحد انواع انظمة انذار الحريق التي تعمل على كشف الدخان الناتج عن الحرائق الكربونية التي يتميز الدخان الخارج منها بحمل العديد من ذرات الكربون. بخار السجائر الالكترونية لا يحتوي على الكربون لذلك لا توجد مشكلة.



كاشف الدخان الضوئي: تعتمد هذه التقنية على الضوء أو الليزر في الكشف عن الأدخنة وإطلاق الإنذار، حيث إن الأدخنة تعمل على قطع الشعاع الضوئي المتصل بين شريحتين ضوئيتين في هذا الجهاز، وهو ما يؤدي إلى إطلاق الإنذار بشكل فوري.

وتوجد انواع تجمع ما بين مميزات كاشف الدخان الضوئي وكاشف الدخان الأيوني، وبذلك تكون قدرته على اكتشاف الحرائق أكبر من الأجهزة التي تعتمد على تقنية واحدة في اكتشاف الحرائق.

بعد معرفة كل ذلك، ننصح دائما بعدم استخدام السجائر الإلكترونية في الاماكن العامة المغلقة مثل المولات والدوائر وحتى الفنادق لتجنب أي احراج.