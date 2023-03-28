طقم Tita X AIO هو احد المنتجات الرئيسية لعلامة Veepon التجارية. جهاز صغير الحجم إلى حد ما. نجحت شركة Veepon ، مع هذا الطقم ، في تحقيق تطور كبير في قطاع أجهزة المود المتوافقة مع تانكات Boro. يعمل المود مع بطارية بتنسيق 21700 وهو قادر على توفير ما يصل إلى 60 واط.

طقم Tita X AIO – صغير وأنيق

طقم Tita X AIO جهاز مثالي. يعد عام 2023 غنيًا بأجهزة المود من نوع AIO المتوافقة مع تانكات Boro. يتم توفير مجموعة كبيرة من الملحقات والاكسسوارات داخل العلبة ، لجعل تجربة الاستخدام بسيطة لجميع المستخدمين المبتدئين منهم واصحاب الخبرة.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 44,55 * 26 * 84 ملم وزن المود 119 غرام الشحن USB C او شاحن خارجي البطارية 18650 / 21700 الطاقة القصوى 60 واط انماط الفيب واط ابعاد التانك بورو تانك – Boro tank سعة التانك 4 مل نطاق الاستخدام من 1 الى 60 واط نظام اعادة التعبئة من الجانب

محتويات العلبة :

جهاز المود

التانك

قطع غيار

كابل USB-C

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

كل ما تحتاج واكثر!

يتكون طقم Tita X AIO من جهاز مود وتانك و كويل. جهاز المود فيه مجموعة من التفاصيل المدروسة بدقة والتي ستقدم استخدام مريح على أساس يومي. حجرة البطارية يمكن أن تأخذ حجمين من البطاريات: إما 18650 مع المحول المرفق ، أو 21700. أكبر قليلاً من الإصدار السابق ، Tita AIO (مع بطارية 18650 وخزان من نوع Dot Aio) ، جهاز Tita X هو تطور ممتاز و يسمح بالعديد من الاستخدامات.

يمكن فك غطاء حجرة البطارية في بضع لفات فقط. الغطاء مصنوع بشكل ممتاز.

تسهل القطعة الصغيرة الموجودة على الغطاء عملية الفتح و الاغلاق. عندما ازالة الغطاء ، يمكنك أن ترى قطعة صغيرة من المغناطيس وظيفتها جعل الغطاء يلتصق بالجهاز مما يوفر سهولة أكبر عند الاستخدام.

نجد على جانب الجهاز زر التشغيل. يمكنك استخدام الجهاز عن طريق الضغط بإصبعك السبابة او الابهام ، للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى واليسرى. استخدام الإبهام ، أفضل للشخص الذي يستخدم اليد اليمنى ، نظرًا لأن الشكل المستدير للمود يأخذ مكانه بشكل طبيعي في راحة اليد.

زر التشغيل محاط بالمعدن وهو بارز بـ 0.4 ملم عن الجهاز. متناسب جدا في التصميم مع باقي اجزاء الجهاز.

يأتي مع الجهاز ثلاث قطع من المبسم – Drip tip شفافة. يختلف قطر فتحاتها الداخلية ، للاستخدام المثالي سواء في الفيب غير المباشر – MTL أو الفيب المباشر- DL المقيد. جميعها بتنسيق 510 ويمكن استبدالها بأي Drip tip من هذا القياس. يتم وضع المبسم في قاعدة معدنية ليتم بعدها تثبيته على الجزء العلوي من المود.

يتم تثبيت هذا الجزء المعدني في المبسم بالخزان مباشرة. الأمر الذي يسهل الوصول إلى الخزان عن طريق فك المبسم دون الحاجة إلى استخدام أداة.

توجد أزرار الإعدادات والشاشة في الجزء السفلي من المود ونجد ايضا منفذ USB-C المخصص للشحن. الأزرار صغيرة ولكن يسهل الوصول إليها. صوت الازرار مناسب جدا وهي ثابتة ولم نلاحظ اي مشكلة.

الشاشة أحادية اللون وتمتاز بوضوح ممتاز. المود مجهز بشريحة الكترونية توفر طاقة إلى 60 واط وتعمل مع بطارية تنسيق 18650 أو 21700. جهاز Tita X AIO يقدم نمطا واحدًا فقط وهو الـ واط.

لا وجود للكثير من الإعدادات ، يمكنك فقط اختيار الطاقة المناسبة لك ثم البدء مباشرة بأستخدام الجهاز. لا أكثر ولا أقل. لذلك ، نرى أن هذا الجهاز مناسب للعديد من المستخدمين ممن يبحث عن تجربة فيب خالية من التعقيد. تبدأ الطاقة من 1 إلى 60 واط ، بزيادات 0.1 واط.

لحماية الخزان والشاشة ، يتم وضع لوحة معدنية تغطي هذا الجانب بالكامل. مع توفير نافذة الكبيرة تسمح لك برؤية مستوى السائل الإلكتروني. عند تركيب هذا الغطاء ، تكون الشاشة مخفية ولا يمكن الوصول إلى الأزرار.

النسخة التي قمنا بمراجعتها هذا الباب الجانبي فيه بعض الحركة على الرغم من وجود قطع المغناطيس ، قد تكون المشكلة في نسختنا فقط أو عامة.

يتم توفير غطاء أو باب بلاستيكي ثاني ، شفاف بالكامل ، وبهذا تكون الشاشة مرئية دائما. عند تركيب الباب البلاستيكي ، لم نلاحظ أي حركة على الإطلاق بخلاف الأول.

قابل للتطوير

تأتي المجموعة مع خزان بورو من النوع V4. يعمل هذا النوع مع الكويلات الجاهزة. لكن من الممكن تمامًا استخدامه مع تانكات القابلة لإعادة البناء – RBA. الخزان المرفق شفاف مائل للأسود ، بحيث يمكنك رؤية مستوى السائل المتبقي. الخزان بسعة 4 مل ، يتم تعبئته من الأعلى أو من الجانب عن طريق رفع غطاء السيليكون. ليس من الضروري إزالة الخزان بالكامل للقيام بعملية إعادة التعبئة. وهذه من المميزات التي توفر سهولة أكثر عند الاستخدام.

فتحات تدفق الهواء الموجودة في قاعدة الخزان كبيرة وتسمح بتبريد الكويل بشكل جيد. تقوم الأختام او حلقات السيليكون العلوية والسفلية بعملها سواء كنت تستخدم الكويلات المرفقة أو عند استخدام التانك القابل لأعادة البناء.

يأتي مع طقم Tita X AIO اثنان من الكويلات بنفس القيمة. ولكن يأتي مع الجهاز أيضًا مدخنتين. تحتوي أحدهما على فتحة داخلية أوسع من الأخرى للحصول على فيب مفتوح أكثر برودة. هذه نقطة جيدة تسمح لك بتغيير نمط الفيب.

الكويلات هي VPC 02 ، ومن النوع الشبكي وتأتي بقيمة 0.3 أوم وهي مخصصة للاستخدام بين 30 إلى 45 واط. مزودة بحلقتين لتدفق الهواء موضوعتين عند قاعدة الكويل. على الرغم من وجود مبسم مخصص للفيب غير المباشر – MTL في العلبة ، الا ان الكويلات تميل للاستخدام بنمط الفيب المباشر المقيد – DLR. النكهات دقيقة وغنية. تقدم الكويلات أداء مثالي مع السوائل بنكهات الفواكه.

طقم Tita X AIO هو من مجموعة أجهزة Aio الرائعة والمناسبة لجميع المستخدمين الذين يرغبون في تجربة تاكات البورو – Boro tank. المجموعة متكاملة من حيث الـ Drip tip والكويلات والملحقات الأخرى ، ويوفر الجهاز مساحة كبيرة للتطوير عن طريق استخدام التانكات القابلة لإعادة. إمكانية استخدام بطارية بحجم 21700 ، يسمح للجهاز بتوفير عمر بطارية ممتاز للتمتع بجلسات فيب طويلة.