قبل أيام قليلة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة السورية أصالة نصري وهي تحمل سيجارة إلكترونية “الفيب” في كواليس برنامج “سعودي آيدول”.

أثار الفيديو انتقادات واسعة ضد الفنانة أصالة، ما دفعها للاعتذار، مساء الأحد الماضي، بعد تدخل زميلتها الإماراتية أحلام.

الإعلامي السعودي أحمد بن هشام المالكي، نشر تغريدة على تويتر، كتب فيها: “أصالة نصري فنّانة مميزة فنياً، ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملائها في اللجنة بتدخينها الفيب على الملأ”.

وأضاف “من المفترض أن تكوني قدوة أمام الجمهور ويبقى هذا التصرف مع نفسك بعيداً عن الآخرين، للعلم الفيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر” بحسب ما قاله المالكي.

أحلام الشامسي.. تدافع عن أصالة

ردت المطربة الإماراتية أحلام على تغريدة الإعلامي المالكي وكتبت، “أعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها اخوية هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخنت ع الهوى، ومثل ما شفت وراء الكواليس!! والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبة والتقدير أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها”.

مناوشات بين احلام و احمد المالكي

سارع الإعلامي احمد بن هشام المالكي، بالرد على أحلام بتغريدة أخرى، وقال: “إذا كانت التغريدة مستفزّة فإن تصرفها كان أكثر استفزازاً، وجهة نظرك واحترمها.. وشرّفني مرورك يا أم فاهد”.

لتعود احلام وترد قائلة: “لا بل بالعكس أخوي الغالي اللي صورها ما احترم خصوصيتها خلف الكواليس لاحظ وهي أمام الكاميرا تقدر جمهورها ولم تتصرف بأي شي خاطئ صح؟؟؟ ويمكن أنت تمر بلحظة أو أنا أو غيري لحظة شخص يسرق خصوصيتنا في أي موقف كان أكيد شي يضايق وشوف اليوم اللي يصور صورة من غير إذن يُحاسب قانونياً صح؟”.

ثم عادت لتضيف : “أصلاً باين انك من محبي أصالة بس ابي أعرف اللي صور وش مستفيد أو وش استفادت، اسمحي لي ع الإطالة بس والله هي كثير حريصة”.

اخيرا اصالة ترد

تخرج أصالة اخيرا عن صمتها لترد على تغريدة أحلام لتثني على ردها ولتقدم اعتذار على تصرفها العفوي، وقالت: “غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ما كان المفروض أشرب فيب قدّام الناس بس كان وقت التصوير طويل وأخذت الفيب من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر اعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها”.

بالرغم من مئات الأبحاث والدراسات العلمية من حول العالم التي تظهر أن السجائر الإلكترونية كان لها دوراً كبيراً في انخفاض أعداد مدخني التبغ وأن التحول الكامل الى السجائر الالكترونية اقل ضررا بمراحل، كنا وما زلنا نرى أشخاصاً تتحدث عن خطورة الفيب دون الاستناد على أي دليل علمي يؤكد ذلك. وهنا يأتي دورنا في موقع vaping post، تابعونا لمعرفة آخر الأبحاث والدراسات العلمية حول الفيب.