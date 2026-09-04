يأتي بود Pixo Aura 2 من شركة Aspire ببطارية سعة 1800 مللي أمبير وخرطوشة بسعة 3 مل. يتميز بسهولة الاستخدام ولا يحتاج إلا إلى قدر محدود جدًا من الإعدادات، ما يجعله مناسبًا للمبتدئين وكذلك لمستخدمي الفيب الأكثر خبرة.

بود متعدد الاستخدامات

يُعد بود Pixo Aura 2 جهازًا مناسبًا للمبتدئين في عالم الفيب، وكذلك للمستخدمين الذين يبحثون عن بود بسيط وسهل الاستخدام. يأتي مع خرطوشة بسعة 3 مل وكويل بقيمة 0.6 أوم، ويوفر نطاق استخدام جيدًا يسمح بالانتقال بين فيب غير مباشر أكثر انفتاحًا وفيب مباشر مقيّد.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Pixo Aura 2 … البساطة والكفاءة

يتميز بود Pixo Aura 2 بتصميم بسيط وأنيق. ويتوفر بعدة ألوان موحدة بالإضافة إلى إصدار بلمسة كربونية، ما يمنحه مظهرًا هادئًا وغير مبالغ فيه. لا يحتوي الجهاز على شاشة، لكنه مزود بمؤشر LED يقع أسفل الهيكل. تصميم الجهاز مريح بصريًا، كما أنه يعمل بشكل تلقائي عند السحب، لذلك لا يحتاج المستخدم إلى أي إعدادات معقدة تقريبًا.

على أحد جانبي البود يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1800 مللي أمبير. وتتناسب مدة تشغيل البطارية بشكل جيد مع حجم الجهاز ووزنه الخفيف. كما يمكن استخدام البود أثناء الشحن. ويعمل مؤشر ضوئي بألوان مختلفة على إظهار مستوى الشحن المتبقي في البطارية. لكن الجهاز يأتي من دون كابل شحن، وهي نقطة كنا نفضل لو تم تداركها.

على الجانب الآخر يوجد شريط تحكم متحرك يسمح بتعديل كمية الهواء التي تصل إلى كويل الخرطوشة، وبالتالي التحكم في طبيعة السحبة. كلما تم فتح تدفق الهواء أصبحت السحبة أكثر انفتاحًا، مع بقائها ضمن نطاق الفيب المباشر المقيّد. وعند تقليل كمية الهواء تصبح السحبة أضيق بشكل واضح لتقترب أكثر من الفيب غير المباشر بدرجات مختلفة. حركة شريط التحكم متوازنة بشكل جيد، فلا هو لين أكثر من اللازم ولا قاسٍ عند الاستخدام.

يأتي بود Pixo Aura 2 مع خرطوشة Pixo Dual Mesh مزودة بكويل بقيمة 0.6 أوم، ومصممة للعمل بقدرة تتراوح بين 18 و22 واط. تبلغ سعة الخرطوشة 3 مل، وهي سعة تقع ضمن المتوسط مقارنة بمعظم الأجهزة المتوفرة في السوق. تتم عملية التعبئة من خلال رفع الغطاء المرن المصنوع من السيليكون للوصول إلى فتحة التعبئة. كما تتوافق الخرطوشة مع معظم فوهات عبوات السائل الإلكتروني. ويتوافق البود أيضًا مع خراطيش Pixo وPixo Mesh حتى قيمة 1.2 أوم.

أما على مستوى أداء الفيب، فالنتيجة جدية للغاية. جودة النكهات ممتازة، مع إبراز دقيق وواضح للتفاصيل العطرية. ويُعد بود Pixo Aura 2 جهازًا سهل الاستخدام للغاية، ويؤدي مهمته بكفاءة مع تقديم نكهات بجودة عالية.