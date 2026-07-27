بعد اعتماد قانون جديد يفرض حظراً تدريجياً على بيع التبغ للأجيال القادمة، تتجه الحكومة البريطانية إلى تشديد القواعد التي تنظّم شكل السجائر الإلكترونية وعبواتها وطريقة عرضها في المتاجر، في محاولة للحد من جاذبيتها لدى الأطفال والمراهقين.

قيود جديدة لحماية الشباب من الفيب

تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون التبغ ومنتجات الفيب في 29 أبريل 2026، والذي يتضمن حظراً تدريجياً لبيع منتجات التبغ لأي شخص مولود بعد الأول من يناير 2009. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الحظر اعتباراً من الأول من يناير 2027.

أطلقت الحكومة البريطانية في 10 يوليو 2026 استشارة عامة بشأن مجموعة من الإجراءات التنظيمية المقترحة للحد من استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب.

ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على التبغ التقليدي، بل تشمل أيضاً السجائر الإلكترونية والعبوات وأسماء النكهات وطريقة عرض المنتجات داخل المتاجر.

ومن بين المقترحات التي طرحتها الحكومة:

اعتماد عبوات موحّدة باللون الأبيض، مع فرض قيود على ألوان النصوص والصور والعلامات التجارية، وتوحيد معلومات السلامة المعروضة عليها.

حصر ألوان أجهزة السجائر الإلكترونية بالأبيض أو الأسود أو الرمادي، ومنع الصور والعناصر الزخرفية عليها.

قصر المعلومات الظاهرة على شاشات الأجهزة على بيانات السلامة والمعلومات العملية، مثل مستوى شحن البطارية.

منع أسماء النكهات ذات الطابع الخيالي أو الحسي، إلى جانب الأسماء المرتبطة بالحلويات والسكاكر والحلويات المخبوزة والمشروبات الكحولية.

السماح فقط بتسميات بسيطة ومباشرة للنكهات، مثل «تفاح».

تقييد عرض منتجات الفيب داخل المتاجر المتخصصة بطريقة مشابهة للقيود المفروضة على عرض منتجات التبغ.

تغييرات مقترحة تشمل منتجات التبغ أيضاً

تشمل الاستشارة الحكومية عدداً من الإجراءات المتعلقة بمنتجات التبغ التقليدية وغيرها من المنتجات المرتبطة بالتدخين.

وتدرس السلطات توسيع قواعد التغليف الحالية المطبقة على السجائر لتشمل جميع منتجات التبغ، إضافة إلى المنتجات العشبية وورق لف السجائر.

كما تتضمن المقترحات إضافة رسائل إيجابية تشجع على الإقلاع عن التدخين داخل عبوات منتجات التبغ، وتوسيع قيود العرض لتشمل جميع فئات هذه المنتجات.

وقد تلغي الحكومة كذلك الإعفاء الذي يسمح حالياً لبعض متاجر التبغ السائب ومتاجر الأسواق الحرة بعرض منتجات التبغ بصورة مفتوحة.

أما أجهزة التبغ المسخن، فقد تُلزم بأن تكون بلون بني باهت مماثل لعبوات التبغ، من دون صور أو إضاءات تجميلية، مع الحد من ظهور العلامة التجارية وقصر المعلومات المعروضة على الشاشة على بيانات السلامة فقط.

محاولة لتحقيق التوازن

قال وزير الدولة البريطاني للصحة جيمس موراي إن عدداً كبيراً من الشباب يجربون السجائر الإلكترونية بسبب تنوع النكهات والألوان الزاهية وأساليب التسويق المستخدمة في تقديمها.

وفي الوقت نفسه، أقر موراي بأن منتجات الفيب أقل ضرراً من السجائر التقليدية، وأنها قد تؤدي دوراً مهماً في مساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع عن التدخين.

لكنه شدد على أنه لا ينبغي تصميم هذه المنتجات أو تسويقها بطريقة تجعلها جذابة للأطفال، موضحاً أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القاصرين والحفاظ على دور السجائر الإلكترونية كوسيلة محتملة للحد من أضرار التدخين.

ترحيب سياسي بالمقترح

حظيت الإجراءات المقترحة بترحيب مسؤولين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الصحة الاسكتلندية ماري تود إن العبوات الملونة وطرق عرض المنتجات تُستخدم لجذب الأطفال والشباب.

أما وزير الصحة في أيرلندا الشمالية، مايك نيسبيت، فحذر من الارتفاع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، معتبراً أن تقليل ظهور هذه المنتجات سيحد من جاذبيتها ويساعد على حماية الأجيال القادمة من الاعتماد على النيكوتين.

وفي ويلز، اتخذت نائبة وزيرة الوقاية والصحة العامة نيريس إيفانز موقفاً أكثر حدة، متهمة بعض الشركات بتصميم وتسويق منتجات الفيب عمداً لاستهداف الأطفال من خلال الألوان الزاهية والشخصيات الكرتونية وأسماء النكهات المستوحاة من الحلويات.

واعتبرت أن استخدام هذه الأساليب في تسويق منتجات تحتوي على النيكوتين المسبب للاعتماد أمر غير مقبول.

لا تغييرات قانونية فورية

تستمر الاستشارة العامة لمدة 12 أسبوعاً، ويمكن للمواطنين والجهات المعنية تقديم آرائهم بشأن الإجراءات المقترحة خلالها.

وأكدت الحكومة البريطانية أن إطلاق الاستشارة لا يعني إجراء تغييرات فورية على القانون. وستُحدد الصيغة النهائية للقواعد الجديدة بعد جمع إجابات المشاركين وتحليلها.

وبذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بشكل العبوات والأجهزة وأسماء النكهات وطريقة عرض المنتجات قيد النقاش، ولم تتحول المقترحات حتى الآن إلى التزامات قانونية نهائية.