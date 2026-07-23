يُعد بود Vibe SE 2 من شركة Vaporesso جهاز بود صغيراً وسهل الاستخدام بشكل خاص. ولا يتضمن سوى إعدادين للتحكم في تدفق الهواء، فيما تمنحه بطاريته المدمجة بسعة 1400 مللي أمبير أداءً جيداً وقدرة على تقديم نكهات واضحة ودقيقة.

الانتقال بسهولة بين أنماط للفيب

يتميز بود Vibe SE 2 بسهولة استخدامه منذ اللحظة الأولى. فهو لا يحتاج إلى إعدادات معقدة، ويمكن أن يكون خياراً مناسباً للمستخدم الجديد الذي يرغب في تجربة أسلوبين مختلفين من الفيب. وبفضل الخرطوشة أو الكارتريدج المزود بمقاومتين، يمكن الانتقال بين الفيب المباشر وغير المباشر من دون الحاجة إلى تغيير الخرطوشة.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Vibe SE 2 … بسيط وفعّال

على أحد جانبي بود Vibe SE 2، يوجد مفتاح صغير يسمح بتغيير قوة الجهاز. ويتوفر وضعان للتشغيل: وضع Power بقدرة 28 واط، ووضع Eco بقدرة 15 واط. ويمكن اختيار أحدهما وفقاً لنمط الفيب المطلوب. وتكمن ميزة بود Vibe SE 2 في اعتماده على خرطوشة أو كارتريدج واحد مزود بكويل شبكي مزدوج، ما يوفر قيمتين مختلفتين للمقاومة، هما 0.8 و0.6 أوم.

على الجانب الآخر، يوجد منفذ USB-C مخصص لشحن البطارية المدمجة بسعة 1400 مللي أمبير. وتوفر هذه البطارية مدة استخدام جيدة عند الفيب بقدرة 15 واط، لكن عند استخدام قدرة أعلى، قد يكون من الضروري إعادة شحن الجهاز خلال اليوم. وفي الواجهة الأمامية، يضيء مؤشر LED صغير أثناء الشحن، ويستخدم ألواناً مختلفة للإشارة إلى مستوى البطارية. كما يمكن استخدام الجهاز أثناء عملية الشحن.

يجدر بنا الإشارة إلى أن جهاز البود يأتي مع الخرطوشة، ولكن من دون كابل للشحن. وعلى الرغم من أن سعر الجهاز تنافسي، فإن إضافة كابل للشحن لم تكن لتؤدي إلى زيادة ملحوظة في السعر.

تمثل الخرطوشة أو الكارتريدج إحدى أبرز نقاط قوة بود Vibe SE 2. إذ تبلغ سعة الخزان 4.5 مل، وهي سعة كبيرة بالنسبة إلى جهاز بود بهذا الحجم. كما يتميز المبسم بتصميم نحيف ومريح. أما عملية التعبئة فهي تقليدية، إذ يكفي رفع الغطاء المصنوع من السيليكون للوصول إلى فتحة التعبئة. ويُفضل استخدام عبوات السائل الإلكتروني المزودة بفوهات رفيعة. كذلك يسمح تصميم الجهاز برؤية مستوى السائل المتبقي داخل الخزان في أي وقت، من دون الحاجة إلى إخراج الخرطوشة.

كما ذكرنا سابقاً، تحتوي خرطوشة بود Vibe SE 2 على مقاومتين مختلفتين. ولذلك يمكن الحصول على أسلوبين مختلفين من الفيب باستخدام خزان واحد فقط. ففي وضع Eco، يقدم الجهاز تجربة فيب غير مباشر وحيوية نسبياً. أما في وضع Power أو PWR، فيصبح السحب أكثر انفتاحاً ويقترب من الفيب المباشر، لكنه يظل مقيداً. ويتم إنتاج البخار تلقائياً عن طريق السحب فقط.

فيما يتعلق بجودة نكهات السوائل الإلكترونية، يقدم بود Vibe SE 2 أداءً جيداً. فالنكهات واضحة ومحددة بشكل جيد، خصوصاً عند استخدام السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه.