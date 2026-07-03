يحافظ بود Argus G4 Mini على أبرز الميزات الأساسية الموجودة في شقيقه الأكبر Argus G4، لكنه يقدّمها في نسخة أبسط وأسهل استخدامًا. فهو جهاز عملي وموثوق للاستخدام اليومي، يأتي من دون شاشة أو أزرار تحكم، مع الاحتفاظ ببطارية بالحجم نفسه، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن تجربة فيب مباشرة وخالية من التعقيد.

أصغر حجمًا، وأبسط استخدامًا

أصغر حجمًا، وأبسط استخدامًا

يأتي بود Argus G4 Mini بحجم أصغر من جهاز Argus G4، لكن ذلك لا يعني بالضرورة التضحية بالأداء. فقد صُمم هذا الإصدار ليكون أكثر بساطة وسهولة، خصوصًا للمستخدمين الجدد في عالم الفيب أو لمن لا يرغبون في التعامل مع إعدادات كثيرة ومعقدة. غياب شاشة التحكم يجعل التجربة أكثر مباشرة، بينما تحافظ البطارية على السعة نفسها الموجودة في الإصدار الأكبر.

المواصفات التقنية

محتويات العلبة

    بود Argus G4 Mini … صغير وفعال

    بود Argus G4 Mini ... صغير وفعال

    يضم بود Argus G4 Mini مؤشر LED صغيرًا في الواجهة الأمامية، يتيح للمستخدم معرفة مستوى شحن البطارية المتبقي بسرعة ومن نظرة واحدة. إنه نظام بسيط وعملي، يناسب بشكل خاص المبتدئين في عالم الفيب، أو المستخدمين الذين يفضلون جهازًا لا يتطلب أي تعقيدات في الاستخدام.

    يحتوي بود Argus G4 Mini على منفذ USB-C

    يحتوي بود Argus G4 Mini على منفذ USB-C في أحد جانبيه، ما يسمح بشحن البطارية المدمجة بسعة 1650 مللي أمبير بسهولة وسرعة. وتُعد هذه السعة مناسبة جدًا لطبيعة الكويلات المستخدمة في الجهاز. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يستخدم البطارية نفسها الموجودة في بود Argus G4. كما يأتي الجهاز مزودًا بكابل شحن، ويمكن استخدامه أثناء عملية الشحن.

    في الجزء الخلفي من بود Argus G4 Mini، يوجد زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء

    في الجزء الخلفي من بود Argus G4 Mini، يوجد زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء، ما يمنح المستخدم إمكانية ضبط السحبة حسب تفضيله. فعند تقليل تدفق الهواء، تصبح السحبة أضيق وأكثر ملاءمة لأسلوب الفيب غير المباشر MTL. أما عند فتح تدفق الهواء بشكل أكبر، فتتحول السحبة إلى تجربة أوسع وأقرب إلى أسلوب الفيب المباشر DTL، مع بخار أبرد نسبيًا.

    الخرطوشة هي نفسها المستخدمة في إصدار G4

    الخرطوشة هي نفسها المستخدمة في إصدار G4، وتوفر قيمتي مقاومة: 1 أوم و0.7 أوم، بحسب طريقة تركيبها داخل البود. تكون قيمة المقاومة المختارة مواجهة للمستخدم، لكن التعرف عليها أصبح أكثر سهولة بفضل مؤشر الإضاءة. فعند استخدام مقاومة 0.7 أوم، تضيء مصابيح LED باللون الأبيض، بينما تضيء باللون الأخضر عند استخدام مقاومة 1 أوم. نظام ذكي وبسيط يجعل تجربة الاستخدام أوضح بكثير.

    سعة الخزان في بود Argus G4 Mini تبلغ 3.5 مل، وهي سعة جيدة جدًا بالنسبة لجهاز بود أصغر حجمًا من G4. وكما هو الحال مع إصدار Argus G4، فإن جودة النكهات ممتازة ولا تخيب التوقعات.

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        التقييم
        الجودة مقابل السعر
        جودة الفيب
        جودة التصنيع
        سهولة الاستخدام
        تجربة المستخدم
        الخلاصة
        يُعد بود Argus G4 Mini جهازًا ممتازًا بفضل خرطوشته متعددة المقاومة، التي توفر قيمتي مقاومة في خرطوشة واحدة لمزيد من الراحة والمرونة. وبفضل تصميمه البسيط وسهولة استخدامه، يبدو هذا الجهاز مناسبًا جدًا للمستخدمين الجدد الذين يبحثون عن تجربة فيب واضحة وموثوقة، خصوصًا لمن يرغبون في الابتعاد عن التدخين ضمن ظروف استخدام مريحة وبسيطة.
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        Ahmad AL-FARAJI
        Ahmad AL-FARAJI
        المسؤول عن إطلاق النسخة العربية من موقع Vaping Post. بدأت الفكرة من إعجابي بجودة المحتوى الذي كان ينشره الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. ومع بداية عام 2020 أدركت حاجة مجتمع الفيب العربي إلى مرجع موثوق بلغته الأم. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكنت من الإقلاع عن السجائر بفضل الفيب، شعرت بمسؤولية شخصية لنقل مفاهيم الحد من الضرر إلى جمهورنا العربي، وتحويل التجربة الفردية إلى مشروع إعلامي يخدم الملايين.
        Facebook Instagram Mail X
        review-argus-g4-mini-voopooيُعد بود Argus G4 Mini جهازًا ممتازًا بفضل خرطوشته متعددة المقاومة، التي توفر قيمتي مقاومة في خرطوشة واحدة لمزيد من الراحة والمرونة. وبفضل تصميمه البسيط وسهولة استخدامه، يبدو هذا الجهاز مناسبًا جدًا للمستخدمين الجدد الذين يبحثون عن تجربة فيب واضحة وموثوقة، خصوصًا لمن يرغبون في الابتعاد عن التدخين ضمن ظروف استخدام مريحة وبسيطة.

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