يحافظ بود Argus G4 Mini على أبرز الميزات الأساسية الموجودة في شقيقه الأكبر Argus G4، لكنه يقدّمها في نسخة أبسط وأسهل استخدامًا. فهو جهاز عملي وموثوق للاستخدام اليومي، يأتي من دون شاشة أو أزرار تحكم، مع الاحتفاظ ببطارية بالحجم نفسه، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن تجربة فيب مباشرة وخالية من التعقيد.

أصغر حجمًا، وأبسط استخدامًا

يأتي بود Argus G4 Mini بحجم أصغر من جهاز Argus G4، لكن ذلك لا يعني بالضرورة التضحية بالأداء. فقد صُمم هذا الإصدار ليكون أكثر بساطة وسهولة، خصوصًا للمستخدمين الجدد في عالم الفيب أو لمن لا يرغبون في التعامل مع إعدادات كثيرة ومعقدة. غياب شاشة التحكم يجعل التجربة أكثر مباشرة، بينما تحافظ البطارية على السعة نفسها الموجودة في الإصدار الأكبر.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Argus G4 Mini … صغير وفعال

يضم بود Argus G4 Mini مؤشر LED صغيرًا في الواجهة الأمامية، يتيح للمستخدم معرفة مستوى شحن البطارية المتبقي بسرعة ومن نظرة واحدة. إنه نظام بسيط وعملي، يناسب بشكل خاص المبتدئين في عالم الفيب، أو المستخدمين الذين يفضلون جهازًا لا يتطلب أي تعقيدات في الاستخدام.

يحتوي بود Argus G4 Mini على منفذ USB-C في أحد جانبيه، ما يسمح بشحن البطارية المدمجة بسعة 1650 مللي أمبير بسهولة وسرعة. وتُعد هذه السعة مناسبة جدًا لطبيعة الكويلات المستخدمة في الجهاز. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يستخدم البطارية نفسها الموجودة في بود Argus G4. كما يأتي الجهاز مزودًا بكابل شحن، ويمكن استخدامه أثناء عملية الشحن.

في الجزء الخلفي من بود Argus G4 Mini، يوجد زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء، ما يمنح المستخدم إمكانية ضبط السحبة حسب تفضيله. فعند تقليل تدفق الهواء، تصبح السحبة أضيق وأكثر ملاءمة لأسلوب الفيب غير المباشر MTL. أما عند فتح تدفق الهواء بشكل أكبر، فتتحول السحبة إلى تجربة أوسع وأقرب إلى أسلوب الفيب المباشر DTL، مع بخار أبرد نسبيًا.

الخرطوشة هي نفسها المستخدمة في إصدار G4، وتوفر قيمتي مقاومة: 1 أوم و0.7 أوم، بحسب طريقة تركيبها داخل البود. تكون قيمة المقاومة المختارة مواجهة للمستخدم، لكن التعرف عليها أصبح أكثر سهولة بفضل مؤشر الإضاءة. فعند استخدام مقاومة 0.7 أوم، تضيء مصابيح LED باللون الأبيض، بينما تضيء باللون الأخضر عند استخدام مقاومة 1 أوم. نظام ذكي وبسيط يجعل تجربة الاستخدام أوضح بكثير.

سعة الخزان في بود Argus G4 Mini تبلغ 3.5 مل، وهي سعة جيدة جدًا بالنسبة لجهاز بود أصغر حجمًا من G4. وكما هو الحال مع إصدار Argus G4، فإن جودة النكهات ممتازة ولا تخيب التوقعات.