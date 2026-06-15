يُعد بود Drag H40 Pro من شركة Voopoo جهاز بود متطورًا يجمع بين بساطة أجهزة البود وأداء أطقم الفيب التقليدية. بفضل بطاريته المدمجة بسعة 2450 مللي أمبير وقدرته على الوصول إلى 40 واط، يوفر تجربة مريحة لكل من محبي الفيب غير المباشر (MTL) والفيب المباشر (DTL)، مع سهولة استخدام وجودة تصنيع مميزة.

بين البود والطقم

يأتي بود Drag H40 Pro بتصميم يقترب كثيرًا من أطقم الفيب التقليدية التي تتكون من مود وخزان للسائل الإلكتروني، مع الاحتفاظ بسهولة الاستخدام التي تشتهر بها أجهزة البود. في هذا الجهاز، نجد مودًا مرفقًا بخرطوشة مزودة بكويل تسخين قابل للاستبدال. ويتميز بسهولة الاستخدام مع أداء ممتاز في نقل النكهات سواء في الفيب المباشر أو غير المباشر.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Drag H40 Pro … متعدد الاستخدامات

يحتوي بود Drag H40 Pro على منفذ USB-C في قاعدته، مما يتيح شحنًا سريعًا للبطارية المدمجة بسعة 2450 مللي أمبير. يوفر الجهاز عمر بطارية مريحًا للاستخدام اليومي، ويقترب أداؤه من الأجهزة المزودة ببطارية خارجية من نوع 18650. أثناء الشحن، تُعرض نسبة شحن البطارية على الشاشة، بالإضافة إلى الوقت المتبقي حتى تصل إلى 100%. تم وضع الموصل بشكل أنيق في أسفل الجهاز للحفاظ على تصميم البود وانسيابية خطوطه.

في الجهة الأمامية، يوجد زر التشغيل، وشاشة، وزران “+” و”-” للتنقل بين القوائم وضبط طاقة البود. تتميز الأزرار بجودة تصنيع جيدة وثبات ملحوظ، مع بروز مناسب يسهل استخدامها دون التأثير على راحة الإمساك بالجهاز.

الشاشة ملونة، وتعرض معلومات أساسية مثل قيمة المقاومة، والطاقة المختارة، وعدد السحبات، وغيرها.

قائمة الإعدادات بسيطة وواضحة، ما يجعل التنقل بين الخيارات سريعًا حتى للمستخدمين الجدد. يتيح لك بود Drag H40 Pro اختيار المظهر المعروض (الثيم) أو مسح عداد السحبات، لا أكثر ولا أقل. يتم التحكم في الطاقة عبر زري “+” و”-“. يتعرف الجهاز على قيمة مقاومة الكويل ويقترح إعدادًا للطاقة القصوى للمساعدة في الحفاظ على عمر أطول للخرطوشة. يتم إنتاج البخار بالضغط على زر التشغيل فقط. الملاحظة الوحيدة تتعلق بصغر حجم بعض العناصر المعروضة على الشاشة، ما قد يجعل قراءتها أقل راحة لبعض المستخدمين.

تتميز الخرطوشة، المصممة على طراز تانك “كليرومايزر”، بسعة 5 مل. يتم إعادة تعبئتها من الأسفل برفع سدادة السيليكون. يوجد نظام تدفق الهواء في الأعلى، ويتكون من ثلاث فتحات بأقطار متزايدة. يتيح لك هذا التحكم في كمية البخار، من سحبة الفيب غير المباشر إلى سحبة الفيب المباشر. تُثبت الخرطوشة على الجهاز بواسطة مغناطيس قوي يوفر ثباتًا ممتازًا، مع تركيب متقن يخلو من أي فراغات ملحوظة.

يأتي بود Drag H40 Pro مع كويلين. الأول من نوع PnP X بمقاومة 0.6 أوم مخصص للاستخدام بين 18 و23 واط، بينما الثاني من نوع PnP X MTL بمقاومة 0.8 أوم مخصص للاستخدام بين 12 و16 واط. كما يدعم الجهاز مجموعة واسعة من كويلات PnP X، ما يمنح المستخدم مرونة كبيرة في اختيار أسلوب الفيب المناسب له.

يقدم بود Drag H40 Pro أداءً ممتازًا من حيث النكهات، سواء في الفيب المباشر أو غير المباشر. وخلال الاختبار باستخدام سوائل إلكترونية بنكهات الفواكه والحلويات، أظهرت الكويلات قدرة مميزة على إبراز تفاصيل النكهة بدقة ووضوح، ما يجعل تجربة الاستخدام ممتعة ومتوازنة في مختلف أنماط الفيب.