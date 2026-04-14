طقم Drag 6 الجديد من Voopoo مفاجأة بجميع المعايير. بفضل بطاريته المدمجة التي تأتي بسعة 4400 مللي أمبير، يُمكنه بسهولة توفير جلسات فيب طويلة. وداعًا لأزرار الضبط؛ فكل شيء يُتحكم به عبر القرص المُسنّن أسفل الخزان. ابتكار بسيط وعملي للغاية.

الراحة في الاستخدام

بفضل بطاريته المدمجة الكبيرة ونظام ضبط الاعدادات الجديد عبر القرص المُسنّن، يتمتع جهاز Drag 6 بكل مقومات النجاح. سهل الاستخدام وموثوق، يُعدّ هذا الجهاز مثاليًا لجلسات التدخين الإلكتروني الطويلة. يتميز الخزان بتصميم كلاسيكي أنيق مع نظام تدفق هواء ثلاثي لتوفير نمط الفيب المباشر. جهاز عالي الجودة.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 96,9 * 51,4 * 28,6 ملم وزن المود 220,6 غرام الشحن USB-C البطارية بطارية مدمجة بسعة 4400 mAh الطاقة القصوى 80 واط اقصى قطر للتانك 24 ملم اوضاع الفيب واط, تحكم حراري, تلقائي ابعاد التانك 23,4 * 53,5 ملم سعة التانك 5 مل وزن التانك 65,5 غرام نطاق الاستخدام من 5 الى 220 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

قطع غيار

خزان احتياطي

دليل المستخدم

طقم Drag 6 .. سهل وعملي

يتوافق جهاز المود Drag 6 مع معظم التانكات بشرط ألا يتجاوز القطر الأقصى للتانك 24 ملم. صُممت هذه المجموعة خصيصًا للاستخدام مع تانك UFORCE-X Tank II. يضمن الموصل المربوط على نابض اتصالًا كهربائيًا موثوقًا.

تتوفر خيارات متعددة للتصميم الخارجي. يتميز جهاز المود لدينا بغطاء يشبه القماش مع خياطة بارزة. شعار Drag واضح وبارز دون أن يكون مزعجًا عند اللمس. التجميع والاهتمام بالتفاصيل لا تشوبه شائبة.

الميزة الرئيسية في جهاز مود Drag الجديد هي عجلة الضبط الموجودة أسفل المنصة العلوية. تحل هذه العجلة محل زري “+” و”-” التقليديين. تتميز العجلة بتصميم مُسنن يوفر مقاومة ممتازة أثناء التشغيل، وهو ما تؤكده نقرة مسموعة بوضوح. لا يوجد حد لدوران العجلة، مما يسمح بتدويرها بلا حدود. التصميم العام يوحي بالثقة.

اللوحة الأمامية أكثر تقليدية، فهي مزودة بشاشة ملونة وزر تشغيل يعمل باللمس. يمكنك اختيار خيار الفتح إما باللمس أو بالضغط المتكرر. في أسفل الجهاز، تحت غطاء مصنوع من السيليكون، يوجد منفذ USB-C يتيح لك إعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 4400 مللي أمبير. يوفر جهاز Drag 6 عمر بطارية طويل.

الشاشة سهلة القراءة، وتعرض معلومات أساسية مثل مقاومة الكويل، وعدد السحبات، والوضع المُختار، وبالطبع، إعداد الطاقة بـ (الواط).

يتوفر ثلاثة أوضاع للفيب: الوضع الذكي، الذي يُعدّل الطاقة وفقًا لمقاومة الكويل في الخزان؛ ووضع RBA، الذي يسمح للمستخدم باختيار طاقة الإخراج من 5 إلى 220 واط؛ ووضع التحكم في درجة الحرارة.

لسنا مقتنعين تمامًا بالوضع الأخير، فهو مفيد لنسبة ضئيلة جدًا من المستخدمين، ولكنه يبقى ميزة مُرحّب بها.

التنقل بين القوائم سهل وبديهي. يمكن تخصيص العرض الرسومي أثناء التشغيل.

تانك UFORCE-X Tank II

يتميز تانك UFORCE-X Tank II بنظام تدفق هواء علوي. تسمح ثلاث فتحات تهوية في أعلى الخزان بدخول الهواء وتوجيهه نحو الكويل. كلما زاد تدفق الهواء، كان السحب أكثر سلاسة. وعلى العكس، كلما قل تدفق الهواء، كان السحب أكثر كثافة، دون أن يبتعد عن نمط الفيب المباشر للرئتين. النظام موثوق وسهل التعديل.

بفك الغطاء العلوي (الجزء العلوي من التانك) ربع لفة، يمكنك الوصول إلى فتحات التعبئة. هذه الفتحات مغطاة بحلقة مانعة للتسرب. سعة الخزان 5 مل لتجنب إعادة التعبئة المتكررة. يتضمن الطقم خزانًا ثانيًا.

يتضمن الطقم اثنان من كويلات PnP X. الاول PnP X بقيمة 0.3 أوم للاستخدام بين 32 و40 واط، والكويل الثاني PnP X بقيمة 0.15 أوم للاستخدام بين 60 و80 واط. كلاهما يقدمان نتائج ممتازة. النكهات غنية ودقيقة طوال فترة السحب. إنتاج البخار وفير ومتناسق مع القدرة الكهربائية المختارة.

طقم Drag 6 ممتع وسهل الاستخدام، ويقدم نكهات رائعة. يركز هذا الجهاز على الأساسيات: توفير تجربة فيب عالية الأداء دون تعقيدات. إنه طقم مثالي لعشاق الفيب المباشر للرئة.