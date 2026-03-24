كشفت شركة GEEKVAPE عن مفهوم متجر “GEEK STORE” في معرض Vapexpo Paris، مُقدمةً تجربة تسوق مستقبلية لشركائها.

في الفترة من 22 إلى 23 مارس، شاركت GEEKVAPE في معرض Vapexpo Paris في فرنسا – باريس، حيث عرضت جناحها على شكل متجر “GEEK” الرائد. وقدّم هذا الجناح عرضًا شاملاً للهوية البصرية المُجددة للعلامة التجارية في بيئات البيع بالتجزئة. لم يقتصر المعرض على عرض المنتجات فحسب، بل مثّل تعبيرًا منهجيًا عن رؤية GEEKVAPE لمساحات البيع بالتجزئة المستقبلية، وتطور العلامة التجارية، والتنمية المستدامة.

تمحور الجناح حول مفهوم “تجربة المتجر المستقبلية”، وتميز بألوان العلامة التجارية البرتقالية المميزة، وتصميم مفتوح، ومدخل مركزي، ومناطق منتجات محددة بوضوح، ومناطق مخصصة للاستشارات. وقد ساهمت هذه العناصر مجتمعةً في خلق بيئة تفاعلية تُحاكي إلى حد كبير متجرًا حقيقيًا. بالنسبة لتجار التجزئة والشركاء الزائرين، لم يكن الجناح مجرد مساحة عرض، بل كان بمثابة متجر GEEKVAPE مُجسّد في قلب المعرض، مما أتاح فهمًا أعمق لهوية العلامة التجارية المُجددة في قطاع التجزئة.

ومن خلال هذا النموذج الرائد، أوضحت GEEKVAPE كيف يُمكن تطبيق نظامها الجديد للرؤية الافتراضية في متاجر التجزئة. فمن التصميم المكاني إلى اللغة البصرية، ومن عرض المنتجات إلى منطق التسويق، نقل الجناح توجهًا استراتيجيًا واضحًا: العلامة التجارية تتطور من عرض المنتجات بشكل منفصل إلى تجربة تجزئة أكثر تكاملًا. كما وفّر هذا النهج القائم على المتاجر للشركاء في فرنسا و أوروبا مرجعًا ملموسًا لحضور GEEKVAPE المستقبلي في قطاع التجزئة.

وفي معرض Vapexpo Paris، قدّمت GEEKVAPE أيضًا منتجات جديدة، من بينها FORCE وAegis Mini 5. ويُبرز FORCE مزيدًا من التحسين في الأداء التقني وقابلية التكيف مع سيناريوهات الاستخدام المتنوعة، مما يُثري مجموعة منتجات العلامة التجارية. بينما يعكس جهاز FORCE التطور المستمر لشركة GEEKVAPE في الأداء وتجربة المستخدم، تستمر سلسلة Aegis في تجسيد التزام العلامة التجارية الراسخ بالموثوقية وروح التحدي.

في منطقة العرض، احتلت سلسلة Aegis مركز الصدارة، مع مجسم مذهل لجبل إيفرست. والجدير بالذكر أن GEEKVAPE أصبحت أول علامة تجارية في العالم لأجهزة التدخين الإلكتروني تصل إلى قمة جبل إيفرست العام الماضي. وباعتباره منتجًا رئيسيًا يُحيي الذكرى السنوية العاشرة للعلامة التجارية، فإن جهاز Legend 5 10th Anniversary Edition ليس مجرد جهاز، بل يُمثل علامة فارقة في مسيرة GEEKVAPE. مستوحى من جبل إيفرست، يجمع تصميمه بين الصور الطبيعية لشروق الشمس على إيفرست وعناصر تسلق الجبال، مُترجمًا بذلك سعي العلامة التجارية الدؤوب على مدى عقد من الزمن نحو التقدم إلى تعبير بصري ملموس.

بالنسبة لشركة GEEKVAPE، يرمز جبل إيفرست إلى أكثر من مجرد ارتفاع، فهو شاهد على الصمود والابتكار والإيمان الراسخ. لا تقتصر هذه الروح على سرد قصة العلامة التجارية فحسب، بل هي متأصلة بعمق في فلسفة المنتج وتجربة المستخدم. وبصفتها رائدة مفهوم “المقاومة الثلاثية”، استعرضت GEEKVAPE متانة سلسلة Aegis المميزة من خلال اختبار تعرض متواصل للماء لمدة يومين، حافظت خلاله الأجهزة على أداء مستقر ووظائف كاملة. ويُعزز إطلاق جهاز Aegis Mini 5 هذا الإرث، كمنتجاً أكثر دقة يعكس التزام العلامة التجارية بالتطور المستمر والابتكار.

إلى جانب خطوط الإنتاج الجديدة والكلاسيكية، شهد هذا المعرض أيضاً المرة الأولى التي تُدمج فيها GEEKVAPE مواضيع متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عرضها التقديمي. وتهدف العلامة التجارية من خلال هذه المبادرة إلى إيصال تركيزها المستمر على الاستدامة إلى كل من أصحاب المصلحة في الصناعة والشركاء. ووفقاً للمعلومات المتاحة للجمهور، تُحرز GEEKVAPE تقدماً مشهوداً في جهودها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويُقدم طرح هذا الموضوع في مساحة المعرض تمثيلاً أكثر وضوحاً وواقعية لتوجهها طويل الأمد.

وامتداداً لهذا الموضوع، عرضت GEEKVAPE أيضاً جهاز NEUTRA. انطلاقاً من فلسفة التصميم “البساطة هي الجمال”، يدمج جهاز NEUTRA الوظائف العملية مع الاعتبارات البيئية، معتمداً نظام تعبئة قابل لإعادة الاستخدام لدعم الممارسات المستدامة منخفضة الكربون. لا يُثري هذا العرض العام للمنتج الرائد فحسب، بل يعكس أيضاً جهود GEEKVAPE لتحويل الاستدامة من مبادرة مؤسسية إلى ابتكار على مستوى المنتجات.

من خلال متجرها الرئيسي المبتكر وعرضها المتكامل للمنتجات الجديدة، وسلاسلها، ومبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، تُقدّم GEEKVAPE رسالةً واضحةً عبر مشاركتها في معرض Vapexpo Paris: يتجاوز تطوّر العلامة التجارية المنتجات ليشمل بيئات البيع بالتجزئة، وتجربة المستخدم، والمسؤولية طويلة الأمد. لا يُمثّل هذا المعرض لحظةً محوريةً للسوق الفرنسية فحسب، بل يُشكّل أيضًا علامةً فارقةً في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس GEEKVAPE، مُجسّدًا رؤيةً شاملةً لمستقبلها في مجالات البيع بالتجزئة، والابتكار، والاستدامة.

وتتطلع GEEKVAPE قُدُمًا نحو النمو من خلال الابتكار، ورسم ملامح مستقبلها من خلال المسؤولية، بالتعاون مع شركاء عالميين لاستكشاف مسارٍ أكثر جودةً واستدامةً لهذه الصناعة.

