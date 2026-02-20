في حال اعتماد التعديل المقترح على قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، ستتمتع الحكومة البريطانية بصلاحية حظر فلاتر السجائر، وقد تصبح المملكة المتحدة أول دولة في العالم تُقدم على هذه الخطوة.

قانون التبغ الجديد: تغييرات جذرية

تتواصل التحولات الجذرية في المملكة المتحدة. ففي خضم النقاشات الدائرة حول قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، الذي يُوصف بأنه التشريع الأكثر طموحًا لمكافحة التدخين في التاريخ، فاجأت الحكومة الجميع بإعلانها المفاجئ.

يتضمن الإعلان اقتراح تعديل حديث. وقد اقترحت البارونة ميرون، وزيرة الصحة، توسيع صلاحيات الحكومة لتشمل فرض قيود على الإعلان والتغليف لفلاتر السجائر، بالإضافة إلى حظر تصنيعها وبيعها وحيازتها. وبينما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذا القرار سيستند إلى “مزيد من الأدلة والأبحاث”، قد تصبح المملكة المتحدة أول دولة في العالم تحظر هذه الفلاتر.

فلاتر السجائر خدعة كبيرة

لطالما كانت فلاتر السجائر محور جدلٍ واسع. ظهرت لأول مرة في بعض السجائر عام ١٨٦٠، وكان هدفها بسيطًا: منع المدخنين من استنشاق بقايا التبغ. في ذلك الوقت، كانت الفلاتر تُستخدم لأغراض عملية فقط. وحتى منتصف القرن العشرين، لم تكن سوى 1٪ من السجائر مجهزة بها.

في عام ١٩٥٠، عندما بدأت مخاطر التدخين بالظهور، ونُشرت أولى الدراسات العلمية التي تربط بين التدخين وسرطان الرئة، أدخل مُصنّعو السجائر الفلاتر على نطاقٍ واسعٍ في جميع منتجاتهم. كان الهدف الأصلي منها هو تقليل المواد الضارة المُستنشقة أثناء التدخين. ولكن خلال أبحاثهم وتجاربهم، واجه مُصنّعو السجائر مشكلةً: فالمركبات الضارة في الدخان، و ما يُشعر المدخنين بالرضا، هما في جوهرهما شيءٌ واحد. أصبح من المستحيل تصفية أحدهما دون إزالة الآخر.

منذ ستينيات القرن الماضي، أصبحت الفلاتر أداةً تسويقيةً. بعد أن أدركت صناعة التبغ أن تصنيع فلاتر فعّالة سيقلل من متعة التدخين، وبالتالي سيؤدي إلى خسارة محتملة للزبائن، اختارت إنتاج فلاتر غير فعّالة لم تُقلل من أضرار التدخين ولا من الرضا الذي يوفره، بل أوهمت المستهلكين بفعاليتها. وكما جاء في مذكرة داخلية من شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) عام ١٩٦٦: “إن وهم الترشيح لا يقل أهمية عن الترشيح الفعلي. لذا، ينبغي أن يستند أي ابتكار إلى طريقة ترشيح مختلفة جذريًا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون أكثر فعالية”.

اليوم، يتفق المجتمع العلمي برمته على أمر واحد: فلاتر السجائر غير فعّالة على الإطلاق، لأنها لا تُقلل من التعرض لمؤشرات التدخين الحيوية. تأثيرها الوحيد هو تقليل كمية الدخان المستنشق مع كل سحبة. ثم يعوّض المدخنون هذا النقص في الكمية عبر سلوكيات تعويضية في التدخين. بل والأسوأ من ذلك، أنه على الرغم من أن البيانات المتعلقة بهذا الموضوع لا تزال غير مكتملة، تشير بعض الأبحاث إلى أن فلاتر السجائر قد تؤدي إلى استنشاق الألياف والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مما يزيد من الاستجابة الالتهابية لبعض الخلايا، وأن سلوك المدخنين التعويضي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المركبات المسببة للطفرات والسرطانات.

قد تُفضي هذه البيانات إلى حظر فلاتر السجائر في المملكة المتحدة مستقبلاً، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تُطبّق هذا الإجراء. كما سيؤدي قانون التبغ والسجائر الإلكترونية إلى اتخاذ تدابير أخرى ستكون المملكة المتحدة سبّاقة في تطبيقها، مثل حظر بيع التبغ على مدى الأجيال.

إلى جانب الجدل الصحي، تثير الفلاتر أيضًا مخاوف بيئية كبيرة. حيث يُقدّر أن 4.5 تريليون عقب سيجارة تُرمى سنوياً في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الأعقاب ما يقرب من مليون طن من ألياف أسيتات السيليلوز الدقيقة التي تؤثر سلبًا في البيئة.

وهو ما يعزز الدعوات المتزايدة لإعادة النظر في دور فلاتر السجائر، ليس فقط من منظور صحي، بل أيضًا من زاوية بيئية وتنظيمية.

المصادر :

