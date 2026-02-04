سائل Barista Tobacco من Dr Vapes يقدّم تجربة نكهة ناضجة وهادئة، تعتمد على الجمع بين القهوة المحمّصة والتبغ بأسلوب متوازن بعيد عن المبالغة. من أول استخدام، يترك السائل انطباعًا واضحًا بأنه موجّه لمحبي نكهات التبغ العميقة، مع لمسة قهوة تضيف بعدًا إضافيًا دون أن تطغى على الطابع العام.

النكهة: قهوة أولًا… ثم تبغ

بحسب تجربتنا ومن أول سحبة، تظهر نغمة الإسبريسو المحمّص بوضوح. ليست قهوة حلوة أو كريمية، بل قهوة داكنة أقرب إلى القهوة السوداء، مع مرارة خفيفة تعكس التحميص. بعد ثوانٍ، يبدأ التبغ بالظهور تدريجيًا، ناعم، دافئ، وغير حاد.

بعد عدة سحبات القهوة (الإسبريسو) ستبقى حاضرة، لكنها تظهر كخلفية ناعمة تعزز الإحساس بالعمق والدفء، وليس كنكهة مستقلة أو حلوة.

هذا التداخل بين القهوة والتبغ يخلق تجربة متجانسة، تجعل السائل مناسبًا للاستخدام الطويل دون أن يصبح مزعجًا أو متعبًا.

التوازن والانسجام

ما يميّز نكهة Barista Tobacco في الاستخدام اليومي هو ثبات النكهة وتوازنها. لا توجد حدة زائدة في التبغ، ولا مرارة قاسية في القهوة. النكهة تبقى مستقرة مع كل سحبة، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سائل يمكن الاعتماد عليه طوال اليوم.

الأداء على الأجهزة :

خلال التجربة، أظهر السائل أداءً جيدًا على مختلف أجهزة الفيب.

ثبات في الطعم

الـ (Throat Hit): متوسطة ومناسبة خصوصًا مع نسب النيكوتين المنخفضة والمتوسطة

عدم إرهاق الحلق حتى مع الاستخدام المتكرر

كما لم نلاحظ استهلاكًا غير طبيعي للقطن أو تغيّرًا سريعًا في الطعم.

لمن هذا السائل؟

✔ مناسب لـ:

محبي نكهات التبغ المحمّص

من يفضّلون القهوة الداكنة غير المحلاة

الباحثين عن سائل يومي بنكهة مستقرة

✖ قد لا يناسب:

من يفضّلون النكهات الحلوة أو الكريمية

من لا يميلون إلى نكهات القهوة أو التبغ أساسًا

نكهات أخرى ضمن The Tobacco Series

إلى جانب Barista Tobacco، يضم خط The Tobacco Series من شركة Dr. Vapes نكهتين أخريين موجّهتين لمحبي التبغ بأساليب مختلفة.

النكهة الأولى Black 2.0 تقدّم تجربة تبغ كريمية أكثر نعومة، حيث يضاف البعد الكريمي لتخفيف حدّة التبغ ومنحه طابعًا أكثر سلاسة.

أما النكهة الثانية Pure Tobacco فهي موجّهة لمن يفضّلون التبغ بصورته الصافية، بدون إضافات أو لمسات جانبية، مع تركيز واضح على الطابع التقليدي للتبغ.

بهذا، يوفّر هذا اللاين خيارات متنوّعة تلائم أذواقًا مختلفة، من التبغ الخالص، إلى التبغ الكريمي، وصولًا إلى تجربة Barista التي تجمع بين التبغ والتحميص.

التقييم :

نكهة Barista Tobacco تقدّم تجربة متوازنة تجمع بين التبغ المحمّص ولمسة الإسبريسو بطريقة هادئة ومدروسة. نكهة لا تحاول إبهارك من أول سحبة، بل تبني علاقته مع المستخدم بهدوء. نكهة متزنة، ناضجة، وموجهة لفئة تعرف تمامًا ما تريد. خيار مناسب للإستخدام اليومي.

متوفر بنسب نيكوتين مختلفة : 3 ملغ ، 6 ملغ ، 12 ملغ و 18 بالنسبة للفري بيس. ويأتي بتركيز 78% من الجلسرين النباتي (VG) و 22% من البروبيلين جليكول (PG).

قد تكون هذه السلسلة The Tobacco Series وبالاخص نكهة Barista Tobacco واحدة من افضل النكهات التي تمكنت من توضيف نكهة التبغ بشكل مثالي. نكهة تستحق التجربة و بقوة.