شركة Geekvape تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها وتكشف عن هويتها البصرية الجديدة

في سبتمبر الماضي، احتفلت Geekvape بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها بمهرجان GeekFest الزاخر بالألوان، والذي أقيم في نادي بريدج الشهير على ضفاف نهر السين في باريس. حضر الحدث أكثر من 300 ضيف – من موزعين وبائعين وشركاء وخبراء في هذا المجال – احتفالاً بعشر سنوات من الابتكار والنمو والإبداع.

وللاحتفال بهذه المناسبة، لم تكتفِ العلامة التجارية الصينية بتقديم كل ما لديها من منتجات. أجواء حماسية بقيادة منسق موسيقى DJ، وفعاليات ترفيهية لا تحصى، سحوبات مليئة بالمفاجآت، وهدايا حصرية مميزة: كل شيء اجتمع في أمسية تليق بهذا الحدث. عرضت القاعة الضخمة ذات القباب، المغطاة بأضواء برتقالية تكاد تكون حمراء، بفخر ألوان Geekvape الجديدة، رمزاً لهويتها البصرية الجديدة كلياً.

الشعار الجديد

صُمم هذا الشعار الجديد بالتعاون مع وكالة رويالتيز الباريسية، وهو يتجاوز مجرد تغيير بسيط في الشعار. أوضح ديفيد جوبين من وكالة رويالتيز: “إنه نظام سرد قصص بصري حقيقي – جريء وعصري ومتماسك – يجسد روح العلامة التجارية الجريئة ومكانتها المتميزة”. إنه تطور يُنظر إليه كنقطة انطلاق نحو المستقبل.

وعند سؤال الشركة عن ما تعكسه هذه الهوية البصرية الجديدة من قيم ورؤية، أوضحت الشركة: “تعكس هويتنا البصرية الجديدة رؤية عصرية وديناميكية للعلامة التجارية، تعكس التزامنا بالابتكار والجودة وخدمة العملاء. تُبرز عناصر تصميمها القوة والدقة والتكنولوجيا المتطورة، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تقديم منتجات الفيب عالية الأداء. كما تُعبر هذه الهوية الجديدة عن التزامنا بالموثوقية والتميز، بهدف تعزيز علاقتنا مع المستهلكين والتميز في سوق تنافسية للغاية”.

تمكّن ضيوف GeekFest أيضًا من معاينة منتجات العلامة التجارية الجديدة: Legend 5، وWenax Q2، وPeak 2، وHero 2. في غضون ذلك، قدّم Geek Bar أحدث ابتكاراته: UP10000 وSpark، مؤكدًا بذلك مكانته الرائدة في السوق الأوروبية.

وكان من أبرز أحداث الأمسية الإنجاز اللافت لشركة Geekvape: كونها أول علامة تجارية في مجال السجائر الإلكترونية تصل إلى قمة جبل إيفرست. في رمزٍ قوي للمثابرة والطموح، رافق الإعلان عن إصدار خاص من جهاز Legend 5 احتفالًا بهذه المناسبة.

الحفاظ على روح الـ Geek

بالعودة إلى العقد الأول، شاركت Geekvape نظرةً فخورةً على رحلتها: “عندما بدأنا، كنا مجرد شركة صغيرة تضم حوالي عشرة أشخاص، بحلمٍ بسيط: ابتكار جهاز قوي وموثوق وغير قابل للكسر – جهاز قادر على مرافقة المستخدمين في كل مكان، سواءً في الرياضة أو المغامرات الخارجية أو الحياة اليومية. على مر السنين، عملنا بلا كلل على تحسين مقاومة الماء والغبار والصدمات لضمان قدرة منتجاتنا على تحمل أي ظروف. صناعة السجائر الإلكترونية في تطور مستمر، لكننا حافظنا دائمًا على روح المهووسين او الـ Geek: استكشاف المجهول، وتجاوز الحدود، ورفض التنازلات. هذا بلا شك ما سمح لنا بجمع هذا العدد الكبير من الشركاء والمعجبين حول العالم، وأن نُعرف اليوم كشركة رائدة في سوق السجائر الإلكترونية.”

تم استعراض تطور العلامة التجارية منذ عام ٢٠١٥، مُبرزًا منتجاتٍ شهيرة وشعاراتٍ قديمة ورسوماتٍ كلاسيكية. كما أتيحت للضيوف فرصة الاستمتاع بتجارب تفاعلية مثل ركن المرايا وتحدي “صيد Geekvape”، الذي حظي باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

بداية عقد جديد

بعيدًا عن الاحتفال، كان مهرجان Geekvape باريس بمثابة إعلان عن رؤية جديدة. فقد أكدت الشركة التزامها بالابتكار والإبداع ودعم مجتمعها. بعد عشر سنوات من تأسيسها في شنتشن – الصين، أصبحت العلامة التجارية الآن متواجدة في أكثر من 70 دولة، وتواصل دفع حدود التصميم والاستدامة إلى آفاق جديدة.

أما بالنسبة للمستقبل، فإن الشركة الصينية المصنعة تتطلع بالفعل إلى المستقبل: “هدفنا التالي هو جعل Geekvape علامة تجارية عالمية وتطلعية بحق. مع إطلاق هويتنا البصرية الجديدة، نؤكد التزامنا بالابتكار ورغبتنا في بناء علاقة أقوى وأكثر موثوقية مع مستخدمينا حول العالم. وفي الوقت نفسه، نواصل التزامنا الراسخ بالنمو المشترك مع شركائنا.”

لذا، فإن الذكرى السنوية العاشرة في باريس لا تمثل النهاية، بل بداية فصل جديد أكثر طموحًا لشركة Geekvape.