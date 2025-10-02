اشتريت بطاريات جديدة لسجارتك الإلكترونية، وفجأة تجد عليها رسالة تقول: «غير مخصصة للسجائر الإلكترونية»… هل يعني هذا أنك لا تستطيع استخدامها؟

رسالة مربكة .. لكن لا تقلق

بدأت بطارية سيجارتك الإلكترونية بالتلف. لذا قررتَ شراء بطاريات جديدة. المشكلة هي أنه عند استلام البطاريات، سترى رسالة تحذير مطبوعة عليها مباشرةً تقول: “خطر! غير مخصصة للسجائر الإلكترونية! ممنوع التركيب أو الحمل أو التعامل معها!” أو حتى: “غير مخصصة للسجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني”.

غير مخصصة للسجائر الإلكترونية
تحمل بطارية Molicel الموجودة في الصورة رسالة تحذيرية تقول “غير مخصصة للسجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني”.

لذا، يخطر ببالك سؤال مشروع: هل يمكنني استخدام هذه البطاريات في سيجارتي الإلكترونية؟

الإجابة على هذا السؤال هي نعم! بشرط اتباع الاحتياطات المعتادة، يُعد استخدام البطاريات التي تحمل هذه الرسائل آمنة تمامًا. هذا في الواقع تحذير بسيط اختارت بعض الشركات المصنعة طباعته لأسباب تتعلق بالحماية القانونية.

احتياطات استخدام بطاريات السجائر الإلكترونية

  • لا تستخدم بطارية تالفة أبدًا: إذا انفصل الغلاف (الغلاف المحيط بالبطارية)، أو تعرضت البطارية لصدمة، فاستبدلها.
  • لا تخلط أنواع البطاريات: إذا كانت سيجارتك الإلكترونية تتطلب بطاريتين أو ثلاث بطاريات، فاستخدم نفس الأنواع معًا.
  • توخَّ الحذر أثناء النقل: تحدث معظم الحوادث أثناء نقل البطاريات في ظروف سيئة. إذا اضطررت لنقل بطاريات السجائر الإلكترونية، فتأكد دائمًا من وضعها في عبوة واقية مناسبة. لا تحمل بطارية مكشوفة، سواءً في جيبك أو حقيبتك، أو غير ذلك. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ننصحك بقراءة مقالنا: كل ما تحتاج لمعرفته حول انفجارات السجائر الإلكترونية وكيفية تجنبها.

رسالة قانونية أكثر من كونها تحذيرًا حقيقيًا.

من المهم معرفة أن بطاريات 18650 أو 20700 أو 21700 المستخدمة في السجائر الإلكترونية لم تكن مخصصة لهذا الغرض في الأصل. نظريًا، هذه البطاريات غير مخصصة لعامة الناس، ويُفترض أن يقتصر استخدامها على المصنّعين والقطاعات الأخرى، الذين يقومون بتركيبها في عبوات بطاريات (مثل تلك الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة) مزودة بدوائر واقية. هذه الميزات الأمنية، التي تفتقر إليها بعض البطاريات، تفسر الحوادث القليلة التي وقعت هنا وهناك حول العالم.

بعد هذه الحوادث تحديدًا، والتي تصدّرت العديد منها عناوين الصحف، قرر بعض الموردين طباعة هذه الرسائل. إنها بمثابة تذكير للمستهلكين بأنه لا ينبغي لهم استخدام هذه المنتجات في ظل هذه الظروف.

تحمل بطارية السجائر الإلكترونية هذه، التي تصنعها سامسونج، رسالة تحذيرية.
تحمل بطارية السجائر الإلكترونية هذه، التي تصنعها سامسونج، رسالة تحذيرية.

على سبيل المثال، تنص سامسونج على موقعها الإلكتروني الرسمي: “لا ينبغي بيع بطاريات الليثيوم أيون التي تصنعها شركة SAMSUNG SDI للمستهلكين الأفراد، بل فقط لمصنعي البطاريات أو مُدمجي الأنظمة. ولأسباب تتعلق بالسلامة، تُحذر SAMSUNG SDI بشدة من توزيع خلايا البطاريات أو شرائها أو استخدامها من قِبل المستهلكين الأفراد”.

من جانبها، نشرت شركة LG صفحة رسمية حول استخدام بطارياتها في السجائر الإلكترونية. وتُشير الشركة المُصنّعة إلى أنها علمت أن بعض المستهلكين يشترون ويستخدمون خلايا بطارياتها “بطريقة لا تقصدها LG Chem: في السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني التي تحتوي على خلايا ليثيوم أيون فردية قابلة للاستبدال وإعادة الشحن”.

وتُحذر الشركة: “بطاريات LG Chem غير مُصرّح بها أو مُعتمدة أو مُخصصة للبيع أو الاستخدام من قِبل المستهلكين الأفراد كمصدر طاقة أصلي أو بديل في هذه الأجهزة”.

تتبنى شركة Molicel نفس الرأي على موقعها الإلكتروني، حيث تنص على: “خلايا Molicel ليست مصممة أو مصنعة للاستخدام الفردي، بما في ذلك أجهزة التبخير أو السجائر الإلكترونية. قد يؤدي استخدام بطارياتنا في مثل هذه الاجهزة إلى نشوب حريق أو انفجار، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو أضرار بالممتلكات.”

عدم وجود شرط قانوني لطباعة هذه الرسائل يفسر ظهورها على بطاريات بعض الشركات المصنعة دون غيرها.

باختصار، هذه الرسائل موجودة لحماية الشركات المصنعة قانونيًا، وليس لمنعك من استخدام بطارياتك. ما عليك سوى اتباع قواعد السلامة الأساسية والاستمتاع بالفيب براحة بال!

للتذكير، اجهزة السجائر الإلكترونية مزودة بحماية مدمجة، مما يقلل من المخاطر بشكل أكبر.

هل لديك أسئلة حول بطاريات السجائر الإلكترونية؟

لماذا تحمل بعض البطاريات تحذير 'غير مخصص للسجائر الإلكترونية أو أجهزة الفيب'؟
أضافت الشركات المصنعة هذه التحذيرات لحمايتها القانونية. لم تكن بطاريات أيون الليثيوم مخصصة في الأصل للاستخدام الشخصي، بل لتُدمج في مجموعات البطاريات المزودة بدوائر واقية. بعد عدة حوادث بارزة، أكدت بعض الشركات المصنعة أنها لا تبيع بطارياتها مباشرةً للمستهلكين.
هل يمكن استخدام هذه البطاريات في السجائر الإلكترونية رغم التحذير؟
نعم، يمكنك استخدامها بأمان في السجائر الإلكترونية، شريطة اتباع الاحتياطات المعتادة: لا تستخدم بطارية تالفة، لا تخلط بين أنواع مختلفة، راقب شحنها، ولا تنقل بطارياتك إلا في علبة واقية مناسبة.
ما هي المخاطر الرئيسية المرتبطة ببطاريات السجائر الإلكترونية؟
يكمن الخطر الرئيسي في البطارية التي يتم نقلها أو التعامل معها دون حماية، والتي قد تلامس الأجسام المعدنية (المفاتيح، العملات المعدنية، إلخ) وتسبب ماسًا كهربائيًا. نادرًا ما تحدث هذه الحوادث أثناء الاستخدام العادي للبطاريات، خاصةً مع وجود حماية إلكترونية مدمجة.
لماذا لا تطبع جميع الشركات المصنعة هذه الرسالة على بطارياتها؟
لأنها ليست إلزامية قانونيا. بعض الشركات المصنعة، مثل سامسونج وإل جي وموليسيل، تعرض تحذيرًا واضحًا، بينما تختار شركات أخرى عدم القيام بذلك. يعتمد هذا على سياساتها الداخلية لإدارة المخاطر القانونية.
ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لإطالة عمر بطارياتك؟
لإطالة عمر بطارياتك، اتبع بعض القواعد البسيطة:

  • تجنب التفريغ العميق وأعد الشحن قبل نفاد شحنها تمامًا.
  • لا تترك بطارياتك معرضة للحرارة (في السيارة، أو تحت أشعة الشمس المباشرة).
  • استخدم شاحنًا مناسبًا وراقب عملية الشحن.
  • احفظها في علبة مخصصة، بعيدًا عن الرطوبة والصدمات.
ما الفرق بين بطاريات 18650 و20700 و21700؟
هذه هي أحجام بطاريات الليثيوم أيون القياسية، والفرق يكمن في حجمها. تشير الأرقام إلى القطر والطول بالملليمتر (مثال: 18× 65 ملم لبطارية 18650). كلما زاد الحجم، زادت السعة وعمر البطارية، ولكن ليست كل البطاريات متوافقة مع جميع السجائر الإلكترونية.
هل اجهزة السجائر الإلكترونية مزودة بحماية مدمجة؟
نعم، معظم اجهزة المود الحديثة مزودة بميزات أمان إلكترونية (حماية من قصر الدائرة، الشحن الزائد، نقص التفريغ، إلخ). هذه الحماية تقلل بشكل كبير من خطر الحوادث، شريطة استخدام بطاريات بحالة جيدة ومناسبة لطراز العلبة.

ماهي بطاريات الفيب ؟

