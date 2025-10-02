اشتريت بطاريات جديدة لسجارتك الإلكترونية، وفجأة تجد عليها رسالة تقول: «غير مخصصة للسجائر الإلكترونية»… هل يعني هذا أنك لا تستطيع استخدامها؟

رسالة مربكة .. لكن لا تقلق

بدأت بطارية سيجارتك الإلكترونية بالتلف. لذا قررتَ شراء بطاريات جديدة. المشكلة هي أنه عند استلام البطاريات، سترى رسالة تحذير مطبوعة عليها مباشرةً تقول: “خطر! غير مخصصة للسجائر الإلكترونية! ممنوع التركيب أو الحمل أو التعامل معها!” أو حتى: “غير مخصصة للسجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني”.

لذا، يخطر ببالك سؤال مشروع: هل يمكنني استخدام هذه البطاريات في سيجارتي الإلكترونية؟

الإجابة على هذا السؤال هي نعم! بشرط اتباع الاحتياطات المعتادة، يُعد استخدام البطاريات التي تحمل هذه الرسائل آمنة تمامًا. هذا في الواقع تحذير بسيط اختارت بعض الشركات المصنعة طباعته لأسباب تتعلق بالحماية القانونية.

احتياطات استخدام بطاريات السجائر الإلكترونية لا تستخدم بطارية تالفة أبدًا: إذا انفصل الغلاف (الغلاف المحيط بالبطارية)، أو تعرضت البطارية لصدمة، فاستبدلها. لا تخلط أنواع البطاريات: إذا كانت سيجارتك الإلكترونية تتطلب بطاريتين أو ثلاث بطاريات، فاستخدم نفس الأنواع معًا. راقب الشحن: ابقَ قريبًا من البطاريات أثناء شحنها. لا يُنصح بإعادة شحن سيجارتك الإلكترونية أو بطارياتها طوال الليل. توخَّ الحذر أثناء النقل: تحدث معظم الحوادث أثناء نقل البطاريات في ظروف سيئة. إذا اضطررت لنقل بطاريات السجائر الإلكترونية، فتأكد دائمًا من وضعها في عبوة واقية مناسبة. لا تحمل بطارية مكشوفة، سواءً في جيبك أو حقيبتك، أو غير ذلك. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ننصحك بقراءة مقالنا: كل ما تحتاج لمعرفته حول انفجارات السجائر الإلكترونية وكيفية تجنبها.

رسالة قانونية أكثر من كونها تحذيرًا حقيقيًا.

من المهم معرفة أن بطاريات 18650 أو 20700 أو 21700 المستخدمة في السجائر الإلكترونية لم تكن مخصصة لهذا الغرض في الأصل. نظريًا، هذه البطاريات غير مخصصة لعامة الناس، ويُفترض أن يقتصر استخدامها على المصنّعين والقطاعات الأخرى، الذين يقومون بتركيبها في عبوات بطاريات (مثل تلك الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة) مزودة بدوائر واقية. هذه الميزات الأمنية، التي تفتقر إليها بعض البطاريات، تفسر الحوادث القليلة التي وقعت هنا وهناك حول العالم.

بعد هذه الحوادث تحديدًا، والتي تصدّرت العديد منها عناوين الصحف، قرر بعض الموردين طباعة هذه الرسائل. إنها بمثابة تذكير للمستهلكين بأنه لا ينبغي لهم استخدام هذه المنتجات في ظل هذه الظروف.

على سبيل المثال، تنص سامسونج على موقعها الإلكتروني الرسمي: “لا ينبغي بيع بطاريات الليثيوم أيون التي تصنعها شركة SAMSUNG SDI للمستهلكين الأفراد، بل فقط لمصنعي البطاريات أو مُدمجي الأنظمة. ولأسباب تتعلق بالسلامة، تُحذر SAMSUNG SDI بشدة من توزيع خلايا البطاريات أو شرائها أو استخدامها من قِبل المستهلكين الأفراد”.

من جانبها، نشرت شركة LG صفحة رسمية حول استخدام بطارياتها في السجائر الإلكترونية. وتُشير الشركة المُصنّعة إلى أنها علمت أن بعض المستهلكين يشترون ويستخدمون خلايا بطارياتها “بطريقة لا تقصدها LG Chem: في السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني التي تحتوي على خلايا ليثيوم أيون فردية قابلة للاستبدال وإعادة الشحن”.

وتُحذر الشركة: “بطاريات LG Chem غير مُصرّح بها أو مُعتمدة أو مُخصصة للبيع أو الاستخدام من قِبل المستهلكين الأفراد كمصدر طاقة أصلي أو بديل في هذه الأجهزة”.

تتبنى شركة Molicel نفس الرأي على موقعها الإلكتروني، حيث تنص على: “خلايا Molicel ليست مصممة أو مصنعة للاستخدام الفردي، بما في ذلك أجهزة التبخير أو السجائر الإلكترونية. قد يؤدي استخدام بطارياتنا في مثل هذه الاجهزة إلى نشوب حريق أو انفجار، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو أضرار بالممتلكات.”

عدم وجود شرط قانوني لطباعة هذه الرسائل يفسر ظهورها على بطاريات بعض الشركات المصنعة دون غيرها.

باختصار، هذه الرسائل موجودة لحماية الشركات المصنعة قانونيًا، وليس لمنعك من استخدام بطارياتك. ما عليك سوى اتباع قواعد السلامة الأساسية والاستمتاع بالفيب براحة بال!

للتذكير، اجهزة السجائر الإلكترونية مزودة بحماية مدمجة، مما يقلل من المخاطر بشكل أكبر.