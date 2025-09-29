كشفت دراسة أمريكية نُشرت في مجلة JAMA للطب النفسي أن الإقلاع عن التدخين قد يزيد من فرص التعافي من انواع اخرى من الإدمان. الامر الذي يُؤكد أهمية معالجة أنواع الإدمان المختلفة معًا، بدلًا من معالجتها بشكل مُنفصل.

الإقلاع عن التدخين: طريق غير مُستغل جيدا

قبل عدة اسابيع، بحثت دراسة أمريكية جديدة1، نُشرت نتائجها في مجلة JAMA للطب النفسي، في فوائد الإقلاع عن التدخين لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات إدمان أخرى. باستخدام بيانات من مسح وطني واسع النطاق (PATH)، تتبع الباحثون تقدم 2652 مشاركًا بين عامي 2013/2014 و2016/2018. وأوضحوا أنهم وجدوا أن “الإقلاع عن التدخين يُنبئ بتعافي أفضل من اضطرابات تعاطي مواد أخرى”. مع ذلك، يجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، فإنها لا تستطيع إثبات وجود علاقة سببية بين الإقلاع عن التدخين والإقلاع عن مواد أخرى، ولكنها تُظهر ارتباطًا قويًا.

وفقًا لنتائج هذا البحث، ارتبط تغيير حالة التدخين لدى أحد المشاركين من مدخن إلى مدخن سابق وقت إجراء المسح بزيادة بنسبة 30% في احتمالات التعافي من اضطراب تعاطي مواد أخرى غير التبغ (وتصل إلى 42% في تحليل تكميلي بفارق عام واحد).

صرحت البروفيسورة Nora Volkow، مديرة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA) في الولايات المتحدة: “لدينا الآن أدلة قوية على أن الإقلاع عن التدخين يُنبئ بتعافي أفضل من اضطرابات ادمان تعاطي مواد أخرى”. وأضافت: “هذا يُؤكد أهمية معالجة أنواع الإدمان المختلفة معًا، بدلًا من معالجتها بشكل مُنفصل”.

أظهرت أبحاث سابقة أن تعاطي التبغ منتشر بشكل خاص بين الأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات2،3، ويمكن أن يصل معدله إلى أربعة أضعاف المعدل لدى عامة السكان. وتُشير Volkow إلى أنه “على الرغم من أن الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين معروفة جيدًا، إلا أن الإقلاع عن التدخين لم يُعتَبَر أولوية قصوى في برامج علاج الإدمان”.

وتدعم هذه النتائج بالتالي الحاجة إلى دمج الإقلاع عن التدخين في جوهر بروتوكولات علاج الإدمان لتحسين فرص تعافي المرضى وتحسين صحتهم بشكل عام.

