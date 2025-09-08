يتكون طقم Zelos M80 من جهاز بوكس ​​مود مزود ببطارية مدمجة، و تانك بسعة 4 مل. يتميز الطقم الجديد من شركة Aspire بسهولة استخدامه وبفضل الكويلات الشبكية يمكنك الحصول على فيب مباشر وغير مباشر ، كما يوفر خيارات رائعة.

طقم Zelos M80 .. جهاز مثالي

في الوقت الذي نشهد فيه ندرة في فئة الأطقم (البوكس مود + تانك)، بعض الشركات المصنعة، مثل Aspire، اختارت الحفاظ على هذا العرض، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة. يوفر لك طقم Zelos M80 الفيب المباشر أو غيرالمباشر. يتميز البوكس مود بعمر بطارية مريح، ويُعد التانك Nautilus 3SR من أفضل التانكات المتوفرة في السوق.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 74,5 * 25 * 35,9 ملم وزن المود 113,4 غرام الشحن USB-C البطارية مدمجة 2600 ميللي امبير الطاقة القصوى 80 واط اقصى قطر للتانك 25 ملم اوضاع الفيب واط, فولت, تحكم حراري, تجاوز ابعاد التانك 24 * 53,5 ملم سعة التانك 4 مل وزن التانك 76 غرام نطاق الاستخدام من 10 الى 28 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

مبسم – Drip tip

خزان احتياطي

قطع غيار

دليل المستخدم

مود Zelos M80 .. بسيط وفعال

يوجد في قاعدة مود Zelos M80 زر يسمح لك بقفل الجهاز عن طريق تحويله من وضع الفتح إلى وضع الاغلاق. هذه الميزة بسيطة وعملية للغاية عند التنقل أو عند وضع الجهاز في الجيب او في حقيبة. لم تعد هناك حاجة للضغط على زر التشغيل عدة مرات لإيقاف تشغيل المود.

في أعلى المود، يمكنك توصيل تانكات بقطر أقصى يبلغ 25 ملم دون مشكلة. صُممت المجموعة لاستخدام التانك المرفق Nautilus 3SR الذي يأتي بقطر 24 ملم. الموصل مزود بنابض لضمان اتصال سليم مع التانك بشكل مستمر.

في الواجهة الرئيسية من مود Zelos M80، يوجد شاشة مدمج بها زر التشغيل، وهو المسؤول عن إنتاج البخار، وزري “+” و”-“، بالإضافة إلى منفذ USB-C لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2600 مللي أمبير/ساعة. سنعود إلى هذا لاحقًا. مع خاصية الفيب أثناء الشحن.

تصميم العناصر المختلفة في الجهاز وتناسقها مع بعضها البعض مثالي. لا يوجد أي مشكلة، واللمسات النهائية دقيقة للغاية. مريح جدا في الاستخدام سواءً كنت تستخدم يدك اليسرى أو اليمنى.

يمتلك مود Zelos M80 شاشة ملونة و بسطوع جيد. تعرض معلومات أساسية، مثل الطاقة المُختارة، ونسبة شحن البطارية، وقيمة المقاومة، ومدة السحب، وغيرها.

يحتوي مود Zelos M80 على قائمة يُمكنك من خلالها اختيار حركة الشاشة أثناء إنتاج البخار، أو لون مصابيح LED الموجودة على جانب المود.

يمكنك التنقل بين أوضاع الفيب المختلفة باستخدام وضع القوة الكهربائية المتغيرة، ووضع الجهد، والتحكم في درجة الحرارة، و وضع التجاوز، وغيرها. لا تعمل معظم الأوضاع مع التانك المرفق، ولكنها تتيح لك إمكانية ترقية جهازك مع مرور الوقت.

الجهاز قادر على توفير ما يصل إلى 80 واط. مع بطارية 2600 مللي أمبير/ساعة، فإن استخدام مود Zelos M بقوة 80 واط يعني أنك ستحتاج إلى إعادة شحن الجهاز عدة مرات للاستخدام ليوم كامل. مع ذلك، صُممت المجموعة بحيث لا تتجاوز 30 واط مع الكويلات المرفقة. وهو ما يبدو معقولاً ومناسباً تماماً، سواءً لـ الفيب المباشر أو غير المباشر المحدود.

تانك Nautilus 3SR .. متعدد الاستخدامات

يأتي طقم Zelos M80 مع تانك Nautilus 3SR. يتميز هذا التانك بتعدد استخداماته، حيث يسمح لك بنمط الفيب المباشر أو غير المباشر. وهو مزود بقطعتي مبسم لكل نمط استخدام.

نظام التعبئة بسيط. افتح الجزء العلوي من التانك للكشف عن فتحة التعبئة. المنطقة التي يجب ان تضغط عليها محددة باللون الأحمر. يتوافق تانك Nautilus SR3 مع معظم أنواع المبسم الموجودة في السوق. سعته 4 مل، مما يجعله مريحًا بما يكفي لتجنب إعادة التعبئة المتكررة خلال اليوم.

في قاعدة تانك Nautilus SR3، توجد حلقة دوارة تضبط مدخل الهواء، مما يعطيك تحكما في نظام تدفق الهواء. كلما اتسعت هذه الفتحة، زاد دخول الهواء، ويصبح السحب أكثر تهوية. وبالعكس، كلما صغرت الفتحة، زاد إحكام السحب.

يتميز تانك Nautilus SR3 باحتوائه على سبعة فتحات تهوية. يسمح أصغرها بسحب محكم للغاية وينتج بخارًا دافئًا. صُممت الفتحة الأكبر لتجربة فيب ديناميكية ومباشرة. الخيارات مثيرة للاهتمام وتلبي احتياجات معظم المُستخدمين.

تدور حلقة التحكم بتدفق الهواء بسهولة، وعند اختيار الفتحة المناسبة لك تبقى ثابتة ولا تتحرك من تلقاء نفسها.

يُمكن فكّ اجزاء التانك بسهولة ويتم تجميعها معًا بسهولة ايضا. يأتي تانك Nautilus SR3 مع خزان ثانٍ احتياطي في حال تلف الخزان المُثبّت. ومع ذلك، فهو محمي بقفص معدني يُعزز من الشكل النهائي للتانك، بالإضافة إلى توفير الحماية.

عملية تثبيت الكويل في مكانه المخصص بسيطة للغاية، بعدها تُربط جميع الأجزاء معًا.

تتضمن المجموعة اثنان من الكويلات: كويل Nautilus Mesh Coil بمقاومة 1.8 أوم للاستخدام بين 10 و14 واط، وكويل Nautilus Mesh Coil بمقاومة 0.3 أوم للاستخدام بين 23 و28 واط. يتوافق تانك Nautilus SR3 مع ثمانية كويلات اخرى ايضا.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، فنحن لانحتاج إلى تقديم رأينا في كويلات Nautilus. لسنوات عديدة، ظلت هذه الكويلات معيارًا للجودة في عالم التدخين الإلكتروني بفضل نكهتها وجودتها. وهذا التانك ليس استثناءا فهو دقيق للغاية، والنكهات محفوظة دائمًا، والأهم من ذلك، أن التانك يمكن أن يقدم فيب غير مباشر – MTL وفيب مباشر – DL بشكل مثالي.

تُعد المجموعة ككل خيارًا ممتازًا لأي مُستخدم يرغب في بتجربة فيب مثالية في حدود 30 واط والاستمتاع بعمر بطارية جيد. أما بالنسبة للفيب المباشر، فالنتائج جيدة بنفس القدر.