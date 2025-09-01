النيكوتين مادة مثيرة للجدل. لطالما شُوِّهت هذه المادة الطبيعية لارتباطها بالتدخين، وهي موضع جدل علمي دقيق. فبينما هي مسؤولة بالفعل عن إدمان التبغ، تشير الأبحاث المستقلة إلى أنها قد تُقدم أيضًا فوائد معينة في ظل ظروف معينة. بين الأحكام المسبقة والبيانات والادلة العلمية، ما الذي نعرفه حقًا عن النيكوتين؟

ما هو النيكوتين وكيف يؤثر على الجسم؟

مع أن النيكوتين يُعرف بأنه المادة الرئيسية المسببة لإدمان التدخين، فهل لهذا المركب خصائص أخرى؟ من الشائع أن نقرأ هنا وهناك أن استهلاك النيكوتين له آثار مفيدة مُتعددة، مثل تحفيز القدرة على التعلم أو التركيز، وتقوية الذاكرة، وغيرها. ولكن ما هي الحقيقة؟ ماذا يقول العلم عن النيكوتين؟ هذا ما سنحاول اكتشافه اليوم.

النيكوتين مُركّب عضوي موجود بشكل طبيعي في أوراق التبغ. ينتمي النيكوتين إلى عائلة القلويدات الرئيسية، وهي مواد نباتية المنشأ ذات خصائص فسيولوجية مهمة، ويوجد بشكل خاص في أوراق التبغ، حيث قد يمثل ما يصل إلى 5% من وزن النبات. وظيفته الرئيسية في النباتات هي الحماية من الحشرات. كما توجد كميات صغيرة منه في نباتات أخرى تنتمي إلى الفصيلة الباذنجانية، مثل البطاطس والطماطم والباذنجان.

عند امتصاصه، يرتبط النيكوتين بمستقبلات خاصة في الدماغ خلال ثوانٍ معدودة. ويتبع ذلك تنشيط مراكز المكافأة في الدماغ وإطلاق الدوبامين، الذي يُطلق عليه غالبًا “هرمون المتعة”. هذا الاضطراب في الدائرة العصبية هو ما يمنح النيكوتين قدرته الإدمانية العالية.

لا يُشكل استهلاك النيكوتين، بالجرعات الموجودة في السجائر الإلكترونية أو التدخين التقليدي، على سبيل المثال، أي مخاطر صحية كبيرة. فبالإضافة إلى تنشيط مراكز المكافأة، فإن آثاره الرئيسية على الجسم هي زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

كل ما تحتاج لمعرفته عن النيكوتين

غالبًا ما يُنظر إلى النيكوتين على أنه مُركّب ضار بالصحة. ينبع هذا الاعتقاد الخاطئ من ارتباطه الدائم بالتدخين، الذي يودي بحياة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا حول العالم. إلا أن النيكوتين ليس مسؤولًا عن الأمراض التي يُسببها التدخين. فالسرطانات والأمراض الأخرى الكامنة وراء تدخين السجائر تأتي من آلاف المواد الضارة الموجودة في الدخان، والتي تنتج عن احتراق أوراق التبغ. وكما صرّح مايكل راسل، وهو طبيب نفسي بريطاني شهير وباحث متخصص في إدمان التبغ، عام 1976: “يدخن الناس من أجل النيكوتين، لكنهم يموتون من القطران”. باختصار: النيكوتين هو ما يدفع المدخنين إلى التدخين، ولكنه ليس ما يقتلهم.

إلى جانب دوره المحوري في الإدمان، يُعدّ النيكوتين مركبا مثيرًا للاهتمام لتأثيراته المحتملة على أمراض أخرى. ولم تمنع خصائصه الإدمانية الموثقة جيدًا المجتمع العلمي من استكشاف جوانب أخرى للنيكوتين.

وقد سلطت العديد من الدراسات المستقلة الضوء على التأثيرات المفيدة المحتملة لاستهلاك هذا المركب في سياقات طبية معينة.

دراسات تكشف آثارًا غير متوقعة

درس العلماء النيكوتين على نطاق واسع لعقود طويلة. وخلال هذا البحث المُكثّف، تبيّن أنه المادة الرئيسية المُسببة للإدمان في التدخين. ومع ذلك، أتاح هذا البحث أيضًا فرصةً لاكتشاف أن للنيكوتين آثارًا أخرى على الجسم.

في عام ١٩٩٤، اختبرت دراسة “النيكوتين عبر الجلد لعلاج التهاب القولون التقرحي النشط”1 حيث تم استخدام لصقات النيكوتين على ٧٢ مريضًا مُصابًا بالتهاب القولون التقرحي النشط. وهو مرض التهابي يُصيب القولون. خلال هذه الدراسة، قُسّم المشاركون إلى مجموعتين: بالإضافة إلى علاجهم المُعتاد، تلقت إحدى المجموعات لصقات النيكوتين، بينما تلقت الأخرى علاجًا وهميًا.

حقق ١٧ مريضًا من أصل ٣٥ مريضًا (٤٨.٦٪) ممن تلقوا لصقات النيكوتين شفاءً تامًا من الأعراض، مُقارنةً بتسعة مرضى من أصل ٣٧ مريضًا (٢٤.٣٪) في مجموعة العلاج الوهمي.

إضافة النيكوتين إلى العلاج التقليدي عبر الجلد يُحسّن الأعراض لدى مرضى التهاب القولون التقرحي. مقتطف من نتائج دراسة النيكوتين عبر الجلد لعلاج التهاب القولون التقرحي

في عام ١٩٩٦، أجرت دراسة بعنوان “تأثيرات النيكوتين على البالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط” اختبارًا على ١٧ بالغًا مُشخّصين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. أظهرت المجموعة التي تلقت لصقات النيكوتين تحسنًا عامًا ملحوظًا في النشاط، وانخفاضًا في زمن رد الفعل في اختبارات الانتباه، وتحسنًا في دقة تقدير الوقت.

تُظهر هذه الدراسة أنه بالإضافة إلى تقليل نقص الانتباه، يُمكن للنيكوتين المُعطى عبر لصقات النيكوتين عبر الجلد أن يُحسّن الانتباه لدى البالغين غير المدخنين. مقتطف من نتائج دراسة 'تأثيرات النيكوتين عبر الجلد على مرض فرط الحركة'

في العام نفسه، أجرت الدراسة التكميلية “النيكوتين والانتباه لدى البالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة” (ADHD)3 اختبارًا على سبعة بالغين شُخِّصوا بالاضطراب نفسه. بعد إعطاء النيكوتين، أظهرت النتائج زيادة في النشاط والتركيز، بالإضافة إلى تحسُّن في الأداء على مقاييس الانتباه الكرونومترية ودقة التوقيت.

تشير هذه النتائج إلى الحاجة لتجارب سريرية أطول و مقارنة مع مُنشِّطات أخرى في علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى البالغين. مقتطف من نتائج دراسة 'النيكوتين والانتباه لدى البالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة'

في عام 2001، بحثت دراسة “تاريخ التدخين وتأثيرات النيكوتين على الأداء الإدراكي” آثار إعطاء النيكوتين من خلال مضغ العلكة. مع التركيز على الانتباه البصري، ومعالجة المعلومات اللفظية، والذاكرة، أظهر النيكوتين فائدة في تحسين وقت رد الفعل في مهمة البحث البصري.

تشير النتائج إلى أن النيكوتين يمكن أن يؤثر على تركيز الانتباه لدى المدخنين وغير المدخنين على حد سواء، وأن اختلافات السمات في بعض المجالات المعرفية، مثل الذاكرة العاملة، قد تكون إما آثارًا طويلة المدى أو عوامل مسببة مرتبطة بالتدخين. مقتطف من نتائج دراسة 'تاريخ التدخين و تأثيرات النيكوتين على الأداء المعرفي'

في عام ٢٠١٢، اختبر الباحثون في دراسة “علاج النيكوتين للضعف الإدراكي الخفيف: تجربة سريرية تجريبية مزدوجة لمدة ٦ أشهر”٥ آثار استخدام لصقات النيكوتين على ٧٤ مشاركًا بمتوسط ​​عمر ٧٦ عامًا ويعانون من ضعف إدراكي خفيف.

استعادت مجموعة لصقات النيكوتين ٤٦٪ من أداء الذاكرة طويلة المدى المناسب لعمر المشارك، بينما تراجع أداء مجموعة الدواء الوهمي بنسبة ٢٦٪.

نخلص إلى أن هذه الدراسة الأولية تقدم دليلًا على التحسن المعرفي الناجم عن النيكوتين لدى الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي الخفيف؛ ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت هذه التأثيرات ذات أهمية سريرية يتطلب دراسات أوسع. مقتطف من نتائج دراسة 'علاج النيكوتين للضعف الإدراكي الخفيف: تجربة سريرية تجريبية مزدوجة لمدة ستة أشهر'

بالطبع، تناولت العديد من الدراسات الأخرى الفوائد المحتملة لاستخدام النيكوتين. يُعدّ البحث المذكور أعلاه من أكثرها دقةً (من حيث التمويل المستقل، والمنهجيات الدقيقة، والنتائج المُراجعة من قِبل الأقران، والبروتوكولات والنتائج المنشورة، إلخ). ولكن هل تعني نتائجهم أن استهلاك النيكوتين مفيدٌ بالتأكيد؟ الجواب هو لا.

على الرغم من دقتها، أُجريت جميع هذه الدراسات على أعداد صغيرة جدًا من المشاركين، وعلى فئات سكانية محددة، ولمدة تقل عن ستة أشهر. لذلك، يجب اعتبار نتائج هذه البحوث أولية، ومثيرة للجدل أحيانًا، وتتطلب المزيد من البحث.

النيكوتين بين الفوائد والمخاطر

كدليل إضافي على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث على آثار النيكوتين، حاول فريق من العلماء اليابانيين قبل عدة ايام تفسير سبب تفاقم مرض كرون بسبب التدخين، مع الحفاظ على تأثير وقائي ضد التهاب القولون التقرحي. يُحاكي هذا البحث6 بشكل مباشر دراسة عام ١٩٩٤ التي ناقشناها في هذه المقالة، والتي أشارت استنتاجاتها إلى أن النيكوتين قد يكون له تأثير ايجابي لمرض التهاب القولون التقرحي.

أثبتنا أن التدخين يؤثر على الجهاز المناعي المعوي من خلال تعديل ميكروبات الغشاء المخاطي. تُقدم نتائجنا نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير التدخين بشكل إيجابي أو سلبي على التهاب القولون التقرحي، وقد تُلقي الضوء على سبب تفاقم المرض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي الذين يُقلعون عن التدخين. مقتطف من نتائج الدراسة بعنوان 'التدخين يؤثر على الجهاز المناعي المعوي لمرضى التهاب الأمعاء من خلال تعديل السمات الأيضية والميكروبات المخاطية'.

وخلافًا للدراسة الأولى، لم يركز العلماء اليابانيون على النيكوتين تحديدًا، بل على التدخين ككل. وخلال عملهم، وجدوا أن مستويات العديد من المستقلبات المعوية كانت أعلى لدى المرضى المدخنين مقارنةً بالمدخنين السابقين. ومن بين هذه المستقلبات الهيدروكينون، الذي يعزز نمو بكتيريا فموية تُسمى العقدية.

ووفقًا لهم، فإن زيادة وجود هذه البكتيريا في الغشاء المخاطي المعوي هو ما يُقلل الالتهاب، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي. بمعنى آخر، لا يُفسر النيكوتين تمامًا التأثير “العلاجي” لهذا المرض. ففي حين أشارت تجربة عام ١٩٩٤ إلى أن النيكوتين وحده يُمكن أن يُفسر تحسن الأعراض، يُشير البحث الياباني، على العكس من ذلك، بل يقول أن آليات أخرى، مرتبطة بالميكروبات والمستقلبات، قد تكون أكثر دقة لوصف الامر. لذلك، يستحق النيكوتين الدراسة كجزيء دوائي قائم بذاته، مختلف تمامًا عن التبغ المُدخَّن الذي شوه صورة هذا المركب.

