بود Vinci E80 هو جهاز بود يوفر نمط الفيب المباشر و غير المباشر. بفضل بطاريته العملاقة بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة، فهو مناسب لجلسات الفيب الطويلة. سهل الاستخدام للغاية ويمتلك شاشة عملاقة، ويقدم نكهات رائعة.

بطارية XL

مع بطارية مدمجة بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة، لا داعي للقلق بشأن نفاد عمر البطارية مع بود Vinci E80. فهو يؤدي وظيفته على أكمل وجه، دون أي تعقيد، ويوفر تجربة فيب ممتازة. سعة الخزان البالغة 5 مل ميزة إضافية، بالإضافة إلى الخراطيش المتوافقة العديدة، والتي تلبي احتياجات معظم مستخدمي الفيب.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 113,5 * 35 * 23,6 ملم وزن البود 105,8 غرام الشحن USB-C البطارية 3000 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 80 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Vinci E80 .. بسيط وفعال

يوجد على أحد جانبي بود Vinci E80 زران صغيران لضبط قوة الفيب و للتنقل بين قوائم الإعدادات. بجواره مباشرةً، يوجد زر صغير يعمل كقفل سريع. لا داعي لإطفاء الجهاز البود عند حمله في جيبك أو حقيبتك. بالضغط على هذا الزر، يُقفل الجهاز فورًا، ويُعطّل زر التشغيل.

وأخيرًا، يُكمل مدخل تدفق الهواء الواجهة الرئيسية للجهاز. يوجد نفس الفتحة على الجانب الآخر من بود Vinci E80 لزيادة كمية الهواء إلى أقصى حد عند إعدادات الطاقة العالية.

على الجانب الآخر، يتوفر منفذ USB-C للشحن السريع للبطارية المدمجة العملاقة والتي تأتي بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة. الأمر الذي يجعل الجهاز قادر على توفير عمر بطارية مريح للغاية، مما يسمح بجلسات فيب تدوم طوال اليوم. سنعود إلى هذا لاحقًا.

يوجد أيضًا مدخل هواء ثانٍ. يسمح لك زر تدفق الهواء بتكبير أو تصغير هذه المساحة للحصول على كمية هواء أكبر أو أقل، وبالتالي تعديل تجربة الفيب أثناء الاستنشاق.

يمكن لـ بود Vinci E80 توفير ما يصل إلى 80 واط. قوة قد تبدو لنا مفرطة لبطارية بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة. لكن الجهاز يأتي مع خرطوشتين مختلفتين، الأكثر استهلاكًا للطاقة تتطلب ما يصل إلى 40 واط. وهو أكثر من مناسب لعدد كبير من المستخدمين، ومع هذه الطاقة لن يلاحظ المستخدم انخفاضًا سريعًا في عمر بطاريته.

ولكن يبقى السؤال لماذا يقدم بود Vinci E80 طاقة تصل الى 80 واط إذا كان لا يتطلب سوى 40 واط؟

بود Vinci E80 متوافق مع العديد من خراطيش Vinci E، بعضها مزود بكويلات قابلة للإزالة، و يتطلب طاقة أكبر بكثير. في تصميمه الأساسي، يُعد الجهاز مناسبًا لمن يرغب في تجربة التدخين الإلكتروني او الفيب المباشر وغير المباشر المحدود. لهذا يحتوي على امكانية استخدامه في طاقة مرتفعة.

الشاشة ساطعة وواضحة، وتوفر المعلومات الأساسية لجميع المستخدمين. تتيح لك القائمة تغيير شكل وطريقة العرض. إنه بسيط، دون تعقيد غير ضروري، لأي مستخدم. يتم إنتاج البخار بالضغط على زر التشغيل.

تتضمن علبة بود Vinci E80 خرطوشتين. الاولى Vinci E بمقاومة 0.3 أوم للاستخدام بقوة تتراوح بين 32 و40 واط، والثانية Vinci E بمقاومة 0.6 أوم للاستخدام بقوة تتراوح بين 18 و23 واط. توفر الشريحة الإلكترونية للبود طاقة مثالية عند إدخال الخرطوشة، مما يضمن عدم وجود أي أخطاء. بود Vinci E80 متوافق أيضًا مع خراطيش PNP-X المُجهزة بكويلات تحمل الاسم نفسه.

سعة الخزان 5 مل. تتم اعادة التعبئة بالطريقة المعتادة عن طريق رفع غطاء السيليكون وادخال طرف زجاجة السائل.

تجربة الفيب مثالية ولا تُفوّت. الجهاز دقيق للغاية في توصيل الطاقة المطلوبة، وبدون حرارة زائدة. يتوافق إنتاج البخار مع قيمة الكويل. يتم الحصول على نتائج ممتازة في الفيب المباشر، حيث تكون النكهات دقيقة للغاية، خاصةً مع السوائل ذات النكهات الفكاهية.

بود Vinci E80 جهاز ممتاز، ممتع وسهل الاستخدام ويستحق التجربة.