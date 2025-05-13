يعتبر بود Vibe SE مشابهًا للاصدار الاول Vibe من Vaporesso. جهاز بود بدون شاشة، وسهل الاستخدام للغاية. يوفر وضعين : الأول اقتصادي ECO والوضع الآخر يوفر قوة أكبر، ويستخدم مقاومتين لتعديل السحب. جهاز مناسب جدا للمبتدئين في عالم الفيب أو كجهاز ثانوي.

بود Vibe SE .. نسخة أكثر سهولة

جهاز بود Vibe SE سهل الاستخدام للغاية. ليس عليك سوى وضع السائل وتعديل تدفق الهواء والطاقة في وقت واحد… لا أكثر ولا أقل. مؤشر LED الموجود في الواجهة الأمامية يوضح لك الطاقة المختارة. الخرطوشة بسعة 4.5 مل وتعتبر كبيرة بالنسبة لجهاز بهذا الحجم. بود بسيط وعملي للدخول إلى عالم الفيب.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 115,9 * 26,6 * 17,6 ملم وزن البود 51 غرام الشحن USB-C البطارية 1100 مللي أمبير سعة التانك 4 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

دليل المستخدم

البساطة بتميز

على أحد جوانب بود Vibe SE يوجد زر، كما هو الحال في طراز Vibe، يسمح لك بأختيار وضع الطاقة. في وضع الطاقة PWR، يكون السحب أكثر تهوية والقوة أكبر. تبلغ قوته 24 واط ويستخدم المقاومتين الموجودتين في الخرطوشة (0.8 و 0.6 أوم). السحب ديناميكي ويسمح بفيب مباشر محدود للغاية.

في الوضع الإقتصادي ECO، يكون السحب أكثر احكاما. القوة 14 واط مع مقاومة 0.8 أوم. في هذا الوضع، يحافظ على استهلاك الطاقة للاستخدام لفترة أطول.

في الجزء العلوي من بود Vibe SE توجد نافذة تسمح لك بتحديد مستوى السائل الإلكتروني الموجود في الخرطوشة. ولكن، كما هو الحال مع Vibe، هذه النافذة موجودة على جانب واحد فقط وليست شفافة تماما. الأمر الذي يجعل قراءة مستوى السائل أمرًا صعبًا للغاية.

وعلى الجانب الآخر من بود Vibe SE، يوجد منفذ USB-C يسمح لك بإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. أثناء مرحلة الشحن، يضيء مؤشر LED الموجود على الواجهة الرئيسية ويتغير لونه للإشارة إلى مستوى البطارية المتبقي. يجدر بنا الاشارة الى ان العلبة خالية من كابل شحن. من الممكن استخدام البود أثناء الشحن ويتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق أو السحب.

يأتي مع بود Vibe SE خرطوشة واحدة. تحتوي هذه الخرطوشة على مقاومتين، واحدة 0.8 أوم والأخرى 0.6 أوم، والتي تعمل إما بشكل منفصل في الوضع الاقتصادي أو في وقت واحد في وضع الطاقة PWR.

تبلغ سعة الخرطوشة المرفقة 4.5 مل، وهي مريحة بالنسبة لحجم الجهاز. اعادة تعبئة الخزان بسيطة للغاية، ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون وسترى فتحة التعبئة. يوفر بود Vibe SE نكهات ممتازة ومركزة بشكل خاص مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه.