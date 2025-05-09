يعتبر جهاز بود Soul 2 من Geekvape مزيجًا ذكيًا بين جمالية التصميم والكفاءة العالية. يأتي بخزان سعة 4 مل بشكل مخفي، ويعمل بكويلات عالية الأداء. بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 2100 مللي أمبير في الساعة، يثبت بود Soul 2 كفاءته.

بود Soul 2 .. جمال التصميم

بعد مرور عام تقريبًا على إصدار النسخة الأولى من بود Soul، تعود Geekvape لتقدم لنا إصدارًا ثانيًا أكثر جدية. نجد جميع الأساسيات الموجودة في النموذج الأول ولكن مع بطارية أكبر لفترات فيب أطول. جهاز فعال وأنيق.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 119,46 * 26 * 17,99 ملم وزن البود 91 غرام الشحن USB-C البطارية 2100 مللي أمبير سعة التانك 4 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 35 واط

محتويات العلبة :

البود

خزانات

سلك USB-C

دليل المستخدم

دقة الأداء

نجد في قاعدة بود Soul 2، منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2100 مللي أمبير في الساعة، أي أكثر بـ 600 مللي أمبير من الطراز الأول. عمر البطارية متوافق جدا مع تنسيق وحجم البود.

يتم إخفاء الخزان تحت غطاء مغناطيسي يحافظ عليه بشكل مثالي. تتيح لك النافذتين المتقابلتين رؤية مستوى السائل الإلكتروني دون الحاجة إلى إزالة الغطاء. على الواجهة الأمامية، يبرز زر التشغيل فقط من جسم الجهاز.

الشاشة ليست بالسطوع الكافي في ظروف الإضاءة العالية. قد تكون هذه هي النقطة السلبية الوحيدة في بود Soul 2. حيث ان سطوع الشاشة يجعلها غير مرئية تقريبًا، نقص السطوع يمكن أن يكون مزعجًا في بعض الظروف. بخلاف ذلك، فإن بود Soul 2 خال من العيوب.

يقدم بود Soul 2 إعدادات بسيطة، مثل الطاقة، وقفل زر التشغيل، واختيار السمة التي تعرض أيقونة صغيرة، أو عداد السحبات. يتم إنتاج البخار إما عن طريق الضغط على الزر أو بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. على الرغم من أن الإعدادات بسيطة، ولكنها توفر النقاط الأساسية لجميع مستخدمي السجائر الإلكترونية.

يأتي في علبة بود Soul V2 خرطوشتين. الاوالى بمقاومة 0.6 أوم للاستخدام من 15 إلى 30 واط والثانية بقيمة 1 أوم للاستخدام من 5 إلى 15 واط. وبالتالي، مع هذين الطرازين، يمكنك إما اختيار الفيب المباشر المقيد للغاية، أو الفيب غير المباشر مع سحب محكم.

في الجزء العلوي من بود Soul V2، تعمل حلقة دوارة على ضبط تدفق الهواء. يتم ضبط تدفق الهواء بشكل دقيق للغاية. للوصول إليه، يجب عليك إزالة الغطاء المغناطيسي من الخرطوشة واختيار كمية الهواء المناسبة لاستخدامك بكل سهولة.

عملية اعادة تعبئة الخزان بسيطة للغاية. ماخليك سوى رفع غطاء السيليكون لملء الخزان الذي تبلغ سعته 4 مل. يوفر بود Soul 2 نكهات دقيقة وذات مستوى ممتاز. يتوافق إنتاج البخار مع حجم الجهاز وعمر البطارية.