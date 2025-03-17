تقدم الشركة المصنعة Voopoo جهاز بود Vinci E120 الجديد، بتصميم مستطيل جميل للغاية والذي يوفر قبضة محكمة. البود قادر على توفير ما يصل إلى 120 واط، وهو مخصص للفيب المباشر لإنتاج سحب البخار الكبيرة.

بود Vinci E120 .. البخار الكثيف

مع بطارية مدمجة بسعة 4500 مللي أمبير، يضمن بود Vinci E120 جلسات فيب طويلة. على الرغم من حجم البطارية، إلا أن الشكل المستطيل المسطح يجعل من السهل حمل الجهاز او وضعه في الجيب أو الحقيبة. سهل الاستخدام، ويحتوي على زر قفل. خرطوشة بسعة 5 مل تجنبك إعادة التعبئة بشكل متكرر خلال اليوم.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 115,46 * 23,6 * 46,6 ملم وزن البود 154 غرام الشحن USB-C البطارية 4500 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 6 الى 120 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

شاشة كبيرة

يوجد على أحد جوانب بود Vinci E120 زرين لضبط الطاقة و زر لقفل الجهاز. يمكن لـ بود Vinci E120 توفير ما يصل إلى 120 واط نظريًا. فمن غير المرجح أن نحصل على هذا القدر من الطاقة بدون بطاريتين بتنسيق 18650 على الأقل. حيث يتطلب الكويل الأكثر استهلاكًا للطاقة بحد أقصى 80 واط، وهي الطاقة التي تضع بالفعل حملا هائلا على البطارية.

أسفل زر القفل، نجد منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. أثناء الشحن، تعرض الشاشة الوقت المتبقي قبل الوصول إلى 100%. الجديد مع بود Vinci E120، هو امكانية الفيب أثناء الشحن.

على الجهة المقابلة، نجد زر تعديل تدفق الهواء. كلما زادت كمية الهواء، كلما كان الفيب مباشرًا أكثر. على العكس من ذلك، كلما أغلقنا هذه الفتحات، كلما أصبح السحب أكثر احكاما. لكن بود Vinci E120 مخصص لـ الفيب المباشر المقيد إلى حد ما.

يمتلك بود Vinci E120 شاشة ملونة مثيرة للإعجاب. تعرض قيمة المقاومة والطاقة المحددة ونسبة البطارية المتبقية والوقت. بعد بضع ثوانٍ من الاستخدام، تشير شاشة التوقف إلى الوقت.

يسمح لك النظام بالاختيار بين اثنين من السمات (خلفيات الشاشة). عن طريق الفيب اكثر ستتمكن من فتح قفل السمات الاخرى بعد تجميع عدد معين من السحبات. تحاول الشركة المصنعة خلق جو تحدي ممتع. كنا نود العثور على جميع السمات متاحة مباشرة دون المرور بهذا التحدي لتجميع أعداد معينة من السحبات.

الخرطوشة المرفقة مع بود Vinci E120 تأتي بسعة 5 مل. السعة متوافقة مع نمط الفيب المباشر. اعادة تعبئة الخزان بسيطة وتحتاج فقط لرفع غطاء السيليكون وادخال طرف زجاجة السائل. يتم توفير اثنان من الكويلات في العلبة. الأول من نوع PnP X و بقيمة 0.3 أوم للاستخدام من 32 إلى 42 واط والثاني من نوع PnP و بقيمة 0,15 أوم للاستخدام من 60 إلى 80 واط .

توفر كويلات PnP نكهات ممتازة، حتى عند الطاقة العالية، خاصة مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه. ستحصل على فيب بارد دائمًا.