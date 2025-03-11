بعد النجاح الذي حققه طقم Spark 100، تقدم Voopoo نسخة جديدة ببطارية مزدوجة وبقدرة 220 واط. يأتي الطقم مع تانك Uforce-X Clearomizer بسعة 5.5 مل، جهاز مخصص للفيب المباشر وإنتاج البخار الكثيف.

طقم Vinci Spark 220 .. صغير وقوي

طقم Vinci Spark 220، كما يشير الاسم، قادر على توفير طاقة تصل إلى 220 واط. الجهاز مصمم للفيب المباشر ويعمل بقدرات عالية. تانك بسعة كبيرة، ويقدم نكهات جيدة جدًا.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 95 * 48,9 * 29,5 ملم وزن المود 109 غرام الشحن USB-C او شاحن خارجي البطارية بطاريتين من نوع 18650 الطاقة القصوى 220 واط اقصى قطر للتانك 24,5 ملم اوضاع الفيب واط, الوضع الذكي و التحكم بالحرارة ابعاد التانك 24,5 * 43,9 ملم سعة التانك 5,5 مل وزن التانك 73 غرام نطاق الاستخدام من 32 الى 80 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

قطع غيار

خزان احتياطي

دليل المستخدم

جهاز مود صغير وممتع

يحتوي الجزء العلوي من مود Vinci Spark 220 على منصة تقبل تانكات يصل قطرها إلى 24.5 ملم. تم تصميم المجموعة لاستخدامها مع تانك Uforce-X Tank المرفق في العلبة. يتم تركيب التانك بنابض ليضمن الاتصال الدائم بين المود والتانك.

يوجد على أحد جوانب مود Vinci Spark 220 زر صغير يسمح لك بقفل الجهاز، القفل يعمل على قوائم الإعدادات و زر التشغيل أيضًا. تستغرق العملية بضع ثوانٍ فقط لتغنيك عن الضغط المتتالي على الزر لإيقاف تشغيل الجهاز. في حالة التنقل او السفر، تعتبر هذه الوظيفة عملية للغاية. في الأسفل قليلاً، يوجد منفذ USB-C الذي يسمح بإعادة شحن البطاريات.

على الجانب الرئيسي من مود Vinci Spark 220، توجد شاشة ضخمة تشغل جزءًا كبيرًا من واجهة الجهاز. في الأسفل مباشرة، نرى تتقاطع العديد من النقاط السوداء الصغيرة لتعطي تصميما رائعا للمود. تخفي تحتها مصابيح LED صغيرة تضيء مثل السماء المرصعة بالنجوم عند الضغط على زر التشغيل. جهاز متكامل و بتصميم جميل وممتع.

يعمل مود Vinci Spark 200 ببطاريتين من نوع 18650، ويمكن للجهاز توفير ما يصل إلى 220 واط، وسنعود إلى هذا لاحقا. يشار إلى الأقطاب الموجبة والسالبة للبطاريات بشكل واضح. يسهل الحزام القماشي إزالة البطاريات دون التعرض لخطر تلف الأغلفة الواقية لكل بطارية.

يتم تثبيت الغطاء الذي يغطي البطاريات بواسطة قطعتين من المغناطيس القوي لتوفير تثبيت ممتاز. بمجرد تركيب الغطاء، لن يتحرك أي شيء ولن يكون هناك اي حركة جانبية.

تجمع الشاشة الملونة جميع المعلومات الأساسية للمستخدم. الطاقة المحددة، وضع الفيب المستخدم، قيمة المقاومة، نسبة البطارية، إلخ.

يتم تقديم ثلاثة أوضاع للفيب : وضع Smart الذي يختار قوة تتكيف مع قيمة المقاومة المختارة، ووضع RBA الذي يسمح للمستخدم بتحديد القيمة والتحكم في درجة الحرارة.

في الوضع الذكي – Smart، تكون الطاقة القصوى محدودة وفقًا للمقاومة المحددة. وظيفة عملية تتجنب الأخطاء بالنسبة للمستخدمين الجدد. اما في وضع RBA، فأن الوصول الى 220 واط لي ممكنا خاصة مع بطاريتين 18650. على أي حال، إذا كنت تستخدم التانك المرفق، فلن تحتاج الى طاقة مرتفعة جدا.

تانك Uforce-X .. البخار الكثيف

تانك Uforce-X المرفق مع المجموعة مخصص للفيب المباشر. جهاز سهل الاستخدام، وخال من التسريب. يعمل مع جميع كويلات PnP X، والمبسم بتنسيق 810 ويمكن استبداله بأي طراز آخر.

تانك Uforce-X يمتلك نظام تدفق هواء علوي. حيث تكون مداخل الهواء متقابلة في الأعلى. يتم إعادة توجيه الهواء إلى الأسفل حتى يصل الى الكويل المثبت في القاعدة. يقدم تانك Uforce-X نمط الفيب المباشر.

تانك جيد التهوية للغاية عندما تكون مداخل الهواء مفتوحة بالكامل ويمكنه التعامل مع مستويات طاقة تتجاوز الـ 70 واط دون الشعور بارتفاع درجة حرارة التانك على الإطلاق.

حتى عند غلق مداخل الهواء وتقييدها بشكل كبير من أجل الحصول على فيب غير مباشر، في جميع الحالات، سيبقى نمط الفيب الذي ستحصل عليه ضمن نطاق الفيب المباشر.

يتم توفير اثنان من الكويلات في العلبة. الكويلات من نوع PnP X، الاول مخصص للاستخدام بين 32 إلى 40 واط. أما الكويل الثاني فهو بقيمة 0.15 أوم مخصص للاستخدام بين 60 إلى 80 واط.

النكهات جيدة جدًا، والتانك يقدم اداء أفضل مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه. البخار بارد ومريح جدا. ولم نلاحظ أي تكثف أو خروج للسائل في الفم. طقم Vinci Spark 220 موثوق ومثالي لعشاق الفيب المباشر.