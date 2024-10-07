جهاز بود جديد من الشركة المصنعة Aspire، مزود بشاشة تعمل باللمس! يوفر بود Pixo، ببطاريته التي تبلغ سعتها 1100 مللي أمبير في الساعة، نمطين للفيب. تصميم مثير للإعجاب واداء رائع.

شاشة بدقة عالية

شاشة بدقة عالية

بود Pixo جهاز فيب صغير الحجم ويعمل بشكل مثالي. أثبتت شركة Aspire خبرتها في مجال الكويلات لسنوات عديدة. لكن مع بود Pixo يأتي بميزة أخرى… وهي الشاشة الرائعة التي تعمل باللمس والتي تتميز بسرعة الاستجابة. جهاز بود يستحق التجربة!

المواصفات التقنية

ابعاد البود 111,4 * 30,4 * 16,6  ملم
وزن البود 76 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1100 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام بين 5 و 30 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • خراطيش
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

بود Pixo .. يعمل باللمس

بود Pixo .. يعمل باللمس

على أحد جوانب بود Pixo، يوجد زر خاص لضبط تدفق الهواء. يتكون من ثلاث فتحات صغيرة تسمح بالتحكم بكمية الهواء التي تدخل إلى الكويل. كلما قللت عدد الفتحات، كلما كان السحب أكثر احكاما. على العكس من ذلك، تحصل على فيب مفتوح. يأتي مع البود خرطوشتين لنمطين مختلفين من الـ vaping.

منفذ USB-C

في قاعدة بود Pixo، يسمح منفذ USB-C بالشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. يتوافق حجم البطارية مع حجم وتصميم الجهاز، الذي يبلغ سمكه 16 ملم فقط. ويوفر الجهاز ايضا امكانية الفيب أثناء الشحن.

بود Pixo

مستوى التشطيب ممتاز. تم تصميم المنحنيات والتجمعات بشكل مثالي للحصول على قبضة ممتازة. الجهاز شبه خالي من الشعارات العملاقة والمؤثرات الضوئية الأخرى، تصميم هادئ ولا يحتوي سوى كلمة Pixo.

شاشة بود Pixo

الميزة الرئيسية لـ بود Pixo هي الشاشة المفعمة بالألوان و بسطوع عالي، وتتميز بالجودة والدقة.

يمكنك الوصول إلى القوائم بعد عدة ضغطات متتالية على زر التشغيل. يقدم بود Pixo الوضع الذكي و وضع الواط. يكتشف الوضع الذكي قيمة المقاومة ويوفر القوة المناسبة لها. خلال اختباراتنا، كان الوضع الذكي دقيق للغاية. يمكنك أيضًا اختيار نوع ولون الثيم الذي تود تطبيقه على الشاشة وكذلك الرسوميات. كل شيء مفصل للغاية وأنيق.

يوفر بود Pixo أيضًا خيار وضعين لإنتاج البخار. عن طريق الضغط على الزر و/أو تلقائيا عن طريق الاستنشاق حسب تفضيلات المستخدم.

الخراطيش المرفقة

يتم توفير خرطوشتين مع بود Pixo. الخراطيش ذات نظام مغلق، لذا عليك تغيير الخرطوشة بأكملها عند تلف الكويل. الأول يعرض قيمة 0.4 أوم للاستخدام بين 23 إلى 30 واط بينما الثاني 1 أوم يستخدم بين 10 إلى 15 واط.

تتم إعادة التعبئة عن طريق رفع غطاء السيليكون ذو اللون البرتقالي. فتحات خرطوشة بود Pixo، التي تبلغ سعتها 3 مل، كبيرة لتقبل معظم رؤوس زجاجات السوائل الإلكترونية. تتيح شفافية الخزان إمكانية تحديد مستوى السائل الإلكتروني بوضوح بشكل كامل تقريبًا.

فيما يتعلق بالنكهات، تتألق شركة Aspire مرة أخرى حيث أن عرض النكهات ممتاز ومفصل كما عودتنا. بفضل خرطوشة 0.4 أوم، يسمح لك بود Pixo بالفيب المباشر المحدود للغاية… وبالتأكيد يوفر الجهاز الفيب الغير مباشر ايضا. ومع ذلك، عند استخدام الجهاز بقوة تتجاوز 23 واط، سيتعين عليك شحن البطارية عدة مرات لتتمكن من استخدامه لمدة يوم كامل.

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المميزات

  • شاشة لمس دقيقة للغاية
  • خرطوشتين مختلفتين
  • جودة الفيب والنكهات
  • مستوى تشطيب ممتاز

العيوب

      • الخراطيش ذات نظام مغلق

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Pixo من شركة Aspire جهاز فيب ممتاز. شاشة رائعة ودقيقة جدًا وذات تباينات ملحوظة. تتيح الخرطوشتين المقدمتان تجربة الجهاز مع نمطين من الـ vaping. النكهات ممتازة خاصة مع نكهات الفواكه. نأسف لاستخدام الخراطيش ذات النظام المغلق.
4.9
المجموع النهائي
المقال السابقدراسة سعودية : السجائر الإلكترونية خطوة فعّالة للإقلاع عن التدخين
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-pixo-aspireبود Pixo من شركة Aspire جهاز فيب ممتاز. شاشة رائعة ودقيقة جدًا وذات تباينات ملحوظة. تتيح الخرطوشتين المقدمتان تجربة الجهاز مع نمطين من الـ vaping. النكهات ممتازة خاصة مع نكهات الفواكه. نأسف لاستخدام الخراطيش ذات النظام المغلق.

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