تصريح جديد لـ دونالد ترامب يثير الكثير من التساؤلات حول السجائر الإلكترونية. خاصة وان النكهات كانت شبه ممنوعة بموجب أوامره خلال فترة ولايته السابقة.

السجائر الإلكترونية جزء من الحملة الانتخابية

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وسيكون الأمر متروكًا لهم للاختيار بين مرشحين: الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، التي حلت محل جو بايدن الشهر الماضي في السباق إلى البيت الأبيض. وكما هو مطلوب خلال المفاوضات السياسية، يقدم كل مرشح برنامجه للناخبين والإجراءات التي ينوي اتخاذها في حالة الفوز.

قد يرى البعض ان العديد من وعود حملة دونالد ترامب تبدو خيالية، لكن قد يكون لبعضها تأثير حقيقي على الحياة اليومية للمواطنين. وهذا ما شاركه دونالد ترامب مؤخرًا على شبكة التواصل الاجتماعي “الحقيقة”، حول موضوع السجائر الإلكترونية. وسلط الضوء على أنه “أنقذ السجائر الإلكترونية المنكهة في عام 2019” وأن هذا الإجراء ساهم إلى حد كبير في مساعدة الأمريكيين على الإقلاع عن التدخين، وأعلن الرئيس السابق أن كامالا هاريس تريد “حظر كل شيء”، لكنه “سيستمر في الدفاع عن التدخين الإلكتروني”.

إنقاذ الاقتصاد

وركز ترامب في تصريحه على انقاذ اصحاب المشاريع الصغيرة والمتاجر، وانه سيدعمهم عبر انقاذ الفيب في امريكا.

وافق دونالد ترامب في السابق على حظر السوائل الإلكترونية التي تحتوي على نكهة غير التبغ أو المنثول ، الامر الذي تغير في اليوم السابق للمؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر خلاله إعلان الحظر. تغيير المسار لأن بعض مستشاريه قد أظهروا له بيانات تشير إلى أن العديد من الـ vapers سيكنون من ناخبيه. جمهور الناخبين الذي يحتاجه للانتخابات في العام التالي.

ويأتي هذا الإعلان لإنقاذ السيجارة الإلكترونية أيضًا بعد حدث معين: لقاء في نفس يوم نشره مع طوني عبود، المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن السجائر الإلكترونية، جمعية تكنولوجيا البخار.

بالاضافة الى ان ثاني أكبر جهة مانحة لبرنامجه الانتخابي “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، لجنة العمل السياسي الرئيسية (PAC)، هي شركة RAI Services، وهي شركة تابعة لشركة التبغ رينولدز.

وفقًا لمسؤولين سابقين في صناعة التبغ، اختارت شركات التبغ الكبرى دعم ترامب في الانتخابات المقبلة، “معتمدة على نهجه الفوضوي في الصحة العامة وآرائه المرنة بشأن السياسة”. ومع الأداء السيئ لسوق التبغ في الولايات المتحدة، فما الذي قد يكون أفضل بالنسبة للشركات في هذا القطاع من دعم رجل نعرف أنه قادر على اتخاذ أي قرارات، بما في ذلك القرارات المثيرة. ومع القليل من الضغوط ورئيس قادر على فعل أي شيء، تستطيع شركات التبغ الكبرى أن تضمن بضع سنوات أخرى من السلام في حالة فوز الجمهوريين.

من الواضح أن خصومه لا يهتمون كثيرًا بالموضوع

وعلى الجانب الديمقراطي، فإن تدخل جو بايدن في موضوع التدخين والسجائر الإلكترونية يكاد يكون معدوماً. كان الإجراء القوي الوحيد الذي أخذه في الاعتبار هو حظر سجائر المنثول، والذي تخلى عنه في النهاية. بالنسبة لـ السجائر الإلكترونية، قامت إدارة بايدن ببساطة بتمويل حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى منع استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب.

لذا فإن إعلان ترامب عن رغبته في إنقاذ السجائر الإلكترونية يجب أن يُؤخذ على محمل الجد، لأنه كان يمثل خطرًا أكبر على الصناعة في بلاده عندما كان رئيسًا مما كان عليه عندما كان الديمقراطيون في السلطة.