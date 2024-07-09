تقدم لنا الشركة المصنعة Innokin جهاز بود Endura V. جهاز سهل الاستخدام ويحتوي على إعدادات معقدة. يعمل بخراطيش ذات نظام مغلق توفر نكهات جيدة جدًا. جهاز مثالي للمبتدئين الذين يريدون الابتعاد عن التدخين.

بود Endura V .. لكل يوم

بود Endura V

سواء كنت مبتدئ في الـ vaping أو لديك خبرة، فإن بود Endura V من شركة Innokin سيناسبك. بسيط جدًا، ولا يتطلب أي مهارات تقنية لاستخدامه بمجرد فتح العلبة يمكنك استخدامه مباشرة. النكهات على مستوى عالي. بود مثالي لتقضي معه فصل الصيف.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 110,5 * 25,9 * 15,8  ملم
وزن البود 45 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1200 مللي أمبير
سعة التانك 2 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

بود بسيط وفعال

مصباح LED صغير على شكل مثلث

على أحد جوانب بود Endura V نجد اسم الطراز مكتوب بشكل انيق. وعلى الجانب الآخر نجد اسم الشركة المصنعة. يضيء مصباح LED صغير على شكل مثلث عند استخدام البود ومع كل سحبة. يشير رمز اللون إلى مستوى البطارية. يعمل بود Endura V تلقائيا عن طريق الاستنشاق. لا يوجد زر للتشغيل أو للتحكم بالاعدادات. الزر الوحيد الموجود هو زر التحكم بتدفق الهواء.

على أحد جوانب بود Endura V، نرى زر التحكم بتدفق الهواء. يتيح لك هذا الزر الاختيار بين الفيب المباشر المقيد (عندما يكون مفتوح بالكامل) والفيب غير المباشر المقيد (عندما يكون مغلقا). تحكم دقيق لنظام تدفق الهواء. عند اختيار كمية الهواء المناسبة الزر ثابت ولا يتحرك من تلقاء نفسه.

منفذ USB-C

وعلى الجهة المقابلة من بود Endura V يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع، البطارية مدمجة و بسعة 1200 مللي أمبير في الساعة. تتمتع الخرطوشة المرفقة باستهلاك مثالي للطاقة ويصل الى 21 واط، وهو ما يتوافق مع الطاقة القصوى للبود. في حالة الفيب المباشر، قد تكون البطارية غير كافية للاستخدام المستمر لمدة يوم كامل دون الحاجة إلى إعادة الشحن. وبالتالي الخراطيش التي تستهلك أقل تعطيك عمر بطارية أطول.

الخرطوشة المرفقة

يأتي مع بود Endura V خرطوشة ذات مقاومة 0.6 أوم والخزان بسعة 2 مل. الخراطيش ذات نظام مغلق. وهذا يعني استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل. توفر الشركة المصنعة خراطيش أخرى بقيم 0.8 و 1.2 أوم.

عملية التعبئة

تتم عملية التعبئة عن طريق إزالة قطعة الفم بالضغط عليها بشكل جانبي. ثم يتم إدخال طرف الزجاجة في الفتحة المغطاة بقطعة من السيليكون. نحن نفضل الأطراف الرفيعة لمزيد من الراحة و لتجنب خروج السائل.

يوفر بود Endura V نكهات ممتازة، دقيقة ومفصلة.

لم نلاحظ أي تأخير في الاستجابة أثناء التشغيل سواء في الفيب المباشر أو غير المباشر. نظام التشغيل التلقائي يعمل بشكل ممتاز دون أي تأخير. يؤدي بود Endura V المهمة بشكل رائع ولن يخيب ضنك، خاصة مع السوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه.

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المميزات

  • سهولة الاستخدام
  • جودة الفيب والنكهات
  • نظام تدفق هواء دقيق
  • جودة الصنع

العيوب

      • الخراطيش ذات نظام مغلق
      • عمر البطارية مع خرطوشة 0.6 أوم

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Endura V جهاز رائع للغاية. مثالي للإقلاع عن التدخين، و يقدم نكهات ممتازة. بساطته تجعله في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتك في الـ vaping. نأسف فقط كون خراطيش ذات نظام مغلق وعمر البطارية محدود مع خرطوشة 0.6 أوم.
4.6
المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-endura-v-innokinبود Endura V جهاز رائع للغاية. مثالي للإقلاع عن التدخين، و يقدم نكهات ممتازة. بساطته تجعله في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتك في الـ vaping. نأسف فقط كون خراطيش ذات نظام مغلق وعمر البطارية محدود مع خرطوشة 0.6 أوم.

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