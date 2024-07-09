تقدم لنا الشركة المصنعة Innokin جهاز بود Endura V. جهاز سهل الاستخدام ويحتوي على إعدادات معقدة. يعمل بخراطيش ذات نظام مغلق توفر نكهات جيدة جدًا. جهاز مثالي للمبتدئين الذين يريدون الابتعاد عن التدخين.

بود Endura V .. لكل يوم

سواء كنت مبتدئ في الـ vaping أو لديك خبرة، فإن بود Endura V من شركة Innokin سيناسبك. بسيط جدًا، ولا يتطلب أي مهارات تقنية لاستخدامه بمجرد فتح العلبة يمكنك استخدامه مباشرة. النكهات على مستوى عالي. بود مثالي لتقضي معه فصل الصيف.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 110,5 * 25,9 * 15,8 ملم وزن البود 45 غرام الشحن USB-C البطارية 1200 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود بسيط وفعال

على أحد جوانب بود Endura V نجد اسم الطراز مكتوب بشكل انيق. وعلى الجانب الآخر نجد اسم الشركة المصنعة. يضيء مصباح LED صغير على شكل مثلث عند استخدام البود ومع كل سحبة. يشير رمز اللون إلى مستوى البطارية. يعمل بود Endura V تلقائيا عن طريق الاستنشاق. لا يوجد زر للتشغيل أو للتحكم بالاعدادات. الزر الوحيد الموجود هو زر التحكم بتدفق الهواء.

على أحد جوانب بود Endura V، نرى زر التحكم بتدفق الهواء. يتيح لك هذا الزر الاختيار بين الفيب المباشر المقيد (عندما يكون مفتوح بالكامل) والفيب غير المباشر المقيد (عندما يكون مغلقا). تحكم دقيق لنظام تدفق الهواء. عند اختيار كمية الهواء المناسبة الزر ثابت ولا يتحرك من تلقاء نفسه.

وعلى الجهة المقابلة من بود Endura V يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع، البطارية مدمجة و بسعة 1200 مللي أمبير في الساعة. تتمتع الخرطوشة المرفقة باستهلاك مثالي للطاقة ويصل الى 21 واط، وهو ما يتوافق مع الطاقة القصوى للبود. في حالة الفيب المباشر، قد تكون البطارية غير كافية للاستخدام المستمر لمدة يوم كامل دون الحاجة إلى إعادة الشحن. وبالتالي الخراطيش التي تستهلك أقل تعطيك عمر بطارية أطول.

يأتي مع بود Endura V خرطوشة ذات مقاومة 0.6 أوم والخزان بسعة 2 مل. الخراطيش ذات نظام مغلق. وهذا يعني استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل. توفر الشركة المصنعة خراطيش أخرى بقيم 0.8 و 1.2 أوم.

تتم عملية التعبئة عن طريق إزالة قطعة الفم بالضغط عليها بشكل جانبي. ثم يتم إدخال طرف الزجاجة في الفتحة المغطاة بقطعة من السيليكون. نحن نفضل الأطراف الرفيعة لمزيد من الراحة و لتجنب خروج السائل.

يوفر بود Endura V نكهات ممتازة، دقيقة ومفصلة.

لم نلاحظ أي تأخير في الاستجابة أثناء التشغيل سواء في الفيب المباشر أو غير المباشر. نظام التشغيل التلقائي يعمل بشكل ممتاز دون أي تأخير. يؤدي بود Endura V المهمة بشكل رائع ولن يخيب ضنك، خاصة مع السوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه.