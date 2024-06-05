استخدام السجائر الإلكترونية عادة ما تكون تجربة ممتعة و فعالة للإقلاع عن التدخين. إلا أنه قد يرتبط أحيانًا بآثار جانبية غير مرغوب فيها. مثل السعال وتهيج الحلق او الحنجرة وجفاف الفم و الدوار واخيرا الصداع.

في الواقع، يعد الصداع أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي ترتبط باستخدام السجائر الإلكترونية.

ما هي أسباب حدوث الصداع عند الفيب؟ النيكوتين : يعتبر النيكوتين السبب رقم واحد في قائمة مسببات الصداع، وحدوث الصداع قد يعني حصول جسمك على جرعة مرتفعة أو منخفضة من النيكوتين قياسا بحاجة جسمك.

: يعتبر النيكوتين السبب رقم واحد في قائمة مسببات الصداع، وحدوث الصداع قد يعني حصول جسمك على جرعة مرتفعة أو منخفضة من النيكوتين قياسا بحاجة جسمك. الجفاف : غالبًا ما يكون الصداع أحد أعراض الجفاف، والذي يمكن أن يتفاقم بسبب مكونات السوائل الإلكترونية من الـ (PG) والـ (VG). لذلك قد تكون بحاجة الى شرب كميات اكبر من الماء.

: غالبًا ما يكون الصداع أحد أعراض الجفاف، والذي يمكن أن يتفاقم بسبب مكونات السوائل الإلكترونية من الـ (PG) والـ (VG). لذلك قد تكون بحاجة الى شرب كميات اكبر من الماء. النكهات : بعض الأشخاص لديهم حساسية لبعض النكهات الموجودة في السوائل الإلكترونية والأبخرة. والتي قد تؤدي الى تهيج يؤدي بدوره إلى حدوث صداع. قد يكون تغيير النكهة حلا جذريا للمشكلة.

: بعض الأشخاص لديهم حساسية لبعض النكهات الموجودة في السوائل الإلكترونية والأبخرة. والتي قد تؤدي الى تهيج يؤدي بدوره إلى حدوث صداع. قد يكون تغيير النكهة حلا جذريا للمشكلة. البروبيلين جليكول (PG) : أحد المكونات الرئيسية في معظم (وليس كل) السوائل الإلكترونية. يمكن أن يشير الصداع المتكرر بعد الـvaping إلى حالة نادرة تعرف بـ حساسية PG. قد يتوجب عليك تغيير نسب الـ (PG) والـ (VG) في السوائل التي تستخدمها.

هل يمكن تمييز الصداع الناتج عن الفيب؟ ولماذا يحدث

الصداع الناتج عن استخدام السجائر الإلكترونية يشبه إلى حد كبير الصداع المصاحب للتوتر او القلق. عادةً ما يكون العرض الأساسي هو ألم خفيف أو ضغط في مقدمة الرأس أو الجوانب أو في الخلف. مثل معظم حالات الصداع، من المستحيل التنبؤ بمدته. قد تكون بضع دقائق، او يستمر لساعات أو حتى أيام.

وقد يختلف الصداع المصاحب لاستخدام السجائر الإلكترونية في بعض الخصائص من شخص لآخر. ومع ذلك، قد تشمل بعض أعراض الصداع المرتبط بالفيب ما يلي:

وجود الخفقان الذي يصاحب الصداع، وغالبًا ما يصفه الناس بأنه ألم خفقان.

مكان الألم حيث يمكن أن يكون الألم موضعيًا في مناطق معينة من الرأس، مثل جانبي الرأس أو الجبهة أو مؤخرة الرأس.

شدة الالم التي يمكن أن تتراوح بين الصداع من خفيف إلى متوسط، على الرغم من أنه قد يكون شديدًا في بعض الحالات.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض إضافية بجانب الصداع، مثل الحساسية للضوء، أو الحساسية للصوت، أو الغثيان و القيء.

النيكوتين و الصداع

يعتبر النيكوتين هو المشتبه به رقم واحد في حدوث الصداع. على الرغم من انه يساعدك في رحلتك في الإقلاع عن التدخين، إلا أن له بعض التأثيرات خاصة على الجهاز العصبي المركزي.

الجهاز العصبي في جسم الإنسان حساس للغاية. وعند استنشاق البخار الذي يحتوي على النيكوتين تبدأ الأوعية الدموية بالتضييق، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ وبالتالي يحدث الصداع. اختيار نسبة النيكوتين المناسبة امر في غاية الاهمية، خاصة بالنسبة لمستخدمي السجائر الالكترونية الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لاختيار النسبة المناسبة لأجسامهم.

بعضهم يستخدم سوائل بنسب نيكوتين قليلة، والبعض الاخر يستخدم سوائل بنسب مرتفعة جدا. في كلا الحالتين، تكون فرصة حدوث الصداع مرتفعة للغاية.

ولتسهيل فهم الأمر، يمكننا مقارنته بـ الكافيين الذي يسبب الصداع بسبب انقباض الأوعية الدموية. لهذا من يشربون القهوة بانتظام ولا يحصلون على قهوتهم الصباحية يفهمون جيدا الصداع الناتج عن ذلك. عندما يتعلق الأمر بالكافيين والنيكوتين، فإن استهلاك الكثير أو القليل جدًا يمكن أن يكون له عواقب.

استخدم سوائل خالية من النيكوتين، لماذا أعاني من الصداع؟

قد يتساءل من يستخدم سوائل إلكترونية خالية من النيكوتين، لماذا أعاني من الصداع عند الفيب؟ قد يكون النيكوتين احد الاسباب الواضحة للصداع، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

يعتبر الصداع أيضا أحد أعراض الجفاف، والذي يمكن أن يتفاقم بسبب اثنين من المكونات الرئيسية للسوائل الإلكترونية: البروبيلين غليكول (PG) و الجلسرين النباتي (VG). هذه المكونات استرطابية بمعنى أنها تمتص الماء من الجسم. ولهذا السبب يرتبط استخدام السجائر الإلكترونية غالبًا بالجفاف والأعراض المرتبطة به، مثل جفاف الفم والسعال. يمكنك اختيار سوائل الكترونية تحتوي على نسب مختلفة من البروبيلين غليكول (PG) والجلسرين النباتي (VG) لحين ان تجد المناسب لك.

يجب الاشارة الى ان معظم (وليس جميع) السوائل الإلكترونية تحتوي على البروبيلين جليكول (PG). وفي حالات نادرة يكون الشخص لديه حساسية من مادة الـ PG. وهنا بإمكانه اختيار سوائل إلكترونية تحتوي على الجلسرين النباتي (VG) فقط.

بعض الأشخاص لديهم حساسية لبعض أنواع النكهات والعطور، وجميعنا يعلم أن كل السوائل الإلكترونية تحتوي على النكهات. يمكن أن تؤدي التهيجات البسيطة الناجمة عن طعم معين أو رائحة إلى حدوث صداع. وان حساسية الروائح والعطور ترتبط في أغلب الأحيان بالصداع النصفي. لهذا قد يكون تغيير النكهة حلا مثالية لمعالجة الصداع.

هناك ايضا التعرض المستمر للمحليات الصناعية وعلاقتها بحدوث الصداع. خاصة وان المحليات الصناعية من المواد الشائعة في السوائل الإلكترونية.

من اجل ان نختم هذا المقال، عليك في البداية تحديد السبب الحقيقي لحدوث الصداع. هل هو النيكوتين ام البروبيلين غليكول (PG) والجلسرين النباتي (VG) أو النكهات او المحليات الصناعية. فهم حاجة جسمك وقدرته على استهلاك هذه المواد امر في غاية الاهمية، ومن شأنه أن يجعل تجربة الفيب الخاصة بك ممتعة للغاية. والاهم ان تكون فعالة في مساعدتك في الإقلاع عن التدخين وعدم الرجوع اليه.