أثناء الفيب قد يصادفك أحياناً تكثف وخروج بضع قطرات من النكهة أو السائل الإلكتروني عبر مبسم السيجارة الالكترونية إلى فمك.

أحد المتابعين يسأل:

مرحبًا، عندما أستخدم سيجارتي الالكترونية، يخرج السائل أحيانًا من المبسم – Drip tip. الكمية قليلة، لكن هل يشكل هذا خطرا على الصحة، وكيف احل هذه المشكلة؟

تابع معنا لنتعرف على أسباب وحلول هذه المشكلة.

كيف تتجنب صعود السائل الإلكتروني إلى المبسم – Drip tip؟ يمكن أن يحدث تسرب وخروج السائل الإلكتروني من المبسم لأسباب عديدة. و لتجنبها، يمكنك خفض الطاقة في جهاز الفيب الخاص بك والمحاولة مرة أخرى. إذا استمر السائل بالخروج، يمكنك محاولة السحب بقوة أقل، أو تغيير الكويل، أو حتى استخدام مبسم – Drip tip ذو شكل معين يمكن لجدرانه الداخلية منع السائل من الخروج.

النيكوتين بهذه النسب لا يشكل خطر

هل ابتلاع بضع قطرات من السائل الإلكتروني أمر خطير على الصحة؟

الجواب لا. لكي يكون النيكوتين الموجود في السائل الإلكتروني خطيرًا، أو حتى مميتًا، سيحتاج الشخص البالغ شرب أكثر من علبتي سائل كاملة، بحد أقصى 20 ملجم/مل من النيكوتين. وبالتالي فإن بضع قطرات لا تكشل أي خطر.

تركيز النيكوتين الموجود في السوائل الإلكترونية منخفض جدًا، معظم السوائل الموجودة في السوق لا تتجاوز نسبة النيكوتين فيها عن 20 ملجم/مل. قد يبدو هذا كثيرًا بالنسبة لك، لكن هذا التركيز في الواقع منخفض جدًا. بالمقابل يمتص جسم المدخن في المتوسط ​​1 ملجم من النيكوتين لكل سيجارة تبغ.

يجب أن تعلم أن الجرعة المميتة من النيكوتين للبالغين تبلغ حوالي 0.5 جرام، في حين النسب الموجودة في السوائل الالكترونية تقاس بـ ملجم/ مل.

كيف تمنع السائل الإلكتروني من الخروج إلى الفم؟ تنظيف السيجارة الإلكترونية

ابدأ بتفكيك سيجارتك الإلكترونية بالكامل ثم قم بتنظيفها جيدًا. للقيام بذلك، قم بفك التانك الخاص بسيجارتك الالكترونية، وافرغه من السائل، ثم قم بفك الكويل وضعه جانبًا. يمكنك تمرير التانك بالكامل تحت الماء. فقط احرص على عدم تبلل الكويل أو الجهاز الذي يحتوي على البطارية. تجفيف جميع الأجزاء

باستخدام قطعة قماش ناعمة أو المناديل ورقية، قم بتجفيف جميع الأجزاء التي تم تنظيفها مسبقًا من سيجارتك الإلكترونية بعناية. يجب ألا يكون هناك قطرة ماء واحدة متبقية. أعد تجميع السيجارة الإلكترونية

بمجرد أن تجف جميع الأجزاء تمامًا، أعد تجميع أجزاء سيجارتك الإلكترونية. ننصحك باستخدام كويل جديد بقيمة أوم تناسب النكهة التي ستختارها. املأ التانك بشكل صحيح

تحتوي معظم تانكات السجائر الإلكترونية على حد أقصى لمستوى السائل الإلكتروني الذي لا ينبغي تجاوزه. في حالة عدم وجود علامات على التانك، ما عليك سوى ترك الربع الأخير فارغ. اختيار طاقة منخفضة

بعد تجميع سيجارتك الإلكترونية بالكامل، اضبطها على طاقة منخفضة ثم قم بزيادتها تدريجيًا، حتى تصل إلى القيم الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. تتم كتابة هذه القيم عمومًا على الكويلات، أو على عبواتها الأصلية.

أولاً وقبل كل شيء، عليك التأكد من تثبيت التانك بشكل صحيح على جهاز الفيب الخاص بك. بنفس الطريقة، سيكون من الضروري التحقق من أن الكويل موجود بالداخل في مكانه الصحيح. و لتجنب قطرات السائل الغير مرغوب فيها، ننصحك أيضًا بالتحقق من الاعدادات في سيجارتك الإلكترونية.

إذا كان الجهاز يحتوي على أنماط الـ (فولت) أو (وات)، فتأكد من عدم استخدامها على قيم عالية جدًا. في الحقيقة، إذا ارتفعت درجة حرارة الكويل بسرعة كبيرة جدًا وبقوة كبيرة جدًا، فقد يتبخر السائل بسرعة كبيرة ويخلق رذاذًا، والذي يمكن أن يرتفع بعد ذلك عبر المبسم.

إذا خرج السائل الالكتروني، فلا تتردد في التخلص منه عن طريق النفخ في المبسم الخاص بك. ليخرج السائل الزائد من خلال فتحات تدفق الهواء. قبل إجراء هذه العملية، احرص على أن يكون لديك قطعة قماش أو مناديل ورقية حتى تتمكن من مسح السائل عند خروجه.

إذا لم تحل الخطوة السابقة المشكلة أيضًا، احرص على الانتباه للحد الأقصى لمستوى السائل الإلكتروني الموضح على التانك. من أكثر الأسباب الشائعة لهذه المشكلة هي الإفراط في تعبئة السائل الإلكتروني، وهو ما يجعل السائل يخرج عبر المبسم.