ما الفرق بين السحب او الفيب المباشر وغير المباشر عند استخدام السجائر الإلكترونية؟ فيب مباشر – MTL و غير مباشر DL مصطلحات قد تبدو معقدة بعض الشي خاصة للمستخدمين الجدد لكن ، الجواب بسيط للغاية.

الفيب المباشر و غير المباشر، ما الفرق؟

الفيب غير المباشر، أو ما يسمى MTL، يحدث عند استنشاق البخار في خطوتين، أولا في الفم، ثم الى الرئتين، كما يتم تدخين سجائر التبغ تماماً.

أما الفيب المباشر أو DL، يحدث في خطوة واحدة. حيث يذهب البخار مباشرة إلى الرئتين دون توقف في الفم. يمكننا مقارنته بعملية التنفس من خلال فمك او استخدام الشيشة او الاركيلة.

الفيب غير المباشر – MTL

السحب : السحب هو فعل “الاستنشاق” للبخار الذي يخرج من سيجارتك الإلكترونية. حتى يدخل البخار إلى الفم. يستخدم هذا المصطلح أيضًا في التدخين.

السحب او الفيب غير المباشر يعني قيام مستخدمي السجائر الإلكترونية باستنشاق البخار الى الفم، ثم في خطوة ثانية إلى الرئتين. وبالتالي يتم تنفيذه على مرحلتين. و هي في الحقيقة الطريقة التي يستهلك بها المدخنون سجائرهم القابلة للاحتراق. مصطلح “MTL” هو اختصار ل “Mouth To Lung” او “من الفم إلى الرئة”. وهو المصطلح الانجليزي المستخدم للفيب الغير مباشر.

الفيب المباشر – DL

يحدث في خطوة واحدة. حيث يقوم مستخدمي السجائر الإلكترونية باستنشاق البخار إلى الرئتين مباشرة. عادة ما يتم استخدام الفيب المباشر عند استخدام الشيشة على سبيل المثال. مصطلح “DL” هو اختصار ل “Direct Lung” ، والتي يمكن ترجمتها بـ”مباشرة إلى الرئتين”، وهو المصطلح الانجليزي المستخدم للفيب المباشر.

الفيب المباشر وغير المباشر: انواع السجائر الإلكترونية

كون طريقة الفيب مختلفة تماماً فمن المنطقي أن تكون هناك اجهزة مخصصة لها أيضاُ. لهذا ، في حالة الفيب الغير مباشر ستكون التانكات من نوع الـ Clearomiser أو Atomiseur أو Dripper بشكل عام ، مجهزة بمبسم – Drip tip من النوع 510، أي بقطر قليل نسبياً، من أجل السماح بمرور كمية صغيرة من البخار، والتي ستكون كافية جدا في نمط الـ MTL.

ستكون الطاقة التي سيتم ضبط البطارية عليها منخفضة أيضا في معظم الأوقات، وتتراوح من 7 أو 8 واط إلى حوالي 25 واط كحد أقصى. أما في حال استخدام طريقة الفيب المباشر يتم عادة استخدام تانكات مجهزة بمبسم – Drip tip من النوع 810. أوسع بكثير من الـ 510، ويسمح قطره الأكبر بمرور كمية أكبر من البخار، وهو أمر ضروري عند استخدام سيجارة إلكترونية في نمط الـ DL.

تزداد كمية الطاقة أيضاً حيث تتراوح من 20 واط إلى أكثر من 200 لانواع التانكات المجهزة بعدة كويلات. ومع ذلك، تبقى هذه الأجهزة التي تعمل بطاقة عالية محجوزة لأقلية من المستخدمين. معظم المستخدمين يحصلوا على تجربة فيب مرضية مع الأجهزة البسيطة والتانكات ذات الكويل الواحدة، وطاقة تتراوح بين 20 و60 واط.

علاقة مستوى النيكوتين بطريقة الفيب

كون قوة السجائر الإلكترونية وطريقة استخدامها تتغير بشكل كبير بين الفيب المباشر والغير المباشر، فمن المهم أن تكون حريصاً على اختيار نسبة النيكوتين وفقاً لنوع وطريقة الفيب. حيث يمكن بسهولة استخدام سائل يحتوي على 18 مجم / مل من النيكوتين في الفيب غير المباشر، لكن لا ننصح باستهلاك مثل هذا المنتج “عالي النيكوتين” مع الفيب المباشر. باختصار يجب تجربة السائل لمعرفة ان كانت نسبة النيكوتين متوافقة مع نوع الفيب الذي تفضله.

ما هي أفضل طريقة للفيب عند البدء في استخدام السجائر الإلكترونية؟

الإجابة على هذا السؤال معقدة نسبيا.

عندما يختار المدخن الانتقال إلى استخدام السجائر الإلكترونية، يجب أن يكون هدفه الأساسي هو الإقلاع عن التدخين. فمنذ اللحظة التي ينجح فيها في الإقلاع عن التدخين، لا يهم نوع الفيب المستخدم. ومع ذلك، تميل العديد من الدراسات العلمية إلى إظهار أنه لزيادة فرصك في نجاح الإقلاع عن التدخين باستخدام السيجارة الإلكترونية.

من المهم أن تبدأ بسوائل إلكترونية ذات مستويات النيكوتين العالية. وبما أن الفيب المباشر لا يتماشى مع هذه النسب المرتفعة ، فستكون التوصية ببدء استخدام السجائر الإلكترونية بطريقة الفيب غير المباشر منطقية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، من أهم مزايا استخدام الفيب هي محاكاة التدخين، لذا لا يسعنا إلا أن ننصحك ببدء استخدام السيجارة الإلكترونية بطريقة الفيب غير المباشر.

طريقة استخدام السجائر الإلكترونية بنفس الطريقة التي كنت تدخن بها تزيد من فرص خداع عقلك، وبالتالي الإقلاع عن التدخين بسهولة أكبر! ومع ذلك مرة أخرى، فإن الهدف الرئيسي هو الإقلاع عن التدخين بنجاح. إذا كان بإمكانك القيام بذلك من خلال الفيب المباشر، فلا توجد مشكلة.