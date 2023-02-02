من المعروف أن سجائر التبغ تسبب ضررًا كبيرًا في الفم والأسنان. يعد السرطان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة والبقع الصفراء من بين العديد من الآثار السلبية للتبغ على صحتك. السيجارة الإلكترونية ، لا تحتوي على القطران ، وهو المسؤول الرئيسي عن جزء كبير من هذه المشاكل الصحية. لذا إذا كنت مدخنًا ، فهل تستطيع السيجارة الإلكترونية تحسين لون أسنانك؟

هل تسبب السجائر الإلكترونية اصفرار الأسنان؟



يعتبر القطران السبب الرئيسي في اصفرار الأسنان أثناء التدخين. نظرًا لعدم وجوده في السجائر الإلكترونية ، فالجواب هو لا ، لن تجعل السيجارة الإلكترونية أسنانك صفراء. من ناحية أخرى ، من الضروري التوقف عن التدخين تمامًا عند الفيب في سبيل الحصول على نتائج حقيقية ، والتي تتطلب وقتًا طويلاً.

استخدم الفيب فقط وابتعد عن التدخين

لا يمكننا التحدث عن الآثار الإيجابية للسجائر الإلكترونية على الفم والأسنان إذا لم نتوقف تمامًا عن التدخين. في الواقع ، يضر التبغ بفمك على المدى الطويل ، ولا يهم كمية السجائر التي يتم تدخينها ، ولكن مدة التدخين. لذلك من المهم جدًا لرؤية الآثار الايجابية عند استخدام السجائر الإلكترونية ، أن تتوقف تمامًا عن التدخين.

اول ما يتم ملاحظته هو اختفاء ترسبات القطران على مينا الأسنان ، لتستعيد مع الوقت ابتسامتك الجميلة. دخان السجائر مسؤول أيضًا عن تراكم الجير الذي يمكن أن يؤدي إلى اصفرار المينا.

معلومة : السيجارة الإلكترونية لا تحتوي على التبغ ولا تعمل بالاحتراق ، وخالية من القطران. لذلك يمكنك أن تتوقع تحسنًا ملحوظًا في المظهر الخارجي لأسنانك إذا بدأت بأستخدام الفيب فقط.

متى تعود الاسنان الى لونها الطبيعي بعد الإقلاع عن التدخين؟

أحيانًا يكون التخلص من اثار التدخين على الأسنان سريع. في بعض الحالات ، تكون ترسبات القطران قد تسببت بأضرار كبيرة لمينا الأسنان ، ولهذا قد تستغرق استعادة الأسنان البيضاء بعد الإقلاع عن التدخين بعض الوقت.

زيارة طبيب الأسنان مهمة ، تحتاج أسنانك في هذه الفترة إلى تنظيف رواسب القطران بشكل مستمر. وفقًا للتجارب المختلفة التي تمكنا من جمعها من الكثير من المدخنين السابقين ، عام كامل هي الفترة التي تحتاجها أسنانك لتعود الى لونها طبيعي. يمكن تسريع هذه العملية بالطبع إذا قام طبيب الأسنان بإجراء جلسات مكثفة من التنظيف والتلميع.

كن حذرًا ، إن توقفت عن التدخين وذهبت إلى طبيب الأسنان للتنظيف الكامل ، فإن العودة الى التبغ سيؤدي إلى ظهور البقع مرة أخرى.