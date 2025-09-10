وفقًا لدراسة إيطالية، المدخنين الذين ينتقلون إلى السجائر الإلكترونية أو التبغ المُسخّن بعد الإقلاع، يحصل لديهم تحسن واضح في مؤشر الـ VO2max، وهو مؤشر رئيسي لقياس قدرة التنفس.

اختبار بسيط لقياس آثار الإقلاع عن التدخين

المخاطر الصحية للتدخين كثيرة، ومن بينها انخفاض القدرة التنفسية. يُمكن تفسير ذلك بعدة طرق. أولًا، يمتلك أول أكسيد الكربون (CO)، الموجود في دخان السجائر، قابلية للارتباط بخلايا الدم الحمراء تفوق قابلية الأوكسجين بـ 200 مرة. لذلك، يرتبط أول أكسيد الكربون بسهولة بخلايا الدم الحمراء، مما يُقلل المساحة المتاحة للأكسجين بنسبة تصل إلى 20%. بمعنى آخر، تحمل خلايا الدم الحمراء 80% من الأكسجين و20% من أول أكسيد الكربون، بدلًا من 100% من الأكسجين.

كما يُقلل التدخين من قدرتها على التمدد أثناء ممارسة الرياضة، مما يُعقّد دور الأكسجين. يُجبر هذا النقص في الأكسجين القلب على النبض بشكل أسرع للتعويض. ونظرًا لنقص الأكسجين، تنخفض كفاءته. وهنا يدخل جسم الإنسان في حلقة مفرغة.

في حين أن الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين موثقة بشكل جيد اليوم، إلا أن المعلومات المتعلقة بالإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية أو التبغ المُسخّن لا تزال قليلة. في مايو 2025، نشر فريق من الباحثين الإيطاليين نتائج دراسة 1 مصممة لدراسة آثار الإقلاع عن التدخين باستخدام اجهزة السجائر الإلكترونية أو جهاز IQOS (التبغ المُسخّن) على صحة الجهاز التنفسي. ولتحقيق ذلك، استخدم العلماء بيانات من دراسة سابقة (CEASEFIRE2) حول فعالية هذه المنتجات في الإقلاع عن التدخين.

في هذه الدراسة، ركز الباحثون على السعة الهوائية القصوى، أو مايطلق عليه مؤشر VO2max. يشير هذا إلى أقصى استهلاك للأكسجين أثناء ممارسة التمارين الرياضية ذات الشدة المتزايدة حتى الإرهاق. يُعد VO2max المؤشر المرجعي للسعة الهوائية، أي كفاءة الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والأيض في نقل الأكسجين واستخدامه.

في دراسة CEASEFIRE، رُصد 220 مشاركًا لدراسة سلوكهم في التدخين. خلال هذا البحث، حظر 187 منهم زيارات متابعة مختلفة، بما في ذلك زيارات الأسبوعين الرابع والثاني عشر، والتي قيست خلالها قدرتهم التنفسية. خلال هذه الزيارات، طُلب من المشاركين الصعود والنزول على درج في صالة الألعاب الرياضية بوتيرة ثابتة ومتزايدة. بدأ المؤشر الذي يُشير إلى السرعة بـ 15 خطوة في الدقيقة، ثم زادها بـ 5 خطوات إضافية كل دقيقتين. وهكذا، زادت السرعة إلى 35 خطوة في الدقيقة. مع كل خطوة،حيث تم قياس معدل ضربات قلب المشاركين.

لتقدير سعة التنفس للمرضى (VO2max)، استخدم الباحثون برنامجًا أدخلوا فيه معدل ضربات قلب المشارك عند كل مستوى، وعمره، ووزنه، وكثافة التمرين (عدد الخطوات في الدقيقة). يعتمد هذا الاختبار، المسمى اختبار تشيستر ستيب (CST)، على العلاقة الخطية بين معدل ضربات القلب وكثافة التمرين. 3 وكما يوضح الباحثون في الدراسة، فإن هذه الطريقة “قد لا تكون بدقة القياسات المباشرة لـ VO2max التي يتم الحصول عليها خلال اختبار تمارين القلب والرئة القياسي”، ولكنها تتميز بسهولة تنفيذها وعدم الحاجة إلى معدات معقدة. وللعلم، فإن الدراسة المرجعية 3 التي قامت بقياس دقة هذا الاختبار مقارنة بقياسات VO2max الحقيقية باستخدام مقياس الأيض أو مقياس سرعة التنفس أفادت بهامش خطأ يتراوح بين 5 و15%.

تحسن ملحوظ في القدرة التنفسية بعد الانتقال إلى السجائر الإلكترونية أو التبغ المسخن

من بين 187 مشاركًا، انتقل 67 منهم تمامًا من التدخين إلى الفيب أو التبغ المُسخّن، بينما قلّل 88 منهم استهلاكهم للسجائر (بنسبة 75% على الأقل)، بينما لم يُغيّر 32 منهم عاداتهم في التدخين.

الفئة التحسن في مؤشر VO2max النسبة % انتقلوا كليًا إلى الفيب أو التبغ المُسخن 2.4 – 2.7 6 – 7% قلّلوا التدخين بنسبة ≥75% 1.3 – 1.9 3 – 5% استمروا بالتدخين لا يوجد تحسن 0%

بالنسبة للمدخنين الذين انتقلوا من التدخين إلى الفيب أو التبغ المُسخّن، تراوحت درجة تحسن مؤشر VO2max بين 2.4 و2.7 مل/كغ/دقيقة في الأسبوعين 4 و12. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 6 إلى 7% مقارنةً بالقياسات الأساسية قبل الانتقال من السجائر التقليدية إلى اجهزة الفيب أو أجهزة IQOS.

بالنسبة للمدخنين الذين قلّلوا عدد السجائر المُستهلكة، تراوحت هذه المكاسب بين 1.3 و1.9 مل/كغ/دقيقة، أو 3 إلى 5%.

بالنسبة للمدخنين الذين استمروا في التدخين، لم يُلاحظ أي تحسن.

للمقارنة، يُمكن أن يُحسّن التدريب البدني الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2max) بنسبة تتراوح بين 5 و20%، حسب المستوى الأولي، بينما يُؤدي التقدم في السن إلى انخفاضه بنسبة 1% تقريبًا سنويًا بعد سن الثلاثين.

لم يُلاحظ أي فرق يُذكر بين استخدام السجائر الإلكترونية وجهاز IQOS.

ويخلص الباحثون إلى أن “هذا التحليل يُشير إلى تحسن مُبكر (سريع) و ملحوظ في القدرة على ممارسة الرياضة لدى المدخنين الأصحاء الذين يُقلعون عن التدخين عبر التحول إلى الاستخدام الحصري للسجائر الإلكترونية أو التبغ المُسخّن”.

ومع ذلك، يجدر الإشارة إلى أن لهذه الدراسة قيدين رئيسيين: أن مكاسب الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين المُلاحظ (2.4-2.7 مل/كجم/دقيقة) تُقارب هامش خطأ الاختبار (±3.9 مل/كجم/دقيقة)، وهي أقل من عتبة الكشف الموثوقة للاختبار (≥3.8 مل/كجم/دقيقة). لا تُبطل هذه القيود نتائج هذا البحث، ولكنها تتطلب الحذر.

يجدر الإشارة إلى أن العديد من باحثي هذه الدراسة قد وثقوا وجود علاقة تربطهم بقطاع صناعة التبغ: بعضهم مرتبط بـ CoEHAR أو ECLAT (الهياكل التي تمولها مؤسسة عالم خالٍ من التدخين، والتي تدعمها شركة فيليب موريس الدولية)، ويستخدم الفريق بأكمله بيانات من تجربة CEASEFIRE، التي تم تمويلها في البداية من قبل شركة فيليب موريس برودكتس إس إيه. تشكل هذه العلاقات المتعددة مع صناعة التبغ تضاربًا كبيرًا في المصالح يجب أيضًا أخذه في الاعتبار عند تفسير النتائج.



المصادر :

